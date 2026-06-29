Татарстан и ТАСС планируют обновить договор о сотрудничестве
Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Татарстаном и агентством
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Информационного агентства ТАСС Андреем Кондрашовым. Переговоры прошли в Доме правительства республики, сообщили в пресс-службе раиса РТ.
Во время встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества между Татарстаном и агентством. Рустам Минниханов поблагодарил Кондрашова за внимание к жизни республики и поддержку ключевых проектов и инициатив.
Минниханов отметил, что ТАСС выступает информационным партнером крупных международных событий, проходящих в Татарстане, включая Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» и саммит Россия — АСЕАН.
Андрей Кондрашов, в свою очередь, отметил заинтересованность ТАСС в дальнейшем развитии взаимодействия с Татарстаном.
Также в ходе встречи были обсуждены совместные проекты в области подготовки кадров, в том числе организация стажировок и программ повышения квалификации для журналистов.
Кроме этого, стороны пришли к соглашению о необходимости обновления договора о сотрудничестве между Республикой Татарстан и агентством ТАСС.
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