Татарстан и ТАСС планируют обновить договор о сотрудничестве

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Татарстаном и агентством

Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Информационного агентства ТАСС Андреем Кондрашовым. Переговоры прошли в Доме правительства республики, сообщили в пресс-службе раиса РТ.

Во время встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества между Татарстаном и агентством. Рустам Минниханов поблагодарил Кондрашова за внимание к жизни республики и поддержку ключевых проектов и инициатив.

Минниханов отметил, что ТАСС выступает информационным партнером крупных международных событий, проходящих в Татарстане, включая Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» и саммит Россия — АСЕАН.

Андрей Кондрашов, в свою очередь, отметил заинтересованность ТАСС в дальнейшем развитии взаимодействия с Татарстаном.

Также в ходе встречи были обсуждены совместные проекты в области подготовки кадров, в том числе организация стажировок и программ повышения квалификации для журналистов.

Кроме этого, стороны пришли к соглашению о необходимости обновления договора о сотрудничестве между Республикой Татарстан и агентством ТАСС.

Никита Егоров