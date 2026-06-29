На обновление 11 школьных столовых Казани в 2026 году направят 327 млн рублей

Каждому помещению будет присвоен уникальный дизайн и новая мебель

Фото: Артем Дергунов

В этом году в казанских школах запланирован ремонт 11 школьных столовых. Генеральный директор департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина на «деловом понедельнике» сообщила, что в результате модернизации пищеблоков удастся увеличить количество посадочных мест на 152. Общее финансирование обновления составит свыше 327 миллионов рублей.

В программу модернизации входят работы по ремонту систем вентиляции, канализации, электрики, отопления, а также замена окон и дверей. Будут обновлены стены и полы, а также полностью заменено оборудование на кухнях: плиты, холодильники, линии раздачи и посудомоечные машины. Каждой столовой будет присвоен уникальный дизайн и новая мебель.

По словам Мухамедшиной, из бюджета Татарстана на модернизацию школьных пищеблоков выделяется 260 миллионов рублей. Дополнительно из бюджета департамента питания на закупку оборудования для ремонтируемых столовых направляется почти 40 миллионов рублей. С учетом приобретения новой мебели, посуды и специальной одежды для сотрудников столовых сумма затрат составит более 67 миллионов рублей.

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Никита Егоров