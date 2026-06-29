В аэропорту Казани задерживается 21 рейс, один перенесен на 11 часов

Ночью временные ограничения вводились в московском Внуково

Фото: Арсений Фавстрицкий

В казанском аэропорту опаздывают семь рейсов на вылет и 14 на прилет, согласно онлайн-табло воздушной гавани. Сейчас Аэропорты Москвы — Домодедово и Внуково — работают по согласованию, сообщила Росавиация.

Так, один из рейсов в Санкт-Петербург вылетит на шесть часов позже, в 15:25, а второй — на 25 минут позже, в 12:10. Вылет самолета в Стамбул перенесен на 1 час, в 12:20, на столько же перенесли и рейс в Душанбе — в 14:40.

Самолет в Сочи вылетит на 11 часов позже, в 01:35 30 июня. Еще на три часа сместили вечерний рейс в Анталью (вылет в 21:45). Позже вылетит и самолет в Москву — рейс назначили на 23:35. Кроме того, отменили утренний рейс в Калугу.

С опозданием прилетят 14 рейсов из Горно-Алтайска, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Душанбе, Стамбула, Антальи, Шарм-эш-Шейха и Камрани. Значительнее всего опаздывает рейс из Сочи, который перенесли с 13:50 на 00:35.

Ранее Росавиация сообщала, что ночью временные ограничения вводились в московском Внуково. Сейчас закрыт аэропорт Краснодара.



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Никита Егоров