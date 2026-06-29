Николас Мадуро обратился к венесуэльцам библейскими стихами

Он добавил, что с супругой молится за погибших, раненых

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, обратился к венесуэльцам, пострадавшим от двух землетрясений, с библейскими стихами.

Он процитировал 25-ю главу Евангелия от Матфея: «Когда мы видели Тебя больным или в темнице и не посетили Тебя?» На что царь ответит: «Говорю вам истину: что бы вы ни сделали одному из наименьших Моих братьев, то сделали Мне», — приводит слова CNN.

— Мы с Силией [супруга Мадуро Силия Флорес, также находящаяся в заключении] молимся за погибших, раненых, пропавших без вести, их семьи и всех, кто продолжает бороться за спасение жизней, — написал бывший венесуэльский лидер в своем сообщении в X.

Ранее сообщалось, что США содержат Николаса Мадуро в камере с 18 заключенными.



Никита Егоров