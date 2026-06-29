Минувшей ночью над регионами РФ уничтожили 209 вражеских БПЛА

Беспилотники сбили также над водами Азовского и Черного морей

В минувшую ночь в российских регионах было уничтожено 209 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, в период с 20:00 по московскому времени 28 июня до 7:00 29 июня дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 209 украинских БПЛА самолетного типа. Это происходило над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над водами Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани охватил более 20 тыс. кв. м.

Никита Егоров