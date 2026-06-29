В зоопарке Казани появятся ночные экскурсии
Гости смогут увидеть азиатских слонят Сахар и Удачу, прибывших из Лаоса
В июле и августе казанский зоопарк подготовил новые форматы посещений: экскурсии с орнитологом, ботанические пленэры, кинопоказы с лекциями зоологов и мастер-классы по рисованию. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор Казанского зооботсада Асия Гиззатуллина.
10 июля пройдет ночная экскурсия по территории «Река Замбези».
25 июля — ботанический Open Space Market с растениями, товарами локальных брендов, лекциями и мастер-классами.
В середине августа зооботсад впервые отметит Всемирный день слонов. Гости смогут увидеть азиатских слонят Сахар и Удачу, прибывших из Лаоса.
В сентябре пройдет «ФуксФест» к 250-летию основателя сада Карла Фукса и Международный семинар по благополучию слонов, носорогов и бегемотов.
Ранее сообщалось, что в зоопарке Казани у лемуров родился детеныш.
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