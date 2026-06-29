В зоопарке Казани появятся ночные экскурсии

Гости смогут увидеть азиатских слонят Сахар и Удачу, прибывших из Лаоса

Фото: Динар Фатыхов

В июле и августе казанский зоопарк подготовил новые форматы посещений: экскурсии с орнитологом, ботанические пленэры, кинопоказы с лекциями зоологов и мастер-классы по рисованию. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор Казанского зооботсада Асия Гиззатуллина.

10 июля пройдет ночная экскурсия по территории «Река Замбези».

25 июля — ботанический Open Space Market с растениями, товарами локальных брендов, лекциями и мастер-классами.

В середине августа зооботсад впервые отметит Всемирный день слонов. Гости смогут увидеть азиатских слонят Сахар и Удачу, прибывших из Лаоса.

В сентябре пройдет «ФуксФест» к 250-летию основателя сада Карла Фукса и Международный семинар по благополучию слонов, носорогов и бегемотов.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Казани у лемуров родился детеныш.

Никита Егоров