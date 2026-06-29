Володин напомнил о законах, которые начнут действовать с июля

Благодаря изменениям банки смогут оперативно запрашивать информацию из квалифицированных бюро кредитных историй для предотвращения мошенничества

В июле в России вступят в силу новые законы, позволяющие банкам быстрее обмениваться данными о кредитных историях с целью борьбы с мошенничеством, а также помогут родителям отслеживать финансовые операции своих несовершеннолетних детей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин у себя в канале в «Макс».

По его словам, благодаря этим изменениям банки и микрофинансовые организации смогут оперативно запрашивать информацию из квалифицированных бюро кредитных историй для предотвращения возможных мошеннических действий. Володин отметил, что законопроекты призваны усилить защиту несовершеннолетних, предоставляя родителям и законным представителям выписки по счетам и вкладам детей. Это поможет предотвратить злонамеренные действия, включая вовлечение детей в преступную деятельность.

С 2025 года Государственная Дума приняла 13 законов, направленных на борьбу с мошенничеством, добавил Володин. Также, по его словам, усиливается контроль за мигрантами. С 10 июня вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медицинского освидетельствования, а с 21 июня установлена повышенная уголовная ответственность за подделку и использование официальных документов, подтверждающих отсутствие опасных заболеваний. Володин также сообщил о значительном увеличении пошлин для мигрантов.

Эти инициативы направлены на улучшение миграционной политики и повышение уровня безопасности в стране. В дополнение, с 1 июля 2023 года усиливается безопасность сделок с недвижимостью: для подтверждения личности правообладателя при подаче электронных документов на регистрацию прав на недвижимость будет использоваться Единая биометрическая система, и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Кроме того, с 26 июня 2026 года вводится ответственность за перепродажу железнодорожных билетов, а за оказание услуг по оформлению в электронной форме таких билетов будет предусмотрен штраф.

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Никита Егоров