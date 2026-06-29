Александр Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Лидер Китая отметил, что текущий уровень отношений между республиками достиг исторического максимума

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине, сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча состоялась 29 июня в государственной резиденции Дяоюйтай, как уточняется в сообщении, опубликованном telegram-каналом «Пул Первого», который близок к пресс-службе белорусского президента. Лукашенко находится в Китае с рабочим визитом. Си Цзиньпин отметил, что текущий уровень отношений между Китаем и Беларусью достиг исторического максимума.

После официальной части встречи лидеры продолжили разговор за традиционным семейным обедом, что подчеркивает особое доверие между ними и выходит за рамки стандартного дипломатического протокола.



Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валдае проводят встречу в формате тет-а-тет.

Никита Егоров