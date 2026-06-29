В Нижнекамске разработают план модернизации трамвайной сети

Кроме того, в городе модернизируют 10 трамвайных вагонов

Фото: Артем Дергунов

В Нижнекамске, по поручению руководства республики, будет разработан пятилетний план модернизации трамвайной инфраструктуры. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

— По заданию раиса республики мы занимаемся разработкой пятилетней программы по модернизации путепровода, включая рельсы и тяговые подстанции. В настоящее время мы готовим этот план, и сегодня вместе с руководителем исполкома обсудим все детали, чтобы представить наше видение в Министерство транспорта РТ, — отметил Беляев.

Кроме того, в Нижнекамске начнется модернизация 10 трамвайных вагонов. Работы по их обновлению планируется завершить в конце 2026 года или в первой декаде 2027 года, добавил глава НМР.

Ранее сообщалось, что в Казани планируют увеличить скорость трамваев до 40 км/ч.

Никита Егоров