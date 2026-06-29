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Минниханов присвоил звание «Предприятие трудовой доблести» АО «Таткрахмалпатока»

13:32, 29.06.2026

Завод внес значительный вклад в достижение Победы

Минниханов присвоил звание «Предприятие трудовой доблести» АО «Таткрахмалпатока»
Фото: Динар Фатыхов

АО «Таткрахмалпатока» присвоено звание «Предприятие трудовой доблести». Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно документу, звание присвоили за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников.

Напомним, что АО «Таткрахмалпатока» производит сырье для хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Ранее сообщалось, что Татарстан и ТАСС планируют обновить договор о сотрудничестве.

Никита Егоров

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