Минниханов присвоил звание «Предприятие трудовой доблести» АО «Таткрахмалпатока»
Завод внес значительный вклад в достижение Победы
АО «Таткрахмалпатока» присвоено звание «Предприятие трудовой доблести». Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.
Согласно документу, звание присвоили за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников.
Напомним, что АО «Таткрахмалпатока» производит сырье для хлебопекарной и кондитерской промышленности.
Ранее сообщалось, что Татарстан и ТАСС планируют обновить договор о сотрудничестве.
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