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Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов

07:00, 29.06.2026

Местами небольшой и умеренный дождь, днем местами гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь. Днем местами гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом северо-восточный 6—11 м/с, местами порывами 15—18 м/с. Температура составит от +17 до +22 градусов.

Галия Гарифуллина

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