Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов

Местами небольшой и умеренный дождь, днем местами гроза

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь. Днем местами гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом северо-восточный 6—11 м/с, местами порывами 15—18 м/с. Температура составит от +17 до +22 градусов.

Галия Гарифуллина