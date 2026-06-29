Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов
Местами небольшой и умеренный дождь, днем местами гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь. Днем местами гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный с переходом северо-восточный 6—11 м/с, местами порывами 15—18 м/с. Температура составит от +17 до +22 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».