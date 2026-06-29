В 2026 году в Нижнекамском районе направят 3 млрд рублей на ремонт дорог

Также завершится ремонт на таких улицах, как 30 лет Победы, Ахтубинская и Чулман

Фото: Артем Дергунов

В Нижнекамске и районе в 2026 году запланирован ремонт 17 улиц протяженностью около 39 километров, на что будет выделено порядка 3 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава дирекции единого заказчика города Раиль Ситдиков на «деловом понедельнике».

— На дорожный фонд в 2026 году предусмотрено 3 миллиарда рублей. В рамках этой программы планируется отремонтировать 17 улиц, включая обновление центральной артерии — проспекта Химиков и улицы 50 лет Октября, — отметил Ситдиков.

Также завершится ремонт на таких улицах, как 30 лет Победы, Ахтубинская и Чулман. В рамках дорожных работ пройдет третий этап ремонта автодороги на дамбе, где будет заменен верхний слой покрытия на асфальтобетонную смесь СМА-16, устойчивую к высоким транспортным нагрузкам, образованию колеи и растрескиванию.

В ходе ремонта также будут обновлены бордюры, освещение, а также заменены старые дорожные знаки, светофоры и остановочные павильоны. Предстоит создать современную сеть микромобильности: пешеходные дорожки приведут в порядок, а также будут обустроены функциональные велосипедные маршруты. В Нижнекамске появится новая развязка на проспекте Химиков и остановка на проспекте Вахитова.

С 2019 по 2025 год в городе уже отремонтированы дороги общей протяженностью 73 километра, обновлены тротуары и созданы велодорожки длиной 48 километров. Также было обновлено уличное освещение на 40 километрах и отремонтированы дороги в садово-огородных массивах протяженностью 19 километров. Общая стоимость вложений составила более 9 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане уже более 6,5 тысячи пассажиров воспользовались речным транспортом в этом сезоне.

Никита Егоров