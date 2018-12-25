В Татарстане в середине 2020 года стартует серийное производство автомобилей Aurus

Серийное производство российских автомобилей представительского класса Aurus начнется в Татарстане с середины 2020 года.

«Следующая наша техническая задача — запустить серийное производство машин, начиная с 2020 года. 2019 год будет подготовительным для перехода на «серию», которая начнется, скорее всего, с середины 2020 года. Индустриальным партнером проекта здесь станет «Соллерс». Площадка под производство тоже уже выбрана — это завод «Соллерс» в Алабуге», — сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Он отметил, что на заводе будут созданы мощности для выпуска 5 тыс. автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что управление делами президента РФ в будущем, при обновлении автопарка, планирует закупать для госслужащих новые отечественные автомобили бренда «Aurus» (проект «Кортеж»), собранные в России.