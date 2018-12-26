«Эти игроки поняли, что значит взять ответственность на себя и бросить»: в ожидании МЧМ-2019

Внук Билла, три «барса» и Валерий Брагин на низком старте перед началом турнира в Канаде

Накануне тренерский штаб Валерия Брагина едва ли не последним из команд-участниц огласил окончательный состав российской сборной на молодежном ЧМ-2019 по хоккею. Больших неожиданностей не случилось — те, кто ковал победы в осеннем турне по Канаде (Суперсерия со сборными канадских лиг), получили вызов и на этот раз. И судя по ростеру, в этом году Брагин просто обязан возвращать утерянные на предыдущем чемпионате медали. Пусть и не золотые. Спортивная редакция «Реального времени» совместно с постоянным хоккейным экспертом издания — известным тренером Игорем Захаркиным рассказывает, на кого стоит обратить внимание в нашей команде, чем нынешний созыв сильнее прошлогоднего и кто будет главным соперником россиян помимо канадцев.

Вратари: Мифтахов как задел на год вперед

Пожалуй, самым неожиданным решением брагинского штаба стало приглашение в качестве третьего вратаря казанского «барса» Амира Мифтахова, который на год младше своих конкурентов за место в рамке — ему 18 лет. Сегодня у него не самый лучший показатель в ВХЛ — 90,3% отраженных бросков и 2,67 пропущенных шайб за игру.

Все ждали в составе опытного Кирилла Устименко, который в питерском «Динамо» уже показал себя достаточно сформировавшимся даже для взрослого хоккея игроком, однако главный тренер решил, что надо уже дать понюхать пороху молодежи. Очевидно, что Брагин этим приглашением как бы выдает аванс голкиперу, которому предстоит защищать ворота на МЧМ-2020. Выйдет ли он на лед в Канаде? Шансы есть, но небольшие. Разве что в самых проходных матчах.

С остальными стражами ворот все более-менее предсказуемо. И Даниил Тарасов, и Петр Кочетков отлично провели канадскую Суперсерию, причем примерно в равной степени. Очевидно, что между ними и будет выбран первый номер.

Самым неожиданным решением брагинского штаба стало приглашение в качестве третьего вратаря казанского «барса» Амира Мифтахова. Фото ak-bars.ru



«Звездный» внук Билла и отличное меньшинство

Практически неприкосновенным в нынешнем составе «молодежки» можно считать внука наставника «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова Александра Романова. Этот парень имеет довольно внушительный опыт игры в КХЛ (на фоне общего уровня игроков нашей сборной) — двадцать с лишним игр за ЦСКА, и потому к Суперсерии он подходил достаточно подготовленным. Да, стартовый провальный матч ему не удался, как и всей команде, однако уже через игру он обрел уверенность в себе и стал играть в хороший силовой хоккей.

Еще два основных защитника, место которых в первых двух звеньях неоспоримо и при игре в большинстве, — Савелий Ольшанский и Евгений Калабушкин. Вообще, судя по всему, сильнейшей стороной этой сборной должна быть как раз оборона, а также очень надежная игра в меньшинстве.

Практически неприкосновенным в нынешнем составе «молодежки» можно считать внука наставника «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова Александра Романова. Фото nhl.com



В нынешнем году дефицита «Капризовых» нет

Если перед прошлогодним МЧМ вся хоккейная Россия буквально хваталась за голову от того, что в команде нет ярких звезд типа Владимира Тарасенко или хотя бы Кирилла Капризова, то сегодня все ровно наоборот. Креативных и крутых нападающих в «молодежке» можно набрать едва ли не на два состава.

Клим Костин, ставший лучшим бомбардиром МЧМ-2017, будучи форвардом четвертого звена, в нынешнем году подходит к турниру в статусе настоящей звезды. Он имеет стабильное место в команде АХЛ «Сан-Антонио Рэмпэйдж», где выглядит солидно даже на уровне мужиков.

Павел Шэн уже выступал в качестве основной надежды команды в атакующей линии (в Суперсерии) и эти надежды он оправдал — 4 очка (3 шайбы и 1 ассист), так что в его попадании в окончательный список на МЧМ никто не сомневался. А еще одним «барсом», вызванным в Канаду, который при этом неплохо зарекомендовал себя во время осенней Суперсерии, стал нападающий Артем Галимов. Он отыграл все шесть игр серии и набрал 3 (0+3) очков. Всего, к слову, в сборной три «барса» — помимо Мифтахова и Галимова, это защитник Даниил Журавлев.

Ну а главной звездой нынешнего состава является, разумеется, форвард-открытие прошлого сезона КХЛ челябинец Виталий Кравцов. Да, нынешний его сезон пока не сравнить с плей-офф Кубка Гагарина 2017/2018, когда он под крылом Анвара Гатиятуллина феерил похлеще многих признанных «старичков».

— Те ребята, которые играли в прошлом году, должны стать лидерами команды, потому что опыт соревнований всегда очень важен, — рассуждает колумнист «Реального времени», тренер Игорь Захаркин. — И те игроки, которые это пережили, должны создать правильную рабочую атмосферу внутри команды. Наши лидеры, как тот же Кравцов, который уже сейчас один из лидеров «Трактора», — вполне сопоставимы с «вундеркиндами» Канады и США. Хотя мы можем также назвать и чрезвычайно талантливого Филипа Курашова из Швейцарии.

Главной звездой нынешнего состава является форвард-открытие прошлого сезона КХЛ челябинец Виталий Кравцов. Фото hctraktor.org



Канадцам зубы уже показали

Большие надежды перед нынешним МЧМ вселяет в болельщиков тот факт, что команда Валерия Брагина провела очень мощную Суперсерию, одержав пять побед в шести матчах (некоторые — разгромные).

Понятно, что канадская команда собрана далеко не только из местных лиг, но и из АХЛ и даже НХЛ, однако свои позитивные выводы из серии вынести можно. О них «Реальному времени» рассказал Игорь Захаркин.

— Мне кажется, успешная осенняя Суперсерия в Канаде говорит о многом. Это было важно даже не столько со спортивной точки зрения, сколько для хорошего психологического состояния команды. Я увидел реальные командные действия, когда игроки поддерживают друг друга и получают удовольствие, играя в команде.

Во-вторых, мне понравились быстрые переходы из обороны в атаку и насыщенная, плотная оборона перед нашими воротами. И самое главное, что мне понравилось в этих матчах, — это прямые атаки на ворота с большим количеством бросков. То есть игроки стали понимать, насколько важен даже не последний пас, а вот именно взять на себя ответственность и бросить по воротам. Я думаю, что это те позитивные качества, которые соответствуют тенденциям развития хоккея. Сейчас нужны игроки забивающие, не боящиеся брать игру на себя, игроки-лидеры, — заключил эксперт.

Большие надежды вселяет в болельщиков тот факт, что команда Валерия Брагина провела очень мощную Суперсерию, одержав пять побед в шести матчах. Фото fhr.ru



У европейцев тоже крепкие составы

Помимо главных фаворитов предстоящего турнира канадцев, неплохие команды в Ванкувер и Викторию везут и скандинавские сборные. Один только Толванен, выступающий в системе «Эдмонтона» и ставший самым молодым хоккеистом в КХЛ, оформившим хет-трик в прошлом сезоне, чего стоит.

— У сборной Швеции в линии атаки нет таких ярких исполнителей, какие были в прошлом году, — продолжает Захаркин. — Но зато очень квалифицированные хоккеисты в линии обороны, они уже сейчас выступают в командах НХЛ. Я посмотрел составы — таких талантливых игроков очень много во всех командах. Например, у Финляндии будет играть Толванен, есть Такко, есть Йокки Харри. Собирается очень серьезная компания талантливых игроков.

Наличие звезд — это, конечно, важно. Но на первое место выйдут игровая дисциплина, командные действия и самоотдача. Как поддерживать партнера и жертвовать своими интересами ради команды. Мы знаем, например, об успехе финнов против Канады и это говорит об их хорошей форме накануне чемпионата мира. А канадцы априори фавориты, потому что играют дома и состав хороший, — резюмировал Игорь Захаркин.