«Думаю, количество праздников надо-таки привести в норму»

Празднично-пессимистичная колонка основателя АНО «Дивергент» Романа Егорова о десятидневных новогодних каникулах

Фото: Дмитрий Резнов

Главная радость для многих россиян — это даже не само празднование Нового года, а длительные выходные, что следуют после. По просьбе «Реального времени» социальный предприниматель, основатель АНО «Дивергент» Роман Егоров подготовил авторскую колонку, посвященную десятидневным новогодним каникулам.

«В понедельник все молча шли на работу, не вымогая лишний выходной»



Фильм «Ирония судьбы» будут смотреть в этом году, как обычно, все. Кто-то по федеральным каналам, а кто-то в сети, гордясь при этом, что телевизор он не смотрит… И, наверное, многие споткнутся на фразе Жени Лукашина — «На работу мне только второго» — не всем обычно понятно, что «второе» это попросту второе января.

При этом и 31 декабря было обычным рабочим днем, то есть выходной был только 1 января, и все! Более того, если 1 января попадало на воскресенье, то в понедельник все молча шли на работу, не вымогая лишний выходной. Поколение, не заставшее вот такой суровый производственный график, может поразиться советской жестокости: «Как же так, разве в Новый год не всегда отдыхали 10 дней?». Нет, не всегда.

Кощунственный советский строй не признавал праздником ни Рождество, ни Курбан-байрам, ни Уразу-байрам, ни даже, страшно сказать, 23 февраля — все это были обычные рабочие дни. Дни, прямо скажем, довольно унылые по теперешним меркам. Не было десятков кинотеатров в каждом микрорайоне, боулингов, кальянных и макдональдсов, кафешек и вообще ТРЦ.

Кощунственный советский строй не признавал праздником ни Рождество, ни Курбан-байрам, ни Уразу-байрам, ни даже, страшно сказать, 23 февраля — все это были обычные рабочие дни. Фото Олега Тихонова

Но поэтому же в выходные дни застольные песни были, семейные и дружеские посиделки были, танцы под радиолу были, каток чуть не в каждом дворе был, помните? Сейчас мы живем несравненно лучше материально — есть бананы, кофемашины, киви и копченая колбаса, стиральные машины, кроссовки, джинсы, иномарки — ну все, о чем мечтали в прошлом веке. И есть праздники! О них же тоже много мечтали, да? Всегда хотелось работать поменьше, а получать побольше, ведь государство все оплатит.…

И оно платило. Платило всем и всегда, но так, чтоб приходилось доплачивать самим, постоянно и помногу. Продукты стоили дешево, и мы доплачивали за них собственным временем, теряя его в бесконечных очередях. Промтовары стоили дорого, но их тоже не было, и мы доплачивали за возможность их «достать». Медицина и обучение были вообще бесплатными, но здесь я, наверное, просто промолчу.

«Запредельные цены в шопах и маркетах шепчут, что не каждому по карману имеющееся изобилие»



Прошло чуть меньше тридцати лет с развала «той» экономики, и стало понятно, что новое государство тоже не очень хочет оплачивать наши праздники. Дефицита больше нет, очередей нет тоже, зато есть ужасные пошлины, есть запрещенные продукты, есть неподъемные акцизы на бензин и иномарки, и теперь появились гигантские штрафы за любые нарушения. Для пополнения бюджета нам с вами надо нарушать вообще все законы, и тогда, видимо, будет все хорошо.

Думаю, количество праздников надо-таки привести в норму. Например, в первую очередь можно убрать переносы, уже одно это поднимет результативность работы намного, и не просто за счет увеличения времени работы. Дело в том, что работодатель планирует отдых сотрудников, чтоб перераспределить нагрузку, и переносы мешают так, что и представить трудно. Но даже если предпразднично махнуть рукой на работодателей, все равно о пенсии забыть не удастся. Уже все прекрасно понимают, что увеличенный пенсионный возраст сильно отодвинул возможность попользоваться благами манны, падающей с государственных небес, уже запредельные цены в шопах и маркетах шепчут, что не каждому по карману имеющееся изобилие, а праздники в своей вакханалии прямо указывают, что изменится все это очень не скоро.

Вы помните, как радостно было встречать Деда Мороза, идти ночью на елку, а потом, первого утром, доедать мандарины и салат? Фото Дмитрия Резнова

Вы помните, как радостно было встречать Деда Мороза, идти ночью на елку, а потом, первого утром, доедать мандарины и салат? Потому, что праздник был долгожданным, ярким и коротким, а не вялым весельем продолжительностью в декаду. Желаю вам работать в новом году так, чтоб была возможность хорошо отдохнуть на заработанные деньги, а не ворчать на продавленном диване о том, что денег всегда не хватает. Их просто надо зарабатывать!