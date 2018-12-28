«Понимаю, что новой команде правительства Удмуртии надо себя пропиарить»

Руководитель Удмуртского отделения Российского союза туриндустрии Елена Захидова о неслаженной борьбе власти и бизнеса за туриста

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил об амбициозной цели сделать республику «туристической Меккой России» и привел цифры по значительному росту турпотока. Между тем и к чрезвычайно радужной статистике, и к самой системе продвижения региона есть вопросы. Власти забывают подключать к работе по повышению туристической привлекательности сам турбизнес. В результате интересные события остаются без должного внимания со стороны потенциальных гостей из других регионов, слишком поздно о них узнают туроператоры. Подробнее об этом в интервью «Реальному времени» рассказала руководитель Удмуртского регионального отделения Российского союза туриндустрии, директор туристической компании «Лина-тур» Елена Захидова.

Власть и турбизнес

— Елена Николаевна, как бы вы охарактеризовали работу, которая сейчас ведется по привлечению в туристов в Удмуртию?

— В настоящее время нет понимания, в каком направлении нужно развивать туристическую отрасль Удмуртии. Прежде всего нужна стратегия развития туризма в Удмуртии, необходимо выработать концепцию и принять программу развития туризма в Удмуртии на ближайшие годы. В свое время в республике была разработана концепция, потом появилась программа, хоть и нельзя назвать ее совершенной, потому что, видимо, составляли ее в спешке, но все равно какое-то время мы по ней двигались.

С моей точки зрения, в Удмуртии полный хаос в этом вопросе. Туристическая общественность, туроператоры не раз говорили о том, что нам нужно определиться, куда двигаться, как позиционировать республику, повышать ее привлекательность для туристов. И это не просто сформировать стенд на выставке или победить в одном из многочисленных конкурсов. Необходимо разработать четкий план по продвижению туристического потенциала Удмуртии, пригласить представителей крупных федеральных туроператоров на серию инфотуров по Удмуртии, чтобы показать, что у нас действительно есть качественный турпродукт.

В 2015 году Российский союз туриндустрии организовал такой тур для 30 федеральных туроператоров, взял на себя все расходы по трансферу и размещению, Министерство культуры и туризма УР нам предоставило билеты в театры и музеи. Туроператоры, посмотрев объекты размещения, музеи, проанализировав экскурсионные программы, сказали, что у нас качественный интересный турпродукт, который они готовы продавать. Мы провели переговоры с крупными туроператорами («Алеан», «Дельфин», TUI) и на сайтах федеральных компаний появились программы по Удмуртии. Это был своеобразный прорыв по продвижению Удмуртии на туристическом пространстве России, но этого мало. Таких рекламных туров должна быть серия. Должна быть разработана комплексная программа по продвижению туристической Удмуртии, которая будет включать в себя и рекламные (информационные) туры для туроператоров и СМИ, и участие в нужных выставках, и другие действенные инструменты продвижения. К сожалению, министерство культуры и туризма УР практически не работает с турсообществом.



День открытых дверей на Ижевском автозаводе. Фото udmurt.ru



Министерство само по себе что-то пытается делать, туристический бизнес — сам по себе. К нам просто не обращаются за профессиональной помощью, а ведь у нас есть региональные туроператоры, которые уже больше 25 лет на рынке и обладают огромным опытом и определенными ресурсами. Со сменой заместителя министра, который курировал туризм, контакта практически не стало. В последние полтора года мы наблюдаем лишь ухудшение, встречи чиновников с туристическим сообществом прекратились, нас не посвящают в их планы. Турбизнес уже просто скептически смотрит на перспективы какого-либо взаимодействия с республиканской властью.



Власть организует какие-то события, в ноябре прошлого года представили событийный календарь. Это сам по себе очень хороший инструмент для привлечения туристов, но опять же туроператоров с ним не познакомили, с нами не советовались при его составлении. Кроме того, любое событие нужно раскручивать, мы о нем должны знать за полгода, а то и за год. К примеру, мы уже сейчас выложили наши программы до конца 2019 года.

— На днях был презентован новый календарь событий на 2019 год.

— И кого с ним познакомили?

— Посетителей Ижевского автозавода в день открытых дверей.

— О чем я и говорю. Мы о таких вещах узнаем либо поздно, либо вообще не узнаем. К примеру, про Вторые Международные парадельфийские игры, которые проводились в Ижевске в ноябре, нас вообще не информировали. А мы могли бы на них пригласить туристов из других регионов или наших районов Удмуртии, организовать туры на это событие.

В 2019 году мы будем праздновать столетие нашего легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Туркомпании могли бы на это событие привлечь большое количество туристов в Удмуртию, но что в итоге будет, какие мероприятия, где, мы до сих пор не знаем.

Музей им. М.Т. Калашникова. Фото Тимура Рахматуллина

То есть все движется очень хаотично, несистемно, нерегулярно. И это напрягает, это не дает нам работать планомерно. Я, конечно, понимаю, что новой команде правительства надо себя пропиарить, показать, что они пришли в Удмуртию, и с их приходом все изменилось в лучшую сторону. Но такого не бывает, потому что командой можно и нужно хорошо работать, но невозможно работать хорошо без поддержки тех, кто живет и работает на этой территории. Нет диалога. Нет у нашего руководства понимания, что люди, живущие в Удмуртии, обладают определенным опытом ведения бизнеса, хорошо знают свою республику, ее слабые и сильные стороны, желают ее дальнейшего развития. Власть не чувствует настроение населения, поэтому и возникают параллели, которые движутся сами по себе.

Вы мне объясните, почему правительство составляет событийный календарь? У нас правительство выступает в роли культмассового сектора? Я так понимаю, правительство должно помогать нам здесь работать. У нас какая-то странная ситуация получается в России: бизнес должен думать о социальных проблемах, социальной ответственности, а власть занимается работой бизнеса.

Вот составили вы событийный календарь, продвинули его через свои соцсети (почему-то сейчас все делается через соцсети), а турист из-за пределов Удмуртии из каких официальных источников узнает об этих событиях? А ему ведь нужно сюда приехать, где-то разместиться, для него нужно организовать трансфер, экскурсионную программу, где-то кормить и чтобы в гостиницах были свободные номера по хорошей цене в событийный высокий сезон. И все это должен кто-то делать. Сегодняшний турист хочет «нажать кнопку» и получить продукт.

— Вы как-то взаимодействуете с информационно-туристическим центром, который был создан пару лет назад Министерством культуры и туризма УР?

— Визит-центры во всех странах и городах открывают, чтобы они работали в связке с турбизнесом. Они распространяют информацию обо всех турпродуктах, гостиницах и мероприятиях. У нас в республике эти взаимоотношения не выстроены. Мы просто приводили группу туристов в центр, они приобрели сувениры и предметы декоративно-прикладного искусства на немалую сумму. Вроде бы, наш информационно-туристический центр должен быть заинтересован в сотрудничестве, но мы этого не видим. Опять же работаем параллельно. В России есть Ассоциация ТИЦОВ, и мы со многими центрами дружим и сотрудничаем и с удовольствием можем поспособствовать связям и обмену опытом.



Визит-центр Удмуртии. Фото day.org.ru



Сейчас еще сделали некую карту гостя Удмуртии «Айно». Тоже без оповещения турсообщества. Мы лишь получили письмо, в котором нас просили направить свои предложения, причем срок дали всего пару дней. Но этой картой надо не скидки предлагать, а какой-то эксклюзивный продукт. У нас в стране приучили потребителей к скидкам, а надо делать уникальные предложения.

Уникальные предложения

— Чем в первую очередь может привлечь Удмуртия туристов из-за пределов республики?

— У нас очень интересная этнографическая составляющая, сохранились элементы язычества, самобытной народной культуры, уникальные обряды и ритуалы, которые могут быть интересны многим. Туристам любопытно, как жили и сейчас живут разные народности. Мы привозили группы туристов в Центр удмуртской культуры в деревне Карамас-Пельга, посещали наших знаменитых Бурановских бабушек. Это очень яркие впечатления, люди поражаются их природной искренности и добродушию. У многих наступает духовное очищение.



В Удмуртии есть три великих имени, мы даже так назвали тур, который стал настоящим хитом у московских туристов. «Три города — три великих судьбы»: Ижевск — легендарный конструктор Михаил Калашников, Воткинск — гениальный композитор Петр Чайковский, Сарапул — кавалерист-девица Надежда Дурова. Все туристы отмечают высокий уровень музейных работников Удмуртии. Оставляют хорошие отзывы о Музее-усадьбе П.И.Чайковского в Воткинске, о Сарапульском музее.

Ижевск логистически находится очень удачно. Всего 17 часов от Москвы на поезде, причем он отправляется вечером, а утром ты уже в Ижевске. Таким же образом обратно. Это удачно для туров выходного дня и просто экскурсионных туров. Мы используем Ижевска как базу размещения. Воткинск и Сарапул расположены в часе езды. В специальном требовании по брендовым маршрутам хорошая логистика является первостепенной задачей. Кстати, Удмуртия могла бы заявиться на включение маршрута «Три города — три великих судьбы» в перечень брендовых маршрутов по России.

Музей-усадьба П.И. Чайковского и памятник композитору в Воткинске. Фото votkinsk.ru



А какая природа у нас красивая! Есть возможность охоты и рыбалки.

Еще одно из перспективных направлений — это промышленный туризм. Интерес сегодня к нему огромный. В 2015 году мы приглашали на конференцию по этой теме директоров ведомственных музеев на наших заводах. Проблема в том, что такие музеи работают по будням, а туристы в основном приезжают в выходные и праздники. Даже Музей Ижмаша, который, по сути дела, является музеем истории города и располагается в старейшем здании Ижевска, работает по графику завода.

Кроме того, в некоторые музеи на предприятиях нет свободного доступа — пропускная система, все строго и надо заранее заявку отправлять. А об экскурсии и показе работы конвейера, например, на автозаводе вообще невозможно договориться. Проводить день открытых дверей раз в год на заводах — это очень мало.

Красивая статистика

— На днях глава Удмуртии Александр Бречалов привел любопытную статистику. По его словам, турпоток в Удмуртии по итогам 10 месяцев 2018 года составил 752 тысяч человек, что на 46% больше показателей прошлого года. У нас действительно такой серьезный рост? Это получается один турист на двух жителей республики. И вообще как считают туристов?

— В Удмуртии нет такого количества мест размещения. Я не знаю, откуда такие цифры, кто и как считал. Где бы мы разместили такое количество людей, ведь турист обычно считается, если он остается с ночевкой? Есть еще такое понятие как емкость рынка. Она определяется тем, сколько единиц товара, услуг можно продать за определенное время. За десять месяцев на «падающем рынке» мы продали туруслуг 752 тысячам человек? Тогда хочется спросить: где деньги? И что означает загадочное слово «турпоток»?



В апреле Российский союз туриндустрии был приглашен на совместное совещание Минкультуры РФ с участием региональных министров, отвечающих за туризм. Тогда возникла дискуссия о том, как считать туристов, посещающих регион. Нет сейчас четкого понимания, как вести эту статистику, и программу подсчета туристов только хотят разработать. Мне тоже непонятно, как считают. Если я сходила в музей, я стала туристкой или нет? Если я живу в Удмуртии и поучаствовала в празднике, или проездом двигалась через Удмуртию и мой телефон зафиксировала вышка?





Удмуртский свадебный обряд в Карамас-Пельге. Фото открываяудмуртию.рф



— Еще Александр Бречалов тогда сказал, что Удмуртия должна стать «туристической Меккой России». Насколько это возможно и как этого достичь?

— Насчет «Мекки» — погорячились. У нас 85 регионов в России, и каждый борется, чтобы стать «туристической Меккой», а мы опаздываем всегда. С шашкой наголо не получится. Надо просто собрать представителей турбизнеса, гостиниц, транспортных компаний, предприятий общепита и вместе с органами власти разработать программу развития туризма Удмуртии, определить ключевые направления, понять, чего нам не хватает, составить план реализации, выделить под это необходимые деньги и двигаться по нему. Да, Удмуртию стали узнавать, ею начали интересоваться, но нужно работать дальше и привлекать профессионалов. Дилетантство надоело, ни к чему хорошему оно не приведет.

Интерес к родной республике

— Насколько Удмуртия как место проведения отпуска привлекательна для ее жителей? Стали ли наши люди больше путешествовать по родной республике?

— Во-первых, наш народ наездился за рубеж. Во-вторых, все-таки еще сохраняется кризис в экономике, доходы населения не растут или растут недостаточно, и люди стремятся экономить на отдыхе. Третье — общее недоверие к туроператорам после серии банкротств, есть некие опасения. И четвертое, но, пожалуй, самое главное — растет интерес к своей республике. Наша общая работа по продвижению туров и интересных мест в Удмуртии дает свои результаты. Сейчас в зимние праздники очень многие предпочитают отправиться в Усадьбу к Тол Бабаю (удмуртский Дед Мороз, — прим. ред.), в музей-заповедник «Лудорвай», в обновленный Сарапул и т. д. Есть хорошие санатории, базы отдыха, частные базы для охоты и рыбалки.

Несколько лет назад районам кинули клич развивать у себя туризм, но не у всех это получается, потому что не хватает специалистов, работа по подготовке кадров не выстроена. Районы хотят развивать туризм, но не знают, как это делать, в результате какая-то суматоха, каждый сам по себе. И в целом отсутствие системы оказывает на развитие туризма в регионе деструктивное влияние.

Усадьба Тол Бабая. Фото afalinatravel.ru

А те, у кого действительно получилось сделать интересный турпродукт, как например Усадьба Тол Бабая, остановились в развитии. Нет понимания, куда двигаться дальше, ведь необходимо все время удивлять, предлагать что-то новое и двигаться вперед.



У Удмуртии есть все шансы войти в двадцатку популярных мест для путешествий по России. Последние 15 лет было приложено много усилий для выстраивания системы работы турбизнеса и продвижения Удмуртии как привлекательной туристической дистинации. Будем продолжать работать.