От «засухи» СЮ и «Нефтехимика» до точечных усилений «Ак Барса» и «Торпедо»

Кем и почему будут усиливаться команды Континентальной лиги из ПФО

До трансферного дедлайна в КХЛ (27 декабря) остаются считанные дни, а значит, настало самое горячее время на рынке. Клубы, которые еще борются за попадание в плей-офф, активно выискивают «самородков» в рядах команд, отложивших свои кубковые амбиции на будущее, да и перебор хоккеистов в двух армейских клубах дает им хорошие возможности для усиления. Спортивная редакция «Реального времени» разбирает команды из ПФО перед «днем X» и объясняет, почему главным «обменом» СЮ должен стать тренерский, кого пора менять «Ак Барсу» и в чем главная причина спада «Нефтехимика» в третьем сезоне Андрея Назарова.

«Салават Юлаев»: нужно латать оборону войска, а еще лучше — поменять предводителя

Пожалуй, и так вполне неплохо укомплектованный в межсезонье уфимский клуб по-прежнему не может стать коллективом, который действительно претендовал бы на серьезную конкуренцию с «титанами» Востока.

«Салават Юлаев» в очередной раз провел массированную трансферную компанию летом, поменяв 30—40 процентов состава, а во главе вновь собранного «войска» поставил не генерала, а едва дослужившегося до офицерского чина бывшего рядового. Уже сегодня можно говорить, что опасения скептиков подтвердились: Николай Цулыгин сыроват для коллектива с таким количеством качественных и даже звездных хоккеистов, и кажется, что войско уже давно не верит в своего предводителя.

Под руководством Цулыгина так и не заиграл Вячеслав Основин, который провел, возможно, худший период своей карьеры именно в Уфе. Сникли «божившие» еще в прошлом сезоне Владимир Ткачев с его одной шайбой за сезон (на данный момент не забивает уже 27 матчей) и Дмитрий Кугрышев. Те же 27 поединков (половину сезона!) молчал и многолетний лидер и главная местная звезда шведский форвард Линус Умарк, чего с ним доселе не случалось. Только на прошедшей неделе ему наконец удалось «снять проклятие».

27 поединков (половину сезона!) молчал и многолетний лидер и главная местная звезда шведский форвард Линус Умарк, чего с ним доселе не случалось. Фото: hcsalavat.ru



Давно намечаются серьезные проблемы и с обороной. Раньше уфимцы пропускали больше двух шайб лишь в худшие свои дни, а теперь оборонцы чудят стабильно, и Метсоле приходится вынимать шайбы из ворот куда чаще. Например, Григорий Панин и Артем Сергеев часто бегают вперед в порыве помочь своим подолгу молчащим форвардам, так что со своими прямыми обязанностям не справляются, открывая свободные зоны для соперника. Да и позиционные ошибки они допускают нередко. Постоянно ошибаются в обороне и Терещенко с Семеновым. Очень слабо проводит сезон Филип Ларсен.

Понятно, что за три дня до дедлайна всю команду уже не перестроишь, да и разучившихся забивать лидеров атаки менять на кота в мешке нет смысла — надежда, что к плей-офф раззабиваются, все еще имеет право на жизнь. Но точечные усиления в оборону «Салавату» нужны точно.

Но вместо этого клуб зачем-то стал подписывать возрастных никогда не блиставших форвардов типа Максима Рыбина и обменивать Основина на Бурмистрова, что пока выглядит как «шило на мыло».

Сильных надежных защитников сейчас уже ни у кого не переманишь, по крайней мере в КХЛ. Быть может, есть смысл обратиться к европейскому (финскому или шведскому) рынку и выудить усиление оттуда, создав, таким образом, хороший мотиватор для борьбы за легионерское место на льду для Ларсена — так и датчанин, может, проснется, и новый защитник усилит оборону.

Можно подыскать защитника и внутри лиги, например, обменять у перенасыщенных игроками армейцев (и московских, и питерских). На кого менять? Например, на Максима Майорова, так и не получившего постоянного места в составе СЮ — мастеровитых форвардов в команде хватает.

Сменить тренера за пару месяцев до старта Кубка Гагарина, может, и не самая удачная идея, но это лучше, чем провалить плей-офф из-за того, что именно у Цулыгина лидеры «угасли». Фото: hcsalavat.ru



Но самым главным и необходимым «обменом» для «Салавата Юлаева» стал бы, конечно, тренерский. Сменить тренера за пару месяцев до старта Кубка Гагарина, может, и не самая удачная идея, но это лучше, чем провалить плей-офф из-за того, что именно у Цулыгина лидеры «угасли». А так, глядишь, тренера поменяют, тут и Умарк с Ткачевым голевое чутье вновь обретут. А при большом желании новый наставник за два месяца может и игру под себя успеть перестроить.

«Нефтехимик» на «звездюлях» и силовиках в плей-офф не въедет

Похожие проблемы и с немощью в атаке, и с «застоем идей» на тренерской позиции имеются и у нижнекамских «волков». На третий сезон Андрея Назарова в «Нефтехимике» его любимые «звездюли» (в оригинале звучит жестче), кажется, работать перестали, ибо невозможно строить игру только лишь на мотивации, и потому нижнекамцы забуксовали в самый важный отрезок сезона.

Эта «регулярка» показала, что Назаров — отличный антикризисный специалист, которого можно пригласить, чтобы встряхнуть команду, вдохнуть в нее новую жизнь и настроить на борьбу в оставшейся части сезона, но в долгосрочной перспективе он начинает терять контроль над ситуацией, порождая новый кризис.

Татарстанцы хорошо провели прошлый сезон, но в межсезонье поменяли всех лидеров на новых хоккеистов и разбавили их своей молодежью. Дэн Секстон, Эрик Густафссон и Эверберг были заменены забивной финской тройкой Пуустинен — Няттинен — Руохома.

Удачное, на первый взгляд, усиление атаки, в итоге стало ее же проклятием — в нижнекамской команде вдруг перестали забивать все остальные. У российских лидеров Павла Падакина и Эмиля Галимова по 5 и 6 шайб соответственно. Это показатель, что в атаке у команды серьезные проблемы.

Эта «регулярка» показала, что Назаров — отличный антикризисный специалист, но в долгосрочной перспективе он начинает терять контроль над ситуацией. Фото: hcnh.ru

— Движение есть, желание есть, болельщики болеют, спасибо им. Нужны лидеры, которые выйдут на передний план и исправят ситуацию, — намекал Назаров после одного из последних матчей. — Они знают, кто эти лидеры. Если они прочтут это мое обращение, они догадаются.

И показатели Падакина и Галимова еще сравнительно хорошие. У Ильи Аркалова, например, 2+2 в 39 играх, у Марата Хайруллина те же 2 гола и 2 передачи в 37 матчах сезона, у Павла Здунова 1 шайба (!) и 2 передачи в 40 играх. Кажется, именно эти ребята должны быть первыми в списке «на выход», а вместо них нужны новые креативные форварды, способные создавать, а не только толкаться у бортов.

Известно, что Назаров любит силовой хоккей, и вместо «игровиков» ему подавай именно чеккеров. В команду уже обменяли главного таксиста Казани Ярослава Косова, не блиставшего в «Спартаке». Буквально вчера «Нефтехимик» объявил о подписании контракта с форвардом Артемом Подшендяловым, который даже «Сочи» не пригодился — нижнекамцы забрали его с драфта отказов. В пяти матчах на старте сезона нападающий не сумел набрать ни одного очка при показателе полезности «-4». Тяжело назвать это усилением атаки.

Возможно, «Нефтехимику» стоит попробовать обменять всю эту компанию «борцов» на пару-другую «игровиков»? Сейчас команду буквально распускает «Северсталь», уже точно не попадающая в плей-офф. Практически потеряли шансы и «Амур» с «Адмиралом». Стоит поискать неплохих форвардов именно в этих клубах.

В руках «Ак Барса» дорогостоящий актив, которым можно распорядиться с умом и получить больше пользы, чем от его сохранения. Фото ak-bars.ru



«Ак Барс»: точечное усиление не повредит

У казанцев в нынешнем сезоне серьезные проблемы испытывает некогда главное российское звено. Давно разучились стабильно забивать Владимир Ткачев и Станислав Галиев, выдавая лишь эпизодические всплески результативности. И если об обмене первого речи быть не может — у Ткачева в апреле заканчивается контракт, а дальше он навострит лыжи в Америку, то с Галиевым дела обстоят иначе. Известно, что о его обмене в Уфу в «Ак Барсе» думали еще в прошлом сезоне, когда у него не шла игра, однако сделка сорвалась, а Станислав стал лучшим снайпером Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне повторения прошлогодней истории ожидать будет слишком наивно. Но если обмен и случится, то только на топового форварда из клубов-«олигархов». В руках «Ак Барса» дорогостоящий актив, которым можно распорядиться с умом и получить больше пользы, чем от его сохранения. Насколько вероятен такой обмен? Один к пяти.

Более очевидным кандидатом «на вылет» в сегодняшнем «Ак Барсе» выглядит Андрей Попов, который без Антона Глинкина так и не может найти постоянных партнеров. Тренерский штаб куда его только не ставил — последнее сочетание с Галиевым и вовсе можно номинировать на звание худшего решения года. Да, Попов трудяга, да, он старается, но пользы приносит немного даже в качестве «чернового» нападающего. У Андрея контракт до 2020 года, так что можно его выменять на какого-нибудь более результативного игрока, прежде всего из линии атаки.

ХК «Торпедо» нужно укреплять оборону

Усиления до дедлайна ждут и в Нижнем Новгороде. Его пообещал наставник команды Дэвид Немировски после провальной игры с «Автомобилистом» (1:5). Тогда же он заявил, что к ряду игроков у него накопились вопросы.

— Хотел бы извиниться перед болельщиками. Не ожидали такого. Сыграли очень плохо, просто нет слов. Хочу пообещать, что больше так плохо мы играть не будем, — сказал тренер автозаводцев на пресс-конференции.

Хотя позиция «Торпедо» в восьмерке плей-офф сомнению не подлежит, но очевидно, что Нижнему нужно усиление оборонительных рядов. Есть большая вероятность, что в команду вернется Артем Аляев, которого рижское «Динамо» решало выставить на драфт отказов, однако сам этот факт говорит о том, что усилением этот трансфер назвать будет затруднительно. «Торпедо» также стоит присмотреться к защитникам из команд, которые свое оружие в нынешнем сезоне уже сложили и в оставшейся его части будут готовиться к следующему.