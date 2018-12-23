Куда пойти в Казани: парад Дедов Морозов, открытие центральной елки и «КышДаКар-фест»

Афиша мероприятий с 24 по 30 декабря

Последняя неделя перед наступлением Нового года будет насыщена тематическими мероприятиями: казанцев ждет множество ярмарок, фестивалей и открытие городских елок. Помимо этого, горожан ждут интересные спектакли и просмотр работ казанских режиссеров. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открытие елок в парке им. Горького и «Крыльях Советов»

Во вторник, 25 декабря, в парке им. Горького и «Крыльях Советов» откроются центральные районные елки. Для посетителей парков будет подготовлена культурная программа и новогодняя инфраструктура.

Начало — в 19.00. Вход свободный.

Новогодняя ярмарка «Free Art Fest»

А с 25 по 31 декабря, в ТЦ «Горки Парк» будет работать новогодняя ярмарка, на которой мастера из Тольятти, Самары, Ульяновска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода и Казани представят свои работы — их можно приобрести в качестве подарков для родных и близких.

Время работы — с 10.00 до 22.00. Вход свободный.

В евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины состоится рождественский концерт хоровой и органной музыки. Фото wikipedia.org



Рождественский концерт органной и хоровой музыки

Также во вторник в евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины состоится рождественский концерт хоровой и органной музыки. В программе: Бах, Дилецкий, спиричуэл, Грубер и не только.

Начало — в 18.30. Стоимость билетов — 200 рублей.

Спектакль «Лестница любви»

В театре им К. Тинчурина 25 декабря можно будет посмотреть комедию «Лестница любви». Это современный спектакль, поставленный в жанре советских кинокомедий, где идет противостояние «хорошего с очень хорошим».

Начало — в 18.30. Стоимость билетов — от 300 до1000 рублей.

Казанский короткий метр

В среду в «Штабе» Казанский короткий метр представит программу из пяти короткометражных фильмов. После показа вы сможете лично пообщаться с режиссерами картин. В программе: Айдар Габдрахманов — «Он, она и робот», Оксана Синчугова — «Блудный сын», Тимофей Шарагин — «Не приводи домой», Амир Сальянов — «Потерянный путь» и Ильшат Рахимбай — «Представь».

Начало — в 18.30. Вход свободный.

Казанский короткий метр представит программу из пяти короткометражных фильмов. После показа вы сможете лично пообщаться с режиссерами картин. Фото Максима Платонова

Парад Дедов Морозов

В четверг, 27 декабря, на улице Баумана пройдет парад Дедов Морозов. Присоединиться к шествию может любой желающий.

Начало — в 16.00. Вход свободный.

Открытие главной городской елки

Также в четверг у Центра семьи «Казань» состоится открытие центральной городской елки. Организаторы обещают пышную праздничную программу для посетителей мероприятия.

Начало — в 18.00. Вход свободный.

Новогоднее водное шоу Марии Киселевой

С 29 декабря по 4 января во Дворце водных видов спорта можно будет посмотреть новогоднее семейное шоу на воде «Миссия Одиссей», обещающее отправить зрителей в путешествие по мифам Древней Греции.

Показы проходят три раза в день: в 11.00, 14.30 и 18.00. Стоимость билетов — от 600 до 1 300 рублей.

Во Дворце водных видов спорта можно будет посмотреть новогоднее семейное шоу на воде «Миссия Одиссей». Фото aquamagica.ru

Новогодний Garage Sale

А 29 и 30 декабря в MediaPort пройдет предновогодняя гаражная распродажа. На ней вы сможете не только обновить свой гардероб, но и продать вещи, давно завалявшиеся в шкафу.

Время работы — с 12.00 до 19.00. Стоимость билетов — 50 рублей.

«КышДаКар-фест»

С 29 по 31 декабря, а также со 2 по 7 января на улицах Баумана и Петербургской будет проходить зимний фестиваль «КышДаКар-фест». На ней вы сможете приобрести или просто полюбоваться на елочные украшения и сувениры ручной работы или попробовать свежую продукцию от фермеров.

Время работы — с 12.00 до 21.00. Вход свободный.