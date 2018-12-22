Подвиг веры: Орхан Джемаль, необычный герой

30 июля 2018 года в Центральной Африканской Республике вместе со своими коллегами погиб российский военный журналист и общественный деятель. Режиссер Ренат Хабибуллин на студии «Алиф ТВ» снял фильм, в котором своими воспоминаниями об Орхане делятся хорошо знавшие его люди. «В журналистских кругах о бесстрашии Орхана Джемаля ходят легенды. В какой бы точке земного шара ни происходил военный конфликт, он рвался туда. Орхан все хотел видеть собственными глазами, чтобы доподлинно понимать происходящее и быть в соприкосновении, как он сам говорил, с историей», — пишут авторы в аннотации к фильму. «Реальное время» предлагает своим читателям этот фильм.

