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Подвиг веры: Орхан Джемаль, необычный герой

07:00, 22.12.2018 2
Подвиг веры: Орхан Джемаль, необычный герой Фото: Олег Тихонов

30 июля 2018 года в Центральной Африканской Республике вместе со своими коллегами погиб российский военный журналист и общественный деятель. Режиссер Ренат Хабибуллин на студии «Алиф ТВ» снял фильм, в котором своими воспоминаниями об Орхане делятся хорошо знавшие его люди. «В журналистских кругах о бесстрашии Орхана Джемаля ходят легенды. В какой бы точке земного шара ни происходил военный конфликт, он рвался туда. Орхан все хотел видеть собственными глазами, чтобы доподлинно понимать происходящее и быть в соприкосновении, как он сам говорил, с историей», — пишут авторы в аннотации к фильму. «Реальное время» предлагает своим читателям этот фильм.

Интернет-газета «Реальное время»
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:01
    Соболезнования близким и родным!

    Но я не понимаю как так можно играть со своей жизнью, чтобы лететь постоянно туда где идут военные действия
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  • Анонимно 10:33
    Работа опасна и трудна
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