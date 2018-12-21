«Открытие WorldSkills пройдет на стадионе «Казань Арена». Мы этот объект знаем как пять пальцев»

Итоги работы МЧС в Татарстане: уменьшение числа пожаров, увеличение штата и психологи в системе 112

Сегодня в МЧС Татарстана подвели итоги года. Выяснилось, что число пожаров уменьшилось, хотя количество погибших, наоборот, возросло. Особенно актуальной статистика по противопожарным проверкам звучала в контексте трагедии в «Зимней вишне» и последовавших масштабных проверок торговых центров и мест массового посещения по всей стране. В следующем году МЧС готовится обеспечивать безопасность на объектах WorldSkills. Сотрудникам ведомства накануне Нового года приготовили приятный сюрприз — открытие чемпионата может пройти не на Центральном стадионе, а на «Казань Арене», которую спасатели знают как свои пять пальцев. Подробности в материале «Реального времени».

Для открытия WorldSkills выбрали «Казань Арену»

Подводя итоги, начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин напомнил, что в уходящем году в Казани прошли шесть официальных матчей чемпионата мира по футболу. Безопасность обеспечивали 15 тысяч человек от РМЧС.

— Аварийных ситуаций и происшествий на объектах проведения чемпионата и его инфраструктуры не допущено, — резюмировал Хабибуллин.

Отметим, что в следующем году у ведомства также будет немало хлопот, ведь Казань будет принимать участников и гостей чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Уже в конце заседания Рафис Хабибуллин рассказал, что, скорее всего, открытие и закрытие WorldSkills пройдет на стадионе «Казань Арена», а не на Центральном стадионе, как это планировалось ранее. Этому в его ведомстве очень обрадовались.

— Мы этот объект («Казань Арена», — прим. ред.) знаем как свои пять пальцев. Рустам Нургалиевич находится в Москве, сегодня должно быть официальное решение, — не без радости отметил начальник Главного управления МЧС России по Татарстану.

Рафис Хабибуллин напомнил, что в уходящем году в Казани прошли шесть официальных матчей чемпионата мира по футболу. Безопасность обеспечивали 15 тысяч человек от РМЧС



Как рассказал Рафис Хабибуллин, в уходящем году в Татарстане произошли три чрезвычайные ситуации. Две из них техногенного характера, одна — природного.

— Следует отметить взрыв в жилом многоквартирном доме в Заинске 22 июня, в результате которого пострадали восемь человек, в том числе один погиб.

Далее Хабибуллин привел статистику по пожарам. По его словам, в текущем году количество пожаров по сравнению с 2017 г. снизилось на 2,1% (с 3069 до 3004). Но при этом количество погибших увеличилось на 5,3% (со 130 до 137). Основными причинами пожаров послужили неосторожное обращение с огнем (959 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (880 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (575 случаев).

— В зоне особого внимания резонансные пожары с групповой гибелью детей. И такой пожар у нас произошел в Мензелинском муниципальном районе, в результате которого погибло двое детей, посетовал начальник Главного управления МЧС России по Татарстану.

Он отметил, что ситуация с пожарами и гибелью людей на них улучшилась в Новошешминском, Пестречинском, Сабинском, Алексеевском и Нурлатском районах. А вот в числе худших он назвал Верхнеуслонский, Высокогорский, Алькеевский, Мензелинский и Апастовский районы.

Зеленый свет для малого и среднего бизнеса

Как это ни странно, на заседании не прозвучала отдельная статистика по противопожарным проверкам и мероприятиям в торговых центрах, хотя в уходящем году всю страну всколыхнул пожар в «Зимней вишне». Да и в Казани не обошлось без происшествий — в июне загорелся ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте. Как известно, после случая в «Зимней вишне» начались проверки чуть ли не во всех российских торговых центрах. Если раньше проверки проходили раз в год, то после «Зимней вишни» стали проводить до четырех проверок в месяц. В результате посетителям в зимние месяцы приходится эвакуироваться без верхней одежды, что вызывает у людей недовольство.

В уходящем году в Казани не обошлось без происшествий — в июне загорелся ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте. Фото mchs.tatarstan.ru

Тем не менее Рафис Хабибуллин озвучил лишь общую статистику по проверкам.

— За 11 месяцев проведено 2211 плановых и 2748 внеплановых проверок. По результатам проверок выдано 2930 предписаний, предложено к выполнению 17 тысяч противопожарных мероприятий, 95% из которых на сегодняшний день выполнены.

По словам Хабибуллина, продолжает снижаться административная нагрузка на малый и средний бизнес. В их отношении в 2018 году провели 333 внеплановые проверки, по итогам выдали 235 предписаний. Для сравнения: пять лет назад в отношении малого и среднего бизнеса проводилось до 6 тысяч проверок в год, составлялось порядка 4,5 тысячи протоколов.

Денег хватает, сотрудников тоже

С финансированием в МЧС все хорошо. По крайней мере, такой вывод напрашивается из выступления руководителя Главного управления МЧС России по Татарстану. По его данным, резервный фонд татарстанского кабмина на 2018 год составляет 2,3 млрд рублей. Кроме того, имеется целевой финансовый резерв в сумме 7,5 млн рублей на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций Сформирован республиканский резерв материальных ресурсов на общую сумму 150 млн рублей.

— В текущем году для решения проблем комплексной безопасности из финансового резерва было выделено 180 млн рублей, в том числе оказана финансовая помощь гражданам, пострадавшим от огня, на 37 млн рублей, — отчитался Хабибуллин.

Из его доклада также следует, что все прекрасно обстоит и в ситуации с кадрами. Штатная численность главного управления по состоянию на декабрь текущего года составила 7 160 единиц. Укомплектованность подразделений повысилась на 3,3% и составила 94,7%.

Отметим, что данные в отчете выглядят довольно оптимистично на фоне выводов аналитиков, которые говорят, что численность сотрудников МЧС в России падает, как и их зарплата.

В Татарстане система 112 работает с 2010 года, и всего за это время, по данным Хабибуллина, обработано более 10,5 млн вызовов, из них 3,9 млн. требовали оперативного реагирования

Спасение рыбаков и психолог для системы 112

Понятно, что в зимний период в группу риска попадают рыбаки. Как рассказал Рафис Хабибуллин, два дня назад в Мензелинском районе спасли мужчину, который провалился под лед на снегоходе.

— Ежегодно весной и осенью в местах массового выхода рыбаков на лед выставляются временные спасательные посты. Спасено 42 человека, проведено 350 патрулирований и 6 тысяч бесед с населением, — отчитался Рафис Хабибуллин.

Что касается системы 112, ежесуточно она принимает более 5,5 тысячи вызовов. В Татарстане система 112 работает с 2010 года, и всего за это время, по данным Хабибуллина, обработано более 10,5 млн вызовов, из них 3,9 млн требовали оперативного реагирования. Общение с абонентами поддерживается на трех языках — татарском, русском и английском. Новшество, которое ввели в систему 112 в этом году, — должность психолога.

2 тысячи поисково-спасательных операций провела республиканская поисково-спасательная служба. В результате удалось спасти свыше 650 человек. Сработали и водолазы.

— На сегодняшний день служба является единственной, которая проводит водолазные поисково-спасательные работы на территории Республики Татарстан. В ее рядах 49 аттестованных квалифицированных водолазов. Ими выполнено 68 водолазных поисково-спасательных работ с общим количеством пребывания под водой свыше 800 часов.