Радель к нам поедет, но нужен ли он «Ак Барсу»?

Почему Фазлееву и «барсам» лучше идти разными дорогами

Радель Фазлеев уезжал из Казани в Северную Америку с некоторой обидой на родной клуб (контракт после драфта предложен не был) и желанием пробиваться в НХЛ через американские юниорские лиги. Как показало время, директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов, расценивавший такой путь как ошибочный, оказался прав — Радель проходит драфт отказов в «Филадельфии», после чего, по заверениям источников, может подписать контракт с «барсами». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, кто такой Фазлеев, почему он едет в КХЛ еще «сырым» и какие варианты развития событий ждут нас в случае его возвращения.

Хуснутдинов был прав

Весть о том, что воспитанник казанского хоккея Радель Фазлеев (и сын известного в прошлом игрока СК им. Урицкого Равиля Фазлеева) проходит безусловный драфт отказов для расторжения контракта с «Филадельфией», конечно же, первым делом навела на мысль, что форвард вернется в КХЛ, а именно в родной «Ак Барс». И такая информация не заставила себя долго ждать. В беседе с «Чемпионатом» генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что по вопросу подписания контракта с Фазлеевым идут переговоры. Ожидается, что соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Выбранный «летчиками» на драфте НХЛ в 2014 году под 168-м номером Радель так и не провел за основную команду ни одной игры в НХЛ. На юниорском уровне Фазлеев «дирижировал» Евгением Свечниковым и Максимом Лазаревым в центре первого звена команды «Ак Барс» 1996 года рождения.

А полтора года назад молодой хоккеист с некоторым вызовом заявил, что, мол, еще посмотрим, кто был прав — он или директор клуба Шамил Хуснутдинов, который расценивал отъезд Фазлеева как ошибку. По словам игрока, «Ак Барс» не предлагал ему контракт еще год после драфта, поэтому он решил пробиваться через низшие североамериканские лиги. В том числе через WHL и ECHL, где он все-таки добился реального приглашения в систему «Филадельфии», а именно в фарм-клуб «Флайерз», команду «Лихай Вэлли Фантомс», выступающую в АХЛ.

Рафик Якубов сообщил, что по вопросу подписания контракта с Фазлеевым идут переговоры. Фото ak-bars.ru



Не сказать, что здесь у Фазлеева все пошло как по маслу. В первый свой сезон (2016/2017) он набрал за «Лихай Вэлли» 16 (6+10) очков в 65 матчах, в следующем — 19 (4+15) очков в 63 матчах. Ну а в первой половине последнего года контракта форвард вообще занимался хоккеем лишь относительно, а скорее, смотрел его с лучших мест — 2 (0+2) очка в 15 матчах. Так что для Северной Америки этот хоккеист, судя по всему, просто закончился.

Вместо Малыхина или в Нижнекамск?

И поэтому возникает логичный вопрос: для чего «Ак Барсу» Фазлеев? Тем более до конца сезона и учитывая, что в казанской команде «центров» и так с лихвой. Михеев свое место уже не отдаст, Ландер восстановится и займет законное место в легионерском звене, место Александра Свитова в составе не обсуждается, а в Ткачева Билялетдинов будет верить и давать ему шанс, кажется, даже если тот будет регулярно выдавать голевые передачи сопернику. Плюс к плей-офф должен восстановиться условный «джокер» команды Федор Малыхин, который не раз выходил и спасал команду в самый тяжелый момент. Так что 22-летний Фазлеев, по идее, будет уже шестым центральным нападающим, который ну никак не выглядит немедленным и безусловным усилением.

Отсюда получается весьма ограниченное количество вариантов развития событий в случае подписания Фазлеева. Либо казанцы сразу отправят Раделя в «Барс» (или Альметьевск?) и будут следить за его игрой, имея в виду постепенный допуск к основе и продление контракта на следующий сезон, в котором с вакансиями центральных нападающих будет получше: достаточно давно ходят слухи об уходе Свитова, в апреле заканчиваются контракты у Ландера и у рвущегося в НХЛ Ткачева. Скорее всего, отправится в родной и внезапно разбогатевший «Автомобилист» и Малыхин, которого там уже заждались. Федор, к слову, после недавней игры этих двух команд еще долго не покидал коридор у раздевалки «Автомобилиста», где общался то с Никитой Трямкиным, то с персоналом клуба. Так что в сезоне 2019/2020 еще один «центр» для команды будет ой как кстати.

Вторая сюжетная линия сводится к тому, что хоккеист проследует по тому же маршруту, что и Павел Падакин с Дамиром Мусиным — в Нижнекамск. Не раз уже «Ак Барс» «ссылал» своих хоккеистов, которые пока не выдерживают конкуренцию, именно в «Нефтехимик». Дать Фазлееву поиграть в основе и вновь обрести себя как хоккеиста недалеко от дома и на уровне Континентальной хоккейной лиги могло бы стать вполне логичным решением. Ну а если не заиграет, просто отпустить на все четыре стороны.

Ну и последний вариант для Раделя, который, возможно, мог бы стать выходом для всех — это попросить обмена и перейти самому в команду, которая захочет его видеть в своих рядах и в которой он захочет оказаться сам.

Возникает логичный вопрос: для чего «Ак Барсу» Фазлеев? Фото ak-bars.ru

Для основы пока сыроват

Почему последний вариант выглядит логично? Да хотя бы потому, что главной проблемой хоккеиста в Северной Америке стал именно переход из молодежного хоккея во взрослый. Фазлеев так и не смог адаптироваться к конкурентному хоккею «мужиков» в АХЛ, а после лиги WHL он, по сути, уже не рос, а только стагнировал. Да, там много таких же молодых парней, но хватает и тех же самых «мужиков», не дотянувших до НХЛ. В «Лихай Вэлли» Радель играл в основном в четвертом звене. О каком-то опыте даже на таком уровне говорить сложно. И потому немедленное внедрение его в основной состав «Ак Барса» выглядит наименее вероятным вариантом. Особенно если помнить о подходе Зинэтулы Хайдяровича, который никогда не бросал «проспектов» сразу в пекло. Скорее он присмотрится, оценит и решит, нужен ли ему вообще такой хоккеист.

Вот что говорили заокеанские скауты и эксперты о Фазлееве, когда его подписывала «Филадельфия»:

«В таланте, которым обладает Фазлеев, не приходится сомневаться. Он хорошо катается, демонстрирует приличную скорость и имеет хорошие, быстрые руки, которые позволяют ему представлять собой угрозу при игре один в один. Ему недостает физической мощи, и не всегда удается получить свободное пространство или прорываться в борьбе на позицию для взятия ворот. Тем не менее, когда у него достаточно места, чтобы развернуться, он более чем способен заставить соперников заплатить за свои ошибки. Фазлеев слишком часто уклоняется от силовой борьбы и может стать незаметным, если его активно прессингуют в начале матча. Временами демонстрирует горячность, и по причине этого у соперников появляется множество возможностей для того, чтобы с легкостью нейтрализовать его талант».

«Демонстрировал вспышки креативности и отличного обращения с шайбой во время чемпионата мира среди юниоров (U-18), однако не проявил способности постоянно представлять угрозу. Проблемы соперникам создает за счет скорости».

«Имеет атакующий потенциал и может стать хорошим специалистом при игре в большинстве».

«Радель Фазлеев заинтриговал, когда ему было 16 лет, однако не могу сказать, что в прошедшем сезоне я был без ума от его игры. Он обладает хорошим видением площадки и может блеснуть своими навыками, однако не думаю, что он настолько уж впечатляюще владеет шайбой и катается, особенно учитывая его заурядные габариты».

«Креативный плеймейкер с довольно сырыми, но впечатляющими навыками. Ему есть куда развиваться в плане улучшения катания, хотя оно и эффективно на юниорском уровне. Он борется у бортов и завершает свои силовые приемы. Обладает сильным броском и хорошо действует с шайбой у ворот. Тем не менее его игра от смены к смене пока что нестабильна».

То есть буквально все скауты Северной Америки в один голос предупреждали «Флайерз» о нестабильности Фазлеева и указывали на то, что ему не хватает физической мощи. Однако отмечали скорость и катание игрока. Получил ли он недостающие навыки в последних звеньях в АХЛ? Такой уверенности нет ни у кого, в том числе и у тренерского штаба с руководством клуба. Так что «Ак Барс» с этим трансфером довольно сильно рискует. И ждать его сразу в составе, а тем более в качестве «надежды», точно не стоит.