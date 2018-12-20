И без шампанского: почему пребывание Головина в «Монако» похоже на кошмар

Монте-Карло — несчастливый город для российских игроков

Удаление Александра Головина в игре с «Лионом» подвело символическую черту его выступлению в «Монако» в первом круге французского чемпионата. Более неудачный дебют в европейском футболе сложно было себе представить. Популярный комментатор Виталий Ошовский причины провала Головина объясняет в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

Странный выбор Головина

Летом все мы с замиранием сердца и гордостью следили за трансферной сагой Александра Головина. Может быть, ну его, этот «Челси» — вон, «Барса» хочет взять! А может, «Ювентус», там он будет играть с самим Роналду. Не-е-ет, точно, «Арсенал», тем более что Унаи Эмери уже знает русский менталитет. Когда Александр, имея массу вариантов, выбрал относительно скромный «Монако», многие немало удивились этому выбору. Оказалось, перед тем как принять окончательное решение, Головин посоветовался с Леонидом Слуцким.

«Работая в Англии, я смотрел огромное количество матчей «Челси». При этом не вижу у Головина потолка. Там только небо. Верх взяло то, что «Монако» ему, по существу, гарантировал место в стартовом составе. И сам факт того, что он входит в топ-3 самых дорогих приобретений клуба за всю историю, об этом говорит. Я его понимал и не говорил — туда или сюда. Я высказывал свое мнение. Говорил: «Хорошо знаю всех игроков «Челси» и считаю, что ты можешь с ними конкурировать». Хотя, понятно, ты не первая опция. Он выбрал более надежный вариант. И, быть может, перейдет в «Челси» уже в статусе большого игрока, когда станет звездой «Монако», — заявил Слуцкий.

Но вскоре после перехода роскошную форму экс-хавбека ЦСКА подорвала тяжелая травма ахилла, из-за которой он пропустил несколько недель. Когда Головин вернулся в строй, командный дух «Монако» уже был утрачен. В Суперкубке Франции 3-й состав «ПСЖ» размазал монегасков — 4:0, пошли серьезные неудачи в Лиге 1 и особенно в Лиге чемпионов. Когда Саша вернулся в строй, главный тренер Леонарду Жардим уже фактически потерял контроль над ситуацией. Под его руководством Головин дебютировал в игре с «Анжером» — игре, которая вошла в историю «Монако». Монегаски проиграли 0:1, впервые за 8 лет ни разу не пробив в створ в домашней игре.

Поддержать Сашу в ухудшающейся ситуации вызвался сам Станислав Черчесов, который приехал на базу «Монако» и плотно пообщался с Анри. Фото: rfs.ru

Россиянин отметил назначение Анри новой травмой

Так долго продолжаться не могло, и тренер, позвавший Головина, через пару недель был отправлен в отставку. Многие называли в качестве вероятного преемника самого Арсена Венгера — для Головина это был бы царский подарок! Увы, тренер торопиться с возвращением к работе не стал. Вместо него «Монако» подписало Тьерри Анри, после чего Головин получил новую травму.

Поддержать Сашу в ухудшающейся ситуации вызвался сам Станислав Черчесов, который приехал на базу «Монако» и плотно пообщался с Анри. «Сейчас газеты пишут про Головина — куда попал, что делает в аутсайдере. Я там был и могу сказать, что он попал туда, куда надо попасть. Посетил их базу, пообщался с Анри. Когда туда приехал, тренировалось человек 14, и я спросил у тренера: «Это ваш второй состав?» А он мне ответил: «Это все травмированные». У Головина настроение было не самое хорошее из-за травмы. Я специально один день подождал, чтобы с ним пообщаться. После укола, с лангеткой — естественно, он себя некомфортно чувствовал. Приехал в новую команду, а уже две травмы. Насколько я понял Анри, он на Головина рассчитывает, и это реально игрок, который будет системообразующим», — заявил Черчесов «Чемпионату» по итогам этой поездки.

Александр заразился от «Монако» апатией

Оптимистичное заявление в целом себя оправдывает. Головин не всегда появлялся в матчах Лиги чемпионов, зато в Лиге 1 выходил исправно. Однако есть ощущение, что общекомандная апатия начинает стремительно овладевать и Александром. Довольно серые по качеству игры со «Страсбургом», «Дижоном» и «Реймсом» сменились относительной оттепелью в матче с «Монпелье». Головин наконец-то начал полноценно брать игру на себя и даже отметился ударом в перекладину.

Увы, уже через неделю Саша снова оказался под ударом. Матч с «Лионом» изначально не задался для Головина: он практически не обострял игру в середине поля, сильно проигрывая и в движении, и в общей эффективности своему партнеру по центру поля Юри Тилемансу. А в начале второго тайма случился эпизод, который не хочется и вспоминать…

На перерыв «Лион» ушел, ведя в счете 2:0. Игроки «Монако» вернулись из раздевалки явно взбудораженные разговором с Анри: сначала в стычку ввязался Фалькао, а затем Головин шипами въехал в ногу Набилю Фекиру. Плеймейкер «Лиона» получил сильнейший удар по ноге, и после видеопросмотра судья на 48-й минуте показал Головину красную карточку. Именно в «Монако» Александр получил две травмы за полгода; именно здесь он впервые в карьере оказался в зоне вылета; наконец, именно в команде из Монте-Карло случилось его первое удаление с поля.

Анри уже не первый месяц возглавляет «Монако», но под его руководством команда одержала всего одну победу — спасибо удару Фалькао. Фото asmonaco.com



Во Франции уже сомневаются в перспективах Головина

Даже главный тренер «Лиона» оказался в шоке от такой «помощи» Головина. «Мы начали матч так, как нам было нужно. Головин, которого удалили, очень помог нам, но мне понравилось, что «Лион» продолжал играть, когда все оказалось решено», — заявил Брюно Женезьо клубной пресс-службе. А французские аналитики, долго ждавшие чудес от Александра, начинают все больше сомневаться в его соответствии уровню Лиги 1.

Увы, адаптация наших футболистов к французскому футболу никогда не была быстрой: в свое время тут «погорели» Александр Панов, Максим Левицкий, Руслан Пименов. Почему так получается? Кажется, ответ на этот вопрос есть у самого Головина. «Поначалу было тяжело, потому что здесь больше скорости, меньше времени на принятие решений. В первых матчах было тяжело с этим смириться, потом уже привыкаешь. Лига 1 отличается от РПЛ абсолютно по всем параметрам. Игроки здесь физически сильнее, быстрее, в том числе думают быстрее, оснащены лучше», — говорил футболист клубному ТВ.

Сразу вспоминаются те самые игры с «Дижоном» и «Реймсом», где у Головина возникали большие проблемы при принятии решений и поиске необходимого пространства. Ведь условный «Дижон» сильнее условных «Крыльев Советов». Причем оказалось, в разы!

Теоретически футбол Анри подходит для Головина даже больше, чем игра Жардима. Французский специалист не скрывает своего фанатизма от работы Гвардиолы и старается копировать ту «Барсу» Пепа. Процент владения мячом при Анри заметно увеличился, но пока игра «Монако» больше похожа на каталонскую подделку. Монегаски буквально выдавливают из себя голевые моменты, и пока мало что указывает на улучшение ситуации. Анри уже не первый месяц возглавляет «Монако», но под его руководством команда одержала всего одну победу — спасибо удару Фалькао со штрафного в матче с «Каном».

Если при Жардиме команде порой отчаянно не везло, то при Анри все больше преобладают апатия и безразличие, о чем открыто говорит и сам тренер. Фото asmonaco.com

Анри о борьбе за еврокубки уже не говорит — все мысли о сохранении места в Лиге 1

Если в первые недели Тьерри говорил о возможной борьбе за место в Лиге Европы, то сейчас можно рассуждать лишь о спасении от вылета. «Монако» идет на предпоследнем месте — хуже выступает только безнадежный «Генгам». Причем монегаски занимают, по большому счету, свое место. Если при Жардиме команде порой отчаянно не везло, то при Анри все больше преобладают апатия и безразличие, о чем открыто говорит и сам тренер. Если «Монако» займет хотя бы 17-е место, сезон уже можно будет признать спасенным.

А Головин… Большой молодец, что трезво оценил свои возможности. Если даже скорости Лиги 1 показались ему такими высокими, то темпа Английской премьер-лиги он тем более не выдержал бы. После удаления в матче с «Лионом» и последовавшей 4-матчевой дисквалификации есть ощущение, что Анри может начать разочаровываться в Головине. Теперь Александру предстоит преодолеть новую затяжную паузу, уже третью за полгода. В следующий раз Головин появится на поле только в конце января. Кошмар в Монте-Карло набирает обороты.

Возможно, это просто несчастливый для наших игроков город. Вспомним историю с шампанским в исполнении Кокорина и Мамаева.