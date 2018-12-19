«Молочные реки»: «Агросила-Молоко» модернизирует производство за 40 млн рублей

В ходе пресс-тура «Агросила-Молоко» рассказала об открытии нового производства мягких сыров в 2019 году

Фото: Ринат Назметдинов

В начале следующего года на прилавках магазинов появится продукция ООО «Агросила-Молоко» в обновленной упаковке. Также компания планирует начать выпуск мягких сыров. Общая сумма инвестиций в модернизацию производства составит 40 млн рублей. Об этом в ходе пресс-тура сообщила заместитель генерального директора АО «Агросила» по вопросам деятельности ООО «Агросила-Молоко» Светлана Байрашева. Подробности — в материале «Реальное время».

80% молока компания получает с собственных агроферм

Экскурсия по производственным цехам ООО «Агросила-Молоко» началась с инструктажа и выдачи журналистам белых халатов и защитных шапочек. Заместитель генерального директора АО «Агросила» по вопросам деятельности ООО «Агросила-Молоко» Светлана Байрашева показала движение потока молока по комбинату и рассказала о процессах, которые проходит сырье перед получением готовой продукции.

Заместитель генерального директора АО «Агросила» по вопросам деятельности ООО «Агросила-Молоко» Светлана Байрашева рассказала о движении потока молока по комбинату



— Производственная мощность предприятия по переработке молока составляет 210 тонн в сутки. На сегодняшний день комбинат принимает и перерабатывает около 120 тонн сырья. «Агросила-Молоко» за 11 месяцев 2018 года произвело продукции на сумму более 1,1 млрд рублей. Молочный завод модернизировал производственные локации, что позволило расширить продуктовую линейку до 104 наименований. В этом году изменения коснулись производства творога, сметаны, молока и продукции стандартов «Халяль», — рассказала Светлана Байрашева.

Знакомство корреспондентов республиканских СМИ с «молочными реками» «Агросилы» началось с участка приемки сырья. На него сырье попадает в молоковозах, восемь из которых предприятие приобрело в этом году. Из цистерн молоко поступает в лабораторию приемки. Специалисты определяют его плотность, содержание жира, белка, наличие соматических клеток, антибиотиков. Анализ одной партии сырья занимает 40 минут. Молоко с антибиотиками предприятие не принимает.

На участок приемки сырья молоко привозят на молоковозах



Впрочем, получение подобного сырья — редкий случай, поскольку 80% молока компания получает с собственных агроферм. Продукция на предприятие поставляется из Тукаевского, Заинского, Сармановского и других районов Республики Татарстан. «Агросила-Молоко» тесно работает с агрофермами-производителями молока, помогает с проведением анализов, консультирует по возникающим вопросам.

Сырье и готовая продукция под строгим контролем

В «Агросиле-Молоко» несколько лабораторий, позволяющих проверить состав сырья и готовой продукции. Производственная лаборатория снабжена криоскопом, который показывает наличие посторонней воды в сырье. Готовый продукт, прежде чем отгрузить в торговые сети, проверяют на жирность, плотность, содержание белков, кислотность. Каждая партия молочной продукции отслеживается.

Экспресс-анализатор «МилкоСкан» позволяет определить состав молока



Экспресс-анализатор «МилкоСкан» позволяет определить ее состав. Проведение анализа занимает 2—3 минуты. Лаборант на глазах у журналистов опускает в молоко анализатор: через пару минут результат высвечивается на табло.

— «МилкоСкан» сохраняет в памяти до 10 тысяч результатов, которые можно скинуть на флешку и посмотреть на компьютере. Мы можем проверить таким способом сырое молоко, пастеризованное, ультрапастеризованное, обезжиренное, сливки. Также в лаборатории есть спектрофотометр. Им мы оцениваем качество бутилированной воды, которую также производим, — рассказала корреспондентам начальник производственной лаборатории Лариса Костоломова.

На комбинате не применяются растительные жиры, а сухое молоко используется только для повышения содержания белка в йогуртах



На службе молокозавода также прибор, позволяющий определить качество сливочного масла. Стоит отметить, что на комбинате не применяются растительные жиры, а сухое молоко используется только для повышения белка в йогуртах. На готовый продукт, у которого рассмотрены физико-химические показатели и который соответствует ГОСТу, выписывается удостоверение качества.

За работой микробиологов в бактериологической лаборатории представители СМИ могли наблюдать через стеклянные двери: доступ в нее возможен только через санпропускник.

Микробиологи раз в 5 лет проходят обучение в Казанской медицинской академии по направлению «санитарная микробиология»



— Бактериологическая лаборатория осуществляет контроль за безопасностью как входящего сырья и компонентов, так и готового продукта. Лаборатория запущена в 2011 году. Она разделена на две зоны — чистую и заразную. Чтобы попасть в нее, сотрудник должен принять душ и переодеться, — объяснила Лариса Костоломова.

Микробиологи раз в 5 лет проходят обучение в Казанской медицинской академии по направлению «санитарная микробиология». Лаборатория обладает лицензией для работы с патогенными микроорганизмами 3 и 4 группы патогенности. В чистой части лаборатории готовят среды, на которых проводят посевы продуктов, сырья, компонентов.

В 2018 году молокозавод переработал 38 тысяч тонн сырья молока

После определения качества и сорта сырья через модули оно поступает в аппаратный цех, где проходит несколько степеней очистки. В аппаратном цехе после лабораторий было непривычно шумно. Там молоко в автоматическом режиме проходит механическую очистку и бактофугирование, которое позволяет сократить микробиологические недостатки сырья. После этого оно попадает в огромные танки (емкости для молока, — прим. ред.), где делится на молоко для изготовления кисло-молочной продукции, творога, пастеризованного молока и другой продукции.

В огромных танках молоко разделено для изготовления кисло-молочной продукции, творога, пастеризованного молока и другой продукции



— Производство молочной продукции проходит в закрытом цикле. Извне в молоко ничего не попадает, оно поступает в цех по трубопроводам. Все танки с прилегающими трубопроводами моются автоматическими мойками после каждого опорожнения, — заявила Светлана Байрашева.

Стоит отметить, что за 11 месяцев этого года «Агросила-Молоко» произвела свыше 609 тонн сливочного масла, 17 тысяч тонн цельномолочной продукции, 400 тонн сухой сыворотки, 400 тонн бутилированной воды, закупила и переработала 38 тысяч тонн сырого молока.

В 2018 году на модернизацию завода было направлено более 39 млн рублей

Во время экскурсии по производственным цехам журналистам показали конвейеры, на которых производится молоко в пакетах тетрапак и в полиэтиленовой упаковке, йогурты, сметана, сливочное масло и творог. Так, технологический процесс изготовления творога длится 10—12 часов. За это время продукт заквашивается, отваривается и фасуется.

В этом году «Агросила-Молоко» закупила новый фасовочный автомат для творога



В этом году «Агросила-Молоко» закупила новый фасовочный автомат для творога. Он упаковывает творог в кашированную фольгу флоу-пак. Инвестиции в покупку оборудования составили 19 млн рублей. Всего в 2018 году на модернизацию завода было направлено более 39 млн рублей.

Фасовка весового сливочного масла в бумажные коробки



Завораживающий эффект производит фасовка весового сливочного масла в бумажные коробки. Оно стекало в них из поточной линии, а специалист регулировал налив лопаткой. После фасовки масло направляется в холодильник с плюсовой температурой и только потом на полную заморозку. В день предприятие выпускает 8 тонн творога, 5 тонн сливочного масла и до 100 тонн молока.

В планах — наладить выпуск мягких сыров

После осмотра производственных линий молокозавода представители СМИ смогли попробовать на вкус продукцию «Агросилы-Молоко». Дегустация началась с молока «Халяль». Журналисты оценили простоквашу «Мечниковскую», продукт кисломолочный «Наринэ», молоко, пастеризованное в бумажном пакете, творог, фасованный в кашированной фольге флоу-пак, а также творог рассыпчатый.

Журналистов угостили молоком, творогом, йогуртом и другой продукцией «Агросила-Молоко»



— В планах на следующий год — обновить упаковку, у нее изменится цветовая гамма. Она будет современная и более привлекательная. Наша продукция фасуется в четыре вида упаковки: полиэтиленовую, картонную, в стаканчики и асептическую двух видов. Самый длительный срок годности у молока в упаковке тетрапак. Она позволяет хранить его в закрытом виде до 180 суток. Качество сохраняется за счет температурной обработки и специального упаковочного материала, — рассказала Светлана Байрашева.

В 2019 году ООО «Агросила-Молоко» планирует инвестировать в модернизацию производства около 40 млн рублей. Средства будут направлены на реконструкцию цеха сухих молочных продуктов, модернизацию производственных линий в аппаратном цехе, а также на приобретение холодильного и фасовочного оборудования. Кроме этого, компания планирует начать в 2019 году выпуск мягких сыров.