Хандаев не знает, откуда у игроков выросла корона: «Динамо-Казань» удивляет победами и поражениями

Казанцы закрепились в тройке лидеров — разбираем домашнюю серию

Сверхудачный старт казанских мастеров русского хоккея продолжился настоящим испытанием на прочность во время сибирско-восточного турне, из которого команда Ильяса Хандаева, встречаясь со всеми призерами предыдущего первенства, привезла очки. Домашняя серия игр с крепкими середняками Суперлиги должна была подтвердить правомочность притязаний «Динамо» на высокие места в таблице. Это подопечным «шамана», на взгляд известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена, удалось.

Ильяс Хандаев: «В перерыве чемпионата мы потеряли игровой ритм»

Если в начале сезона, когда было непонятно, чего ждать от новой команды и тренера-дебютанта, и не то что каждая победа, а каждое завоеванное очко воспринимались как сенсация, то после того, как «динамовцы» обыграли бронзового призера на родине своего наставника в Иркутске и показали качественный хоккей в доброй половине красноярской встречи, болельщики стали едва ли не требовать побед в каждом поединке.

Но это спорт и здесь ничего нельзя запрограммировать заранее, особенно когда команда вместе с тренером проходит фазу становления. Две недели отделили поединок казанцев с «Енисеем» и очередной календарный матч, который команда провела в родных стенах против крепкого «Уральского Трубника», и этот простой, вызванный перерывом в чемпионате на игры сборных, сказался на игре хозяев — только временами они были похожи на себя. Ближе к середине первого тайма гости из Первоуральска полностью освоились на поле «Ракеты» и, не атакуя больше, чем хозяева, и разыгрывая меньше стандартных положений, с завидной методичностью стали поражать ворота Темникова.

При счете 0:3 перед самым перерывом «динамовцев», наконец, прорвало и лучший бомбардир команды Ларионов отправил гол «в раздевалку», а когда соперники, отдохнув, вышли на лед, Артюшин поддержал почин недавнего партнера по «Волге» и свел перевес «трубы» к минимальному — 2:3. Увы, это был всего лишь порыв, гости перевели матч в нужное им русло и, как и в первом тайме, отгрузили три мяча в хозяйскую сетку — 3:6. Призываю обратить внимание на итоговую статистику — казанцы подали в два с половиной раза больше угловых чем первоуральцы (10 против 4), но реализовали всего один. По свободным ударам ситуация еще красноречивее: «Динамо» — 8 свободных и 0 голов, «Уральский Трубник» — 3 свободных и 2 гола. Добавлю, что на матч были приглашены девушки из «Динамо–Гипронииавиапром», впервые в истории ставшие чемпионками России по хоккею на траве. Увы, порадовать одноклубниц победой динамовским мужчинам не удалось.

На матч были приглашены девушки из «Динамо–Гипронииавиапром», впервые в истории ставшие чемпионками России по хоккею на траве. Увы, порадовать одноклубниц победой динамовским мужчинам не удалось

Неслучайно, что на послематчевой пресс-конференции оба наставника главное внимание уделили паузе в чемпионате.

Алексей Жеребков, главный тренер «Уральского Трубника»: «Перерыв пошел нам на пользу. Мы подтянули на тренировках игру в атаке, поработали над обороной и многое из того, что задумывали, сегодня получилось».

Ильяс Хандаев, главный тренер «Динамо-Казань»: «Соперника поздравляю с заслуженной победой. У нас все наоборот — этот перерыв нам был не очень, потому что мы потеряли игровой ритм. Сегодня перед установкой на игру я сказал: кто первый включится в игру, тот и выиграет. Так и получилось. Мы не смогли сразу войти в игровой ритм. В начале второго тайма нащупали игру, но не забиваешь ты — забиваешь тебе.

— Что случилось с реализацией, особенно во втором тайме?

— И в этом сказалась потеря игровой практики. Никакая самая продуктивная тренировка не заменит игру.

— Что с угловыми?

— Абсолютно недоволен. В начале встречи подали три или четыре, но даже в рамку ни разу не попали. Надеюсь, что причина этому — та же нехватка игровой практики».

Через три дня ритм вернулся

Трех неполных дней хватило тренерскому штабу «Динамо», чтобы помочь хоккеистам вернуть тот игровой ритм, потеря которого привела к первому в сезоне домашнему положению. Хотя самое начало субботнего матча против многократного призера чемпионатов России, четвертой по итогам минувшего первенства команды страны — кемеровского «Кузбасса» — не предвещало хозяевам ничего хорошего: первая же атака гостей завершилась голом Каланчина. Но казанцы и бровью не повели — разыграли мяч с центра, и Артюшин точной передачей вывел на голевую позицию Обухова — 1:1. На трибунах приготовились к упорному противостоянию, но не тут-то было.

Товарищей, как и подобает, повел за собой капитан. Расцветающий с каждой игрой ветеран оказался причастен к первым четырем (в том числе победному) голам своей дружины. На 7-й минуте он отдал голевой пас Веселову, на 22-й точно пробил с углового, поданного Тюко, а через минуту завершил эффектный проход Олега Рязанова. При счете 1:4 наставник кемеровчан Алексей Китьков взял тайм-аут, но продержаться его подопечные смогли всего 10 минут. Концовку тайма «динамовцы» выдали, как и начало, ударно, забив и с 12-метрового (Горячев), и с игры (Ларионов) и вновь с углового (Максим Рязанов).

Концовку тайма «динамовцы» выдали, как и начало, ударно, забив и с 12-метрового (Горячев), и с игры (Ларионов) и вновь с углового (Максим Рязанов)

Второй тайм мог не стать пустой формальностью. Хозяева решили сыграть на удержание, но у гостей были свои планы, и к середине 45-минутки они не только подсократили отставание до четырех мячей, но и стали все чаще разрывать оборону динамовцев и опасно прорываться к воротам Темникова, вынуждая его демонстрировать эффектные спасения. Но дальше гостей сгубили недисциплинированность и невыдержанность — сразу три хоккеиста «Кузбасса» один за другим отправились на скамейку штрафников, и подопечные Хандаева без проблем довели матч до победы — 7:3, взяв реванш за два крупных поражения в прошлом сезоне с общим счетом 4:16.

Алексей Китьков, главный тренер «Кузбасса»: «Первый тайм мне очень сложно комментировать. Хотел бы поздравить соперника с заслуженной победой. В своей команде мы будем разбираться — что и как у нас не получилось. Эти моменты я бы не хотел выносить на общий суд».

Ильяс Хандаев: «Для нас было важно нащупать то, что мы имели до перерыва в чемпионате. Я просил об этом ребят, и в первом тайме они мою просьбу выполнили. Во втором тайме сказалась психология, как бы я не просил их играть так, как играли до перерыва. Где-то подсели, где-то соперник очень хорошо владеет коньками. За счет движения в центре игра у «Кузбасса» стала получаться — там все-таки есть игроки очень высокого уровня. Они перехватили инициативу. Хотя у нас были моменты для контратак, но не забили, бывает такое.

— Во втором тайме, когда вы получили численное преимущество в три хоккеиста, какая была ваша установка — успокоить игру или идти вперед и увеличивать перевес? (Вопрос от «Реального времени»)

— Я их просил подержать мяч, владея инициативой. Но возобладали эмоции. Пример — штрафной: нас больше, а мы спешим, бьем с сорока метров. Это элементарные вещи, но мы еще не все умеем.

— Сейчас вы вернулись в необходимый игровой ритм? (Вопрос от «Реального времени»)

— Надеюсь. Мне очень понравилось, как ребята двигались, помогали друг другу в первом тайме. Я им не устаю повторять: мы — команда, мы сильны командной игрой. Только за счет этого мы сможем играть. К большому сожалению или к счастью, на сегодня у нас нет людей, которые могли бы решить исход матча в одиночку».

Все сибирские и уральские команды играют в похожий хоккей, и сегодня мы просто настраивались на то, чтобы войти в матч



Сергей Обухов, капитан «Динамо-Казань»: «Во втором тайме мы должны были играть тактически грамотнее»

В раздевалке после игры интервью вашему корреспонденту дал герой встречи Сергей Обухов.

— Надо вернуться к прошлой игре с «Трубником». Игру мы свою не нашли, в начале второго тайма заиграли, как умеем и можем, но потом заработали удаление и все вернулось к прежнему.

— Над чем в основном работали между двумя матчами?

— Над восстановлением. Все сибирские и уральские команды играют в похожий хоккей, и сегодня мы просто настраивались на то, чтобы войти в матч. У нас получилось.

— А что больше всего получилось — реализация, стандарты?

— То, что, во-первых, мы создавали моменты. Во-вторых, помогали друг другу. Плюс два угловых реализовали — это немало с учетом того, сколько не забили с Первоуральском.

— А во втором тайме, когда счет стал 7:3, вы не испугались, что концовка может получиться нервной?

— Наверное, по второму тайму тренерский штаб сделает более глубокий разбор. Сейчас тяжело сказать, что случилось, но мы мало напрягали защиту «Кузбасса». Понятно, они играли второй тайм по ветру, но мы должны были сыграть тактически грамотнее.

— А когда соперников стало на три меньше?

— Принимали не совсем верные решения. Продолжали играть длинными передачами, а надо было больше по льду. Лед, кстати, был неплохой — спасибо тем, кто его готовил.

Следующую игру «Динамо» проводило с «Сибсельмашем», в далеком 1995-м завоевывавшим чемпионский титул

Команда-прорыв чемпионата пишет историю

Своим мнением о победном матче с «Кузбассом» я попросил поделиться приглашенного на встречу Араика Маргаряна, тренера, обладающего уникальным достижением — он 16 (!) раз приводил к золотым медалям «Динамо-Казань» по хоккею на траве. Ответ гуру татарстанского тренерского цеха был осторожным: «Я с большим нетерпением ожидаю следующей игры. По ней будет видно — тенденция ли то положительное, что я подметил в действиях команды Ильяса Хандаева, или пока еще эти победы и порывы не превратились в систему. В любом случае, буду с интересом следить за работой коллеги, тем более после такого яркого начала его работы».



Следующую игру «Динамо» проводило с «Сибсельмашем», в далеком 1995-м завоевывавшим чемпионский титул. Этот матч для подопечных Хандаева стал, пожалуй, самым сложным. Коса нашла на камень — массированное широкомасштабное наступление хозяев встретилось с эшелонированной обороной и редкими, но очень опасными контратаками, которые проводили лидер сборной Казахстана Роуан Исалиев и Алексей Доровских с Сергеем Ганом.

Первая же из этих атак, причем в меньшинстве, принесла гостям успех на 7-й минуте. Но на гол Петровского через 4 минуты нашелся адекватный ответ — Олег Рязанов удачно довершил серию добиваний после подачи углового.

Забегая вперед замечу, что угловых этих динамовцы подали 16 (!) против всего одного у гостей, но только седьмой из них реализовали за 7 минут до перерыва — отличился Ларионов. С начала второго тайма характер встречи не изменился: постоянное давление «Динамо», высокий прессинг, но подопечные Олега Чубинского смогли извлечь максимум из своего минимума возможностей. На 56-й минуте ошибка при создании искусственного положения «вне игры» привела к голу Исалиева с паса Доровских, а через 20 минут стремительный выход двух игроков атаки «Сибсельмаша» на одного защитника привел к третьему голу. Первый удар Темников отбил, но против добивания Гана казанский воротчик был бессилен.

Игра, казалась, шла до гола и счастливый билет вытащили гости. Но характер «Динамо», желание порадовать своего наставника и болельщиков помогло хозяевам совершить камбэк. Последняя десятиминутка драматичного противостояния стала бенефисом главного бомбардира команды Ларионова. Сначала четырехкратный чемпион мира завершил красивую атаку веером, когда его команда имела на двух игроков больше, а на последних минутах поединка штурм и очередная серия угловых, организованные хозяевами, привели к голу Игоря с углового. 4:3 — красивая и волевая победа команды, которая продолжает писать удивительную историю превращения в прекрасного лебедя. И вовсе не из гадкого утенка: если в твоем составе не просто играют, но ведут за собой такие звезды мирового масштаба, как Обухов и Ларионов, то любая задача становится решаемой! Набрав 25 очков после 12 матчей команда-прорыв чемпионата закрепилась на третьей строчке таблицы и полна решимости вступить в новый год в статусе одного из лидеров российского хоккея с мячом.

Набрав 25 очков после 12 матчей команда-прорыв чемпионата закрепилась на третьей строчке таблицы и полна решимости вступить в новый год в статусе одного из лидеров российского хоккея с мячом

Ильяс Хандаев: «Не знаю, откуда у нас растет корона»

Ильяс Хандаев, главный тренер «Динамо-Казань»:

— В прошлой игре первый тайм мы сыграли очень хорошо. Но не знаю, откуда у нас растет корона. Пытаемся ее каждый раз сбивать, но она растет и растет.

— Второй гол, пропущенный вами — это плата за риск при создании положения «вне игры»? (Вопрос от «Реального времени»):

— Это не риск, это следствие невнимательности наших защитников. Я только что в раздевалке сказал ребятам — зачем вы смотрите за хоккеем? Они смотрят, как мы забиваем гол. Им это не надо делать, им надо смотреть за игроками в своих зонах. И все! А они просто хотят посмотреть, как их партнер забьет гол. Я говорю — ребята, да вам расскажут, как забили гол, вы в свои не пропустите. Но пока мы этому еще только учимся. Слово «ответственность» пока до нас не дошло. В полном смысле слова. В прошлый раз мы вышли на игру заряженными, а сейчас — просто прокатиться. Нет еще ответственности.

Игорь Ларионов: «Игра с «Сибсельмашем» самая тяжелая? Легких у нас и не было»

Игорь Ларионов, автор хет-трика в ворота «Сибсельмаша», после игры поговорил с корреспондентом «Реального времени».

— Эта игра была для вас пока самой тяжелой?

— У нас в принципе легких игр не было. Если судить по результату, то да. Пришлось отыгрываться, могли и проиграть.

— Когда счет стал 2:3, показалось, что уже не вытащите. За счет чего удался камбэк?

— Наверное, за счет характера. Было очень тяжело, но мы бежали вперед, старались отыграться.

— Когда стали проигрывать, тренер взял тайм-аут. Что он сказал?

— Призвал так же нагнетать, идти вперед, лезть в штрафную. Выбора не было, только атаковать.

У нас в принципе легких игр не было. Если судить по результату, то да. Пришлось отыгрываться, могли и проиграть



— Вы подали полтора десятка угловых, но процент их реализации невысок. Прокомментируй пожалуйста.

— Где-то у них вратарь хорошо сыграл, где-то защитники правильно выбегали. В угловых нужна и доля везения — если попал в рамку, это не значит, что будет гол.

— Когда сравняли счет, обрадовались ничьей или надеялись дожать соперника?

— Если честно, ни о чем таком не думали. Просто шли вперед. Так как играли дома, надо было побеждать.