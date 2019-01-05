Искандер Юсупов: «2019 год будет непростым для строительной отрасли»

Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов вспоминает день рождения компании, готовится к работе в новых условиях строительного рынка и смотрит в будущее с оптимизмом.