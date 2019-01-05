Искандер Юсупов: «2019 год будет непростым для строительной отрасли»
Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов вспоминает день рождения компании, готовится к работе в новых условиях строительного рынка и смотрит в будущее с оптимизмом.
- Что стало самым важным событием 2018 года для вас и почему оно впечатлило?
Самым знаковым событием года для нас стало продолжение региональной экспансии. В Уфе мы строим жилой комплекс, еще одним новым регионом присутствия стал Санкт-Петербург, где в этом году мы приобрели землю под строительство. Мы продолжаем активную работу по поиску и приобретению новых земельных участков в Казани.
В этом году «Унистрой» отметил свое 22-летие. Не могу не вспомнить о главном событии года — чемпионате мира по футболу, подарившем нашему городу карнавал красок и эмоций и собравшем в Казани фактически всех мировых звезд футбола. Мы тоже не остались в стороне от этого события, организовав в наших жилых комплексах фан-зоны, оборудованные огромными экранами, чтобы все желающие могли смотреть футбол прямо у себя во дворе — вместе всегда интереснее. В итоге на площадках собирались сотни зрителей.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете новый год: для себя, своей семьи, бизнеса, страны?
В части бизнеса думаю, что 2019 год будет непростым для строительной отрасли России. Нас ждет введение эскроу-счетов, повышение НДС и, как следствие, рост стоимости строительных материалов и услуг. Параллельно поднимаются ипотечные ставки.
Безусловно, все это приведет к росту цен на жилье. Изменится рынок, на котором, скорее всего, останутся лишь крупные компании. Мы уже сегодня готовимся к работе в новых условиях. Первыми в Татарстане совместно со Сбербанком зарегистрировали договор с использованием эскроу-счетов.
Понятно, что в условиях высоких цен люди будут более требовательно подходить к выбору жилья. Поэтому мы ставим для себя задачу, чтобы наши проекты были эталоном комфортной жизни и одним из краеугольных камней для построения крепкой и дружной семьи.
Что касается ожиданий, то мы все смотрим в новый год с оптимизмом, искренне веря, что каждый новый год будет удачнее и интереснее предыдущего, а все проблемы и неурядицы останутся в прошлом. Я не исключение.
- Выберите три главных слова для нового 2019 года.
Есть принципы, которые не зависят от наступления очередного нового года, и есть вечные ценности: мир и любовь в семье, здоровье близких, радость общения и встречи с чем-то новым. Интересная работа, путешествия, знания… Все это, как и многое другое, составляющие одного слова — счастье. И я считаю, что именно оно, простое человеческое счастье — главное слово каждого года.
комментарии