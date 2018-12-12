Госдума РФ продлила срок оплаты штрафов ГИБДД с 50-процентной скидкой

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой.

Речь идет о случаях, когда уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока. Заплатить штраф можно будет в суде или в ГИБДД — в зависимости от того, кто выносил постановление, сообщается на сайте Госдумы РФ.



Ранее стало известно, что срок хранения штрафных писем от ГИБДД в почтовых отделениях может сократиться с 30 до 7 дней.

В ГИБДД сообщили, что с начала действия льготной системы оплаты штрафов ею воспользовались около 70% нарушителей.