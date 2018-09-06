Какой русский не любит быстрой оплаты: «скидка» губит собираемость штрафов за нарушение ПДД?

Как Татарстан ставит рекорды: третий в России по собранным с автовладельцев взысканий

Фото: Олег Тихонов

Собираемость штрафов за нарушение ПДД в первом полугодии 2018 года упала как по России в целом, так и в Татарстане в частности. Республика тем не менее занимает 3-е место в стране по объему поступлений. Аналитическая служба «Реального времени», изучив «штрафную» статистику, выяснила, почему в ГИБДД могли рассчитывать на рост поступлений штрафов в 2018 году и по каким причинам этого не произошло.

Снижение допустили ключевые регионы

За первое полугодие 2018 года в казну поступило 30,9 млрд рублей штрафов на правонарушения в области дорожного движения. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (далее — АППГ) почти на 1% — тогда было собрано 31 млрд рублей. При этом в прошлом году объем поступлений штрафов вырос сразу на 7% (с 28,9 млрд рублей в первом полугодии 2016-го). Снижение поступлений, однако, в этом году произошло лишь в 37 регионах (в среднем на 11%), тогда как в 49 регионах собираемость выросла (в среднем на 26,4%).

Сокращение поступлений штрафов в первом полугодии этого года — «заслуга» ключевых для собираемости регионов. Они показали отрицательную динамику: Москва — минус 17%, Санкт-Петербург — минус 14,4%, Татарстан — минус 5%. Положительную же динамику продемонстрировали субъекты РФ с небольшим объемом поступлений штрафов, за исключением Свердловской и Московской областей и Краснодарского края, в которых собираемость превысила 1 млрд рублей (в Московской области она достигла отметки в 1,8 млрд).

Москва недобрала миллиард...

Главным ударом, естественно, стало падение сборов в Москве с 7,7 млрд до 6,4 млрд рублей. И это после стремительного роста в прошлом году на 37,7% (с 5,6 млрд рублей). То есть казна потеряла более 1 млрд рублей московских штрафов. Кроме того, продолжилось падение сборов в Питере: в первом полугодии 2016 года здесь собрали 947,5 млн рублей, в прошлом году за АППГ — 860 млн рублей (минус почти 10%), в этом году — всего 737,5 млрд рублей. Таким образом, из регионов, где объем поступлений за первое полугодие превышает или почти достигает отметки в 1 млрд рублей, Питер выпадает уже не первый год.

Казна потеряла более 1 млрд рублей московских штрафов. Фото 4tochki.ru



Продолжает сокращаться поступление штрафов и в Татарстане: если за первое полугодие 2016 года автовладельцы заплатили их на сумму 1,56 млрд рублей, то за АППГ собираемость упала сразу на 12,6%, до 1,37 млрд рублей. В этом году собрали и того меньше — 1,3 млрд рублей. Упали объемы поступлений также в ключевых регионах: в Нижегородской области (на 9% — до 747,5 млн рублей) и Башкортостане (на 9% — до 717 млн рублей).

Сильнее всего в ПФО — более чем на треть (33,8%) — объем поступлений штрафов упал в Мордовии, составив 115 млн рублей. Следом идут Тамбовская (-32,7%) и Тверская (-24%) области, Хабаровский край (-22%), Ленинградская (-22,5%) и Калининградская (-20,5%) области. Помимо Мордовии и Татарстана ощутимое падение продемонстрировали и такие регионы ПФО, как Марий Эл (-11,2%, до 71 млн рублей), упомянутые Башкортостан и Нижегородская область, и Кировская область (-5%, до 170 млн рублей).

а в Московской области собираемость выросла более чем на треть

Одновременно вырос объем поступлений в других крупных и богатых регионах. Так, в Московской области штрафов собрали на 36,7% больше, чем за АППГ (1,8 млрд рублей), в Краснодарском крае — на 9,2% больше (1,13 млрд), в Свердловской области — на 31,4% больше (1 млрд рублей), в Самарской области — на 5% (728,8 млн рублей) и в Красноярском крае — на 21,5% (636 млн рублей). Сильнее всего выросли поступления в Севастополе — сразу в пять раз, в итоге казна РФ здесь собирает уже не 12,8 млн рублей, как двумя годами ранее, и не 20,6 млн рублей, как за АППГ, а уже 106,5 млн рублей. В два раза вырос объем поступлений в Волгоградской области, составив 566 млн рублей, в 1,6 раза — в Томской области (212 млн рублей), в 1,4 раза — в Ульяновской области и в Крыму — до 293 млн и 150 млн рублей соответственно.

Из регионов ПФО лучшую динамику показала, помимо Ульяновской области, также Чувашия (рост на 17,6%, до 217,8 млн рублей). В плюсах в ПФО, помимо Ульяновской области, Чувашии и Самарской области, — Пермский край (+5%, до 407,2 млн рублей) и Саратовская область, где объем поступлений вырос, впрочем, ненамного (0,87%) и составил 381,5 млн рублей. Таким образом, в большинстве регионов ПФО сборы штрафов упали.

Татарстан второй год подряд занимает 3-е место по поступлению штрафов за первое полугодие. Фото Романа Хасаева

В Татарстане собирают штрафов больше, чем по всему ДФО или СКФО



Несмотря на падение сборов, Татарстан второй год подряд занимает 3-е место по поступлению штрафов за первое полугодие, однако в 2016 году он опережал и Московскую область, занимая 2-е место. Отметим, что объем поступлений штрафов в Татарстане больше, чем во всем Дальневосточном федеральном округе (1,12 млрд рублей) или во всех регионах Северного Кавказа (975,4 млн рублей). Лидерство удерживает Москва, где собрали столько же, сколько и 50 других субъектов РФ. По объему поступлений штрафов столица РФ опережает и почти все федеральные округи, уступая лишь совокупным сборам штрафов регионов в Центральном федеральном округе — 12 млрд рублей за первое полугодие 2018 года. В топ-10 регионов по поступлению штрафов входят также Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области, Питер, Самарская область, Башкортостан и Красноярская область. Наименьшие сборы, очевидно в силу малонаселенности регионов, в Магаданской области и Еврейской автономной области, в Ненецком АО и Чукотском АО.

Если говорить только о федеральных округах, то занимающие 1-е и 2-е места ЦФО и ПФО в итоге просели на 7,8% и 2% соответственно. В минусе оказался также Северо-Западный федеральный округ (-9,3%). Остальные продемонстрировали положительную динамику.

В ГИБДД могли рассчитывать на рост поступлений штрафов в 2018 году

Интересно, что изначально в ГИБДД могли рассчитывать на рост объема поступлений штрафов в первом полугодии 2018 года, так как «чтобы повысить ответственность водителей, штрафы ГИБДД в 2018 году выросли на довольно значительные суммы, а наказывать за их несвоевременную оплату стали строже». Так, например, при неуплате штрафов (штраф должен быть оплачен в течение 70 дней с момента получения постановления) дело передается судебным приставам, которые сначала предложат 5 дней для добровольного «погашения задолженности», а если этого не произойдет, то водитель должен будет заплатить уже двойную сумму (не менее 1000 руб.), кроме того, с него будет взыскан исполнительный сбор — 7% от суммы штрафа (не менее 500 руб.).

Штрафы ГИБДД в 2018 году выросли на довольно значительные суммы, а наказывать за их несвоевременную оплату стали строже. Фото vistanews.ru

Одновременно в последние годы происходит рост количества выписанных ГИБДД постановлений: в 2016 году за нарушения ПДД российским автовладельцам выписали 87,1 млн постановлений, в 2017 году — уже 108,7 млн, то есть почти на 25% больше (впрочем, оплачено было лишь 84,8 млн штрафов). Рекордный рост числа постановлений связан с установкой новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД (16 тысяч в 2017 году против 13 тысяч в 2016-м). Оказалось, что благодаря материалам с камер было выписано 83,2 млн постановлений, то есть львиная их доля, тогда как с камерами и без них в 2016 году было выписано лишь 87 млн. Одновременно с ростом количества штрафов благодаря видеофиксации становится менее необходимой «живая человеческая сила», то есть сами сотрудники ГИБДД, число которых в итоге сокращается.



В ведомстве могли рассчитывать и на рост доли законопослушных плательщиков — который отмечался в прошлом году (с 70% до 78%).

Как ГИБДД сама себе поставила подножку

В чем же причина снижения поступлений? Во-первых, сама ГИБДД поставила себе подножку, предоставив водителям возможность оплатить штрафы с 50-процентной скидкой в течение 20 дней после оформления постановления. В 2017 году ею воспользовались 65,8 млн человек или 60% всех нарушителей ПДД. В итоге, согласно отчету крупнейших банков, через которые граждане совершают платежи, средний размер штрафа («средний чек» за нарушение ПДД) снизился с 600 рублей в январе — июне 2017 года до 521 рубля в первом полугодии 2018 года.

Хотя норма «скидки» была введена в 2016 году, рост популярности услуги был постепенным. При этом в число регионов, где автомобилисты чаще всего экономят 50% на уплате штрафов, вошел и Татарстан (наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Башкортостаном). Представители финансовых структур также указывают на то, что именно в Москве, Московской области, Питере и Татарстане установлено больше всего дорожных видеокамер, и отмечается больший размер штрафов, что и сказывается на самых больших объемах поступлений.

В число регионов, где автомобилисты чаще всего экономят 50% на уплате штрафов, вошел и Татарстан. Фото carsmotion.ru

Вторая причина — в нерадивости автовладельцев

Вторая причина — долги самих автовладельцев по штрафам: уже в l квартале 2018 года лидерами по количеству исполнительных производств службы судебных приставов оказались штрафы ГИБДД: их по постановлениям ведомства было возбуждено 8,8 млн на общую сумму 7,5 млрд рублей. А всего на исполнении ГИБДД в январе — марте 2018 года находилось 17,1 постановлений на сумму 15,2 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2018 года водители уже получили порядка 55,2 млн постановлений, но вовремя не было уплачено 33,3% штрафов, что гораздо больше, чем за АППГ, в первом полугодии 2016 года (тогда не было вовремя уплачено 22% и 29,6% штрафов соответственно). И хотя эксперты полагают, что по итогам 2018 года число штрафов достигнет отметки в 110 млн, надеяться на рост поступлений не приходится.

Из 55,2 млн штрафов, выписанных в первом полугодии 2018 года, 54,1 млн подходили под «льготные условия». Но по факту со скидкой было оплачено лишь 60% из них или 31,9 млн штрафов. Всего из 55,2 млн выписанных штрафов автовладельцы уплатили лишь 36,8 млн (71%). Напомним, что по итогам 2017 года судебные приставы взыскали с неплательщиков почти половину задолженностей: из долга в 28 млрд рублей было взыскано 14,4 млрд рублей.

Штрафы за правонарушения в области дорожного движения, руб.

Субъект РФ 1-е полугодие 2018 года 1-е полугодие 2017 года 1-е полугодие 2016 года Наличие автомобильного транспорта на 1 января 2018 года Средняя величина взысканий с одного автомобиля, руб. Российская федерация 30.992.817.003,16 31.077.642.002,86 28.992.643.429,14 54.216.214,00 572 г.Москва 6.430.243.585,16 7.753.342.292,10 5.630.138.404,53 4.641.368,00 1.385 Московская область 1.899.672.825,83 1.389.291.977,47 1.416.763.846,83 2.971.814,00 639 Республика Татарстан (Татарстан) 1.307.348.204,60 1.369.511.443,38 1.565.928.469,48 1.346.518,00 971 Краснодарский край 1.132.030.304,42 1.036.405.046,61 708.684.217,89 2.104.632,00 538 Свердловская область 1.077.501.229,07 819.668.715,14 797.417.833,49 1.916.798,00 562 Нижегородская область 747.571.366,89 819.986.029,40 801.657.934,15 1.223.068,00 611 г.Санкт-Петербург 735.574.044,59 859.290.119,09 947.526.813,26 1.964.271,00 374 Самарская область 728.790.780,32 693.498.735,81 644.238.702,19 1.128.707,00 646