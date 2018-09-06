Какой русский не любит быстрой оплаты: «скидка» губит собираемость штрафов за нарушение ПДД?
Как Татарстан ставит рекорды: третий в России по собранным с автовладельцев взысканий
Собираемость штрафов за нарушение ПДД в первом полугодии 2018 года упала как по России в целом, так и в Татарстане в частности. Республика тем не менее занимает 3-е место в стране по объему поступлений. Аналитическая служба «Реального времени», изучив «штрафную» статистику, выяснила, почему в ГИБДД могли рассчитывать на рост поступлений штрафов в 2018 году и по каким причинам этого не произошло.
Снижение допустили ключевые регионы
За первое полугодие 2018 года в казну поступило 30,9 млрд рублей штрафов на правонарушения в области дорожного движения. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (далее — АППГ) почти на 1% — тогда было собрано 31 млрд рублей. При этом в прошлом году объем поступлений штрафов вырос сразу на 7% (с 28,9 млрд рублей в первом полугодии 2016-го). Снижение поступлений, однако, в этом году произошло лишь в 37 регионах (в среднем на 11%), тогда как в 49 регионах собираемость выросла (в среднем на 26,4%).
Сокращение поступлений штрафов в первом полугодии этого года — «заслуга» ключевых для собираемости регионов. Они показали отрицательную динамику: Москва — минус 17%, Санкт-Петербург — минус 14,4%, Татарстан — минус 5%. Положительную же динамику продемонстрировали субъекты РФ с небольшим объемом поступлений штрафов, за исключением Свердловской и Московской областей и Краснодарского края, в которых собираемость превысила 1 млрд рублей (в Московской области она достигла отметки в 1,8 млрд).
Москва недобрала миллиард...
Главным ударом, естественно, стало падение сборов в Москве с 7,7 млрд до 6,4 млрд рублей. И это после стремительного роста в прошлом году на 37,7% (с 5,6 млрд рублей). То есть казна потеряла более 1 млрд рублей московских штрафов. Кроме того, продолжилось падение сборов в Питере: в первом полугодии 2016 года здесь собрали 947,5 млн рублей, в прошлом году за АППГ — 860 млн рублей (минус почти 10%), в этом году — всего 737,5 млрд рублей. Таким образом, из регионов, где объем поступлений за первое полугодие превышает или почти достигает отметки в 1 млрд рублей, Питер выпадает уже не первый год.
Продолжает сокращаться поступление штрафов и в Татарстане: если за первое полугодие 2016 года автовладельцы заплатили их на сумму 1,56 млрд рублей, то за АППГ собираемость упала сразу на 12,6%, до 1,37 млрд рублей. В этом году собрали и того меньше — 1,3 млрд рублей. Упали объемы поступлений также в ключевых регионах: в Нижегородской области (на 9% — до 747,5 млн рублей) и Башкортостане (на 9% — до 717 млн рублей).
Сильнее всего в ПФО — более чем на треть (33,8%) — объем поступлений штрафов упал в Мордовии, составив 115 млн рублей. Следом идут Тамбовская (-32,7%) и Тверская (-24%) области, Хабаровский край (-22%), Ленинградская (-22,5%) и Калининградская (-20,5%) области. Помимо Мордовии и Татарстана ощутимое падение продемонстрировали и такие регионы ПФО, как Марий Эл (-11,2%, до 71 млн рублей), упомянутые Башкортостан и Нижегородская область, и Кировская область (-5%, до 170 млн рублей).
а в Московской области собираемость выросла более чем на треть
Одновременно вырос объем поступлений в других крупных и богатых регионах. Так, в Московской области штрафов собрали на 36,7% больше, чем за АППГ (1,8 млрд рублей), в Краснодарском крае — на 9,2% больше (1,13 млрд), в Свердловской области — на 31,4% больше (1 млрд рублей), в Самарской области — на 5% (728,8 млн рублей) и в Красноярском крае — на 21,5% (636 млн рублей). Сильнее всего выросли поступления в Севастополе — сразу в пять раз, в итоге казна РФ здесь собирает уже не 12,8 млн рублей, как двумя годами ранее, и не 20,6 млн рублей, как за АППГ, а уже 106,5 млн рублей. В два раза вырос объем поступлений в Волгоградской области, составив 566 млн рублей, в 1,6 раза — в Томской области (212 млн рублей), в 1,4 раза — в Ульяновской области и в Крыму — до 293 млн и 150 млн рублей соответственно.
Из регионов ПФО лучшую динамику показала, помимо Ульяновской области, также Чувашия (рост на 17,6%, до 217,8 млн рублей). В плюсах в ПФО, помимо Ульяновской области, Чувашии и Самарской области, — Пермский край (+5%, до 407,2 млн рублей) и Саратовская область, где объем поступлений вырос, впрочем, ненамного (0,87%) и составил 381,5 млн рублей. Таким образом, в большинстве регионов ПФО сборы штрафов упали.
В Татарстане собирают штрафов больше, чем по всему ДФО или СКФО
Несмотря на падение сборов, Татарстан второй год подряд занимает 3-е место по поступлению штрафов за первое полугодие, однако в 2016 году он опережал и Московскую область, занимая 2-е место. Отметим, что объем поступлений штрафов в Татарстане больше, чем во всем Дальневосточном федеральном округе (1,12 млрд рублей) или во всех регионах Северного Кавказа (975,4 млн рублей). Лидерство удерживает Москва, где собрали столько же, сколько и 50 других субъектов РФ. По объему поступлений штрафов столица РФ опережает и почти все федеральные округи, уступая лишь совокупным сборам штрафов регионов в Центральном федеральном округе — 12 млрд рублей за первое полугодие 2018 года. В топ-10 регионов по поступлению штрафов входят также Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области, Питер, Самарская область, Башкортостан и Красноярская область. Наименьшие сборы, очевидно в силу малонаселенности регионов, в Магаданской области и Еврейской автономной области, в Ненецком АО и Чукотском АО.
Если говорить только о федеральных округах, то занимающие 1-е и 2-е места ЦФО и ПФО в итоге просели на 7,8% и 2% соответственно. В минусе оказался также Северо-Западный федеральный округ (-9,3%). Остальные продемонстрировали положительную динамику.
В ГИБДД могли рассчитывать на рост поступлений штрафов в 2018 году
Интересно, что изначально в ГИБДД могли рассчитывать на рост объема поступлений штрафов в первом полугодии 2018 года, так как «чтобы повысить ответственность водителей, штрафы ГИБДД в 2018 году выросли на довольно значительные суммы, а наказывать за их несвоевременную оплату стали строже». Так, например, при неуплате штрафов (штраф должен быть оплачен в течение 70 дней с момента получения постановления) дело передается судебным приставам, которые сначала предложат 5 дней для добровольного «погашения задолженности», а если этого не произойдет, то водитель должен будет заплатить уже двойную сумму (не менее 1000 руб.), кроме того, с него будет взыскан исполнительный сбор — 7% от суммы штрафа (не менее 500 руб.).
Одновременно в последние годы происходит рост количества выписанных ГИБДД постановлений: в 2016 году за нарушения ПДД российским автовладельцам выписали 87,1 млн постановлений, в 2017 году — уже 108,7 млн, то есть почти на 25% больше (впрочем, оплачено было лишь 84,8 млн штрафов). Рекордный рост числа постановлений связан с установкой новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД (16 тысяч в 2017 году против 13 тысяч в 2016-м). Оказалось, что благодаря материалам с камер было выписано 83,2 млн постановлений, то есть львиная их доля, тогда как с камерами и без них в 2016 году было выписано лишь 87 млн. Одновременно с ростом количества штрафов благодаря видеофиксации становится менее необходимой «живая человеческая сила», то есть сами сотрудники ГИБДД, число которых в итоге сокращается.
В ведомстве могли рассчитывать и на рост доли законопослушных плательщиков — который отмечался в прошлом году (с 70% до 78%).
Как ГИБДД сама себе поставила подножку
В чем же причина снижения поступлений? Во-первых, сама ГИБДД поставила себе подножку, предоставив водителям возможность оплатить штрафы с 50-процентной скидкой в течение 20 дней после оформления постановления. В 2017 году ею воспользовались 65,8 млн человек или 60% всех нарушителей ПДД. В итоге, согласно отчету крупнейших банков, через которые граждане совершают платежи, средний размер штрафа («средний чек» за нарушение ПДД) снизился с 600 рублей в январе — июне 2017 года до 521 рубля в первом полугодии 2018 года.
Хотя норма «скидки» была введена в 2016 году, рост популярности услуги был постепенным. При этом в число регионов, где автомобилисты чаще всего экономят 50% на уплате штрафов, вошел и Татарстан (наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Башкортостаном). Представители финансовых структур также указывают на то, что именно в Москве, Московской области, Питере и Татарстане установлено больше всего дорожных видеокамер, и отмечается больший размер штрафов, что и сказывается на самых больших объемах поступлений.
Вторая причина — в нерадивости автовладельцев
Вторая причина — долги самих автовладельцев по штрафам: уже в l квартале 2018 года лидерами по количеству исполнительных производств службы судебных приставов оказались штрафы ГИБДД: их по постановлениям ведомства было возбуждено 8,8 млн на общую сумму 7,5 млрд рублей. А всего на исполнении ГИБДД в январе — марте 2018 года находилось 17,1 постановлений на сумму 15,2 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2018 года водители уже получили порядка 55,2 млн постановлений, но вовремя не было уплачено 33,3% штрафов, что гораздо больше, чем за АППГ, в первом полугодии 2016 года (тогда не было вовремя уплачено 22% и 29,6% штрафов соответственно). И хотя эксперты полагают, что по итогам 2018 года число штрафов достигнет отметки в 110 млн, надеяться на рост поступлений не приходится.
Из 55,2 млн штрафов, выписанных в первом полугодии 2018 года, 54,1 млн подходили под «льготные условия». Но по факту со скидкой было оплачено лишь 60% из них или 31,9 млн штрафов. Всего из 55,2 млн выписанных штрафов автовладельцы уплатили лишь 36,8 млн (71%). Напомним, что по итогам 2017 года судебные приставы взыскали с неплательщиков почти половину задолженностей: из долга в 28 млрд рублей было взыскано 14,4 млрд рублей.
|Субъект РФ
|1-е полугодие 2018 года
|1-е полугодие 2017 года
|1-е полугодие 2016 года
|Наличие автомобильного транспорта на 1 января 2018 года
|Средняя величина взысканий с одного автомобиля, руб.
|Российская федерация
|30.992.817.003,16
|31.077.642.002,86
|28.992.643.429,14
|54.216.214,00
|572
|г.Москва
|6.430.243.585,16
|7.753.342.292,10
|5.630.138.404,53
|4.641.368,00
|1.385
|Московская область
|1.899.672.825,83
|1.389.291.977,47
|1.416.763.846,83
|2.971.814,00
|639
|Республика Татарстан (Татарстан)
|1.307.348.204,60
|1.369.511.443,38
|1.565.928.469,48
|1.346.518,00
|971
|Краснодарский край
|1.132.030.304,42
|1.036.405.046,61
|708.684.217,89
|2.104.632,00
|538
|Свердловская область
|1.077.501.229,07
|819.668.715,14
|797.417.833,49
|1.916.798,00
|562
|Нижегородская область
|747.571.366,89
|819.986.029,40
|801.657.934,15
|1.223.068,00
|611
|г.Санкт-Петербург
|735.574.044,59
|859.290.119,09
|947.526.813,26
|1.964.271,00
|374
|Самарская область
|728.790.780,32
|693.498.735,81
|644.238.702,19
|1.128.707,00
|646
комментарии