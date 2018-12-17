Минниханов предложил отменить 50-процентную скидку на штрафы ГИБДД

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил отменить 50-процентную скидку на оплату штрафов за нарушения ПДД.

«Статистика показывает, что мы из-за этого только за 2018 год теряем 3 млрд рублей, которые могли бы направить на ремонт дорог, реализацию мероприятий по БДД. Принципиального улучшения собираемости штрафов мы не увидели, порядка больше не стало. Человек нарушил — значит, должен заплатить установленный штраф», — цитирует его пресс-служба главы РТ.



Также он предложил ввести уголовную ответственность для водителей, которые сели за руль, будучи лишенными прав.



«Если человек решением суда лишен права управления автомобилем, то как он может садиться за руль?! А если сел — он виновен и должен понести наказание. Не нужно ждать, пока по его вине еще кто-нибудь пострадает», — сказал Минниханов.

Напомним, что 12 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой.