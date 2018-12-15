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«Жемчужина Татарстана — 2018»: десятка очаровательных и сильных духом женщин

14:00, 15.12.2018
«Жемчужина Татарстана — 2018»: десятка очаровательных и сильных духом женщин Фото: tatar-inform.ru

В театре кукол «Экият» состоялся финал республиканского конкурса красоты среди женщин с ограниченными возможностями здоровья «Жемчужина Татарстана — 2018». Задача организаторов — помочь участницам, многие из которых прикованы к инвалидным коляскам, добраться до Казани из разных уголков республики, подготовить творческие номера, пошить наряды, выигрышно подчеркивающие все достоинства и деликатно скрывающие недостатки. Традиционно в финале конкурса участвуют 10 девушек, и ни одна из «жемчужинок» не покинула сцену без присвоения красивого титула.

Интернет-газета «Реальное время»
Общество
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