«Жемчужина Татарстана — 2018»: десятка очаровательных и сильных духом женщин

В театре кукол «Экият» состоялся финал республиканского конкурса красоты среди женщин с ограниченными возможностями здоровья «Жемчужина Татарстана — 2018». Задача организаторов — помочь участницам, многие из которых прикованы к инвалидным коляскам, добраться до Казани из разных уголков республики, подготовить творческие номера, пошить наряды, выигрышно подчеркивающие все достоинства и деликатно скрывающие недостатки. Традиционно в финале конкурса участвуют 10 девушек, и ни одна из «жемчужинок» не покинула сцену без присвоения красивого титула.