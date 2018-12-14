Дежурный провал «Спартака» и такие разные вылеты ЦСКА и «Локомотива»

Итоги еврокубковой осени для клубов РПЛ

Впервые с сезона 2014/15 российские команды будут представлены в «евровесне» всего двумя клубами. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», объясняет, почему наши команды одна за другой терпели неудачи на европейской арене.

«Спартак» — главный неудачник первой части сезона

Звание главного неудачника первой части сезона в России однозначно заслужил «Спартак». За эту Лигу Европы у руля «красно-белых» побывали три специалиста! Причем Каррера набрал 1 очко, Рианчо — 4 (может быть, он был тем самым спасителем?) и, наконец, Кононов — 0. Хотя именно от Олега Георгиевича все ждали долгожданных свершений, тем более — в матче с тонущим в австрийской Бундеслиге «Рапидом» (проиграли 1:2). Ничего страшного, едем дальше, а там — утонувший в зоне вылета Ла-Лиги «Вильярреал». Вот она, добыча, тем более что за два дня до матча испанский клуб сменил тренера: вместо завалившего старт Хавьера Кальехи пришел скромный Луис Гарсия Пласа. На эту новость отреагировал даже Кононов, заявивший о «не таком уж сильном сопернике, как о нем говорят». Увы, на деле «Спартак» провел худший матч при Кононове, а «Вильярреал» еще до истечения часа игрового времени снял все вопросы о победителе — 2:0. Во втором тайме в роли «спасителя Отечества» был опробован Александр Ташаев. Спаситель оказался ненастоящим. Ташаев запомнился лишь тем, что упустил мяч за лицевую в простейшей ситуации.

«Хотим взять РПЛ, как можно дальше пройти в Лиге Европы и выиграть Кубок России»

При верном поступательном движении прогресс никуда не денется. В этом сезоне это правило ярко подтверждает «Краснодар», который всю осень показывал яркую искрометную игру и добился всех поставленных целей. Правда, даже такой отлаженный механизм иногда устает: в последних двух матчах «быки» действовали словно с увесистыми гирями на ногах. Из-за этого, в частности, не удалось обыграть «Уфу» (1:1) и стать зимним чемпионом. Но это было бы уже перебором для честолюбивой, но все еще строящейся команды Мурада Мусаева.

Игра с «Севильей» обещала быть очень тяжелой для измотанного «Краснодара». Она предсказуемо завершилась не лучшим результатом. Фото fckrasnodar.ru



Заключительная игра с «Севильей» обещала быть очень тяжелой для измотанного «Краснодара». Она предсказуемо завершилась не лучшим результатом — а собственно, кто, кроме ЦСКА в 2010-м, вообще побеждал на «Рамон Санчес Писхуан»? Однако когда у великолепной команды заканчиваются силы, в дело должны вступить другие средства, включая фарт. «Краснодар» проиграл «Севилье» 0:3 и с тревогой ждал результата матча «Акхисар» — «Стандард». В случае победы бельгийцев именно они проходили в плей-офф. У «Стандарда», если верить очевидцам, была масса моментов, но «Акхисар» в последних матчах набрал форму — то «Фенербахче» разгромит, то вот «Стандард» остановит. 0:0 в игре этих команд, и болельщики «Краснодара» празднуют выход в плей-офф Лиги Европы!

Доля везения потребуется «Краснодару» и весной, ведь сами игроки ставят перед собой серьезные задачи. «Чувствую, что наша команда набрала хороший ход. До полуфинала спокойно можем дойти, а, можем забраться и выше. Кто знает, как там получится», — как видим, голкипер Матвей Сафонов видит свою команду едва ли не в финале.

«Краснодару» предстоит погоня за тремя зайцами — кубком, чемпионатом и Лигой Европы. Чтобы успеть за всеми, включая «еврозайца», потребуется серьезное подкрепление.

Цели достигнуты, пути — небесспорные. Почему к нынешнему «Зениту» есть претензии

Еще месяц назад «Зенит» находился в недосягаемости от преследователей в РПЛ и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Вот только уже тогда чувствовалось: c командой происходит что-то не то, особенно в гостевых матчах. На выезде по ходу сезона «Зенит» умудрялся проигрывать минскому «Динамо», беднейшему «Анжи» и даже серому «Динамо». А когда силы окончательно покинули команду Сергея Семака, поражения пришли и на «Газпром Арену».

«У нас нет большого выбора тех футболистов, которые нам нужны. Нужно использовать сильные качества тех, кто у нас есть. Андрею Луневу тоже непросто приходится. Не так много он играет на этом уровне. В последних матчах накопилась определенная усталость — и эмоциональная, и физическая. Ошибки вратарей видны и сразу бросаются в глаза. В последних играх Андрей сыграл не лучшие свои матчи», — признал Семак в эфире «Матч-ТВ».

Цели достигнуты, но все равно не покидает ощущение, что от «Зенита» Семака в Питере ожидали гораздо большего. Фото Вячеслава Евдокимова / fc-zenit.ru

В заключительном, ничего не решавшем матче со «Славией» на поле не вышли ни Лунев, ни Анюков, ни Дриусси с Дзюбой. «Я могу понять это поражение, потому что представляю себя на месте игроков. Примерно так же я работаю за день до отпуска», — заметил один из болельщиков «Зенита». Петербуржцы вышли в плей-офф Лиги Европы и чудом сохранили за собой 1-е место в чемпионате. Цели достигнуты, но все равно не покидает ощущение, что от «Зенита» Семака в Питере ожидали гораздо большего.

«Мы не играли в трусливый футбол». Как храбрый атакующий «Локомотив» оказался последним в «группе жизни»

Сейчас, в эти зимние метельные дни, с ностальгией вспоминается лето, когда грели и солнышко, и состав группы «Локомотива» в Лиге чемпионов. «Шальке», «Порту» и «Галатасарай» — лучше точно быть не могло! Разумеется, все игроки заговорили о борьбе за первое-второе места, однако, увы, все очень быстро встало на свои места. «Локо» действительно оказался сыроват, а медленное вкатывание в сезон обернулось решающими поражениями от «Галатасарая» и «Шальке» в Москве.

Перед ответной игрой в Гельзенкирхене «Локо» вроде бы нащупал победные «рельсы». В РПЛ команда обыграла «Оренбург», поднялась в зону еврокубков и стала заметно ярче играть в атаке. Но когда от «Локомотива» потребовалось чудо в Германии, команда будто спряталась в свой панцирь. Такого оборонительного и увязшего в середине поля «Локо» не доводилось видеть в иных летних матчах. При этом мнение Юрия Семина явно не совпадает с мнением большинства.

«В этой Лиге чемпионов мы ни разу не играли в трусливый футбол, не ставили «автобусы». Наверное, сегодня соперник оказал такое давление, что нам пришлось защищаться. Думаю, нереализованный момент Денисова сыграл определенную роль», — заявил Семин.

«Локомотив» создал один момент, забил 0 голов и остался без евровесны. Фото fclm.ru

Буквально через некоторое время к журналистам вышел Евгений Коноплянка и буквально в клочья разнес «атакующий стиль» «Локо». «Не могу сказать, почему у нас было такое преимущество. По моему мнению, мы высоко прессинговали и не давали разгонять атаки. От «Локомотива» ожидали намного большего, все-таки им была необходима победа. Тем более еще и «Порту» сделал подарок, все было в их руках».

«Локомотив» создал один момент, забил 0 голов и остался без евровесны. Так же, как и ЦСКА…

«Рома»! Еле «Плзёшь» по полю…» Как римляне опять подставили ЦСКА

Ваш корреспондент, проводивший матч «Реал» — ЦСКА в компании с Константином Геничем, явно не понимал, как реагировать на происходящее. Только победа давала шансы армейцам зацепиться за 3-е место, и ЦСКА не просто победил, а втоптал Мадрид в грязь! Вот же — победа, история, праздник… Если бы не злосчастная «Рома», которую фанаты ЦСКА теперь долго будут помнить! «Пеллегрини, ну что же ты делаешь… Еле «Плзёшь» по полю!» — кричал Генич в моменте с удалением опорника «Ромы».

Напомним, сначала Рим устроил болельщикам армейцев «горячий» прием на эскалаторе: дело дошло до местных политиков, обвинивших во всем «пьяных русских». Затем не без помощи везения игроки «Ромы» обыграли ЦСКА в Москве, и вот в самый неподходящий момент уступили «Виктории» из Пльзени. Во время матча «Динамо» — ЦСКА болельщики обеих команд зарядили перекличку «Roma! Merda!». Теперь дружба ЦСКА и «Динамо» с «Лацио» не за горами.

И все-таки, как описать нынешнее состояние игроков ЦСКА? Разочарование? Однозначно нет. Триумф? Тоже не совсем верно, ибо остались на 4-м месте. «Каково это — разгромить «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» и никуда не выйти?» — спросил журналист Абеля Эрнандеса. «Ох… (пауза) Сложный вопрос!» — нападающий ЦСКА тоже не смог подобрать нужных слов. Армейцы вылетели из еврокубков, но какой же классный получился вылет — да простят меня болельщики за это выражение!