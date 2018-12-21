«Маловато будет!». Мэрия Казани ищет, как заманить на елочные базары

Объем заготовок ели и сосны в районных лесхозах РТ падает из года в год — как и стоимость аренды «елочных базаров»

Число заготовок елей и сосен за 5 лет в лесхозах Татарстана упало на 40 процентов. Цены же на елки в этом году сохранились на прошлогодней отметке. По-прежнему на елочные базары у предпринимателей низкий спрос. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», пойдя им на встречу, казанская мэрия сбросила цены на елочные места в 2,5 раза, перетасовала «елочную колоду», убрав из нее три популярных точки, оставив девять других, на которые опять не нашлось заявок. И одновременно решила продавать «елочные базары» на ярмарках в восьми новых местах, оператором большинства которых на аукционе, проведенном исполкомом Казани, стала… «дочка» самого же исполкома — ОАО «Московский рынок». Он теперь будет искать арендаторов на небольшие и дешевые места, пытаясь увеличить число елочных базаров почти в два раза. Найдутся ли желающие?

Число заготовок елей и сосен за 5 лет в лесхозах Татарстана упало на 40 процентов

Решение о том, сколько елок и сосен потребуется и где они будут расти, принимает Минсельхоз РТ, проводя аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. В аукционе принимают участие десятки районных лесхозов, с ними в конечном счете и заключают договоры купли-продажи лесных насаждений. Цены на ели устанавливаются в зависимости от затрат на заготовку и транспортировку новогодних елок, а также по результату изучения рыночных цен. Организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства новогодние ели и лапник продаются по договорам по безналичному расчету.

По данным ведомства, под новогоднюю хвою было отдано почти 700 гектаров (на 90 гектаров меньше, чем в прошлом году), объем заготовок елок и сосен составил чуть более 14 тыс. деревьев. В зависимости от цен и платежеспособности населения варьируется и число поставляемых на рынок хвойных деревьев. По этой причине или какой-либо иной, но елочный рынок последние 5 лет стагнирует: с 2013 года падают как площади заготовки, так и число елок и сосен для поставок на елочные базары. Площади елочных и сосновых посадок сократились за 5 лет на 23% (или 200 гектаров), по сравнению с прошлым годов они упали на 10%. Соответственно сократились и объемы елочных заготовок, причем гораздо существеннее: в 2018 году елей и сосен закуплено в итоге на 10 тыс. штук меньше, чем в 2013 году (или на 40% меньше). После небольшого оптимистического роста в прошлом году, когда при снижении площадей посадок выросли объемы заготовок елей и сосен (с 16,5 до 17,5 тыс.), в 2018 году число выращенных елей и сосен для базаров сократилось на 3,5 тыс.

Объемы заготовок в предновогодний сезон

№ НАЗВАНИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 2018 2017 2016 2015 Сосна и ель, штук Хвойный лапник, тонн S, га Сосна и ель, штук Хвойный лапник, тонн S, га 1 ГБУ «Альметьевский лесхоз» 550 1,3 800 2 ГБУ «Мензелинский лесхоз» 1200 36,7 1200 3 ГБУ «Болгарский лесхоз» 1000 7,6 1000 4 ГБУ «Бугульминский лесхоз» 1000 37,74 1000 5 ГБУ «Нурлатский лесхоз» 350 26,3 900 6 ГБУ «Зеленодольский опытный лесхоз» 700 40,8 745 7 ГБУ «Учебно-опытный Пригородный лесхоз» 491 28,3 590 8 ГБУ «Арский лесхоз» 800 12,4 800

«Новогоднюю радость» поставляют большей частью Мензелинск, Бугульма, Болгар, Буинск и Арск

Больше половины елей и сосен выращивают около десяти районных лесхозов. Больше, чем по 1000 «новогодних деревьев», поставят на базары в этом году Мензелинский, Бугульминский и Болгарский лесхозы. При этом в Мензелинске и Бугульме вся эта детская радость выросла на площадях всего в 36—37 га, а в Болгаре 1000 деревьев вырастили на пятачке в 7,6 га. По 800 елей и сосен поставят на рынок Буинск и Арск (в каждом районе под это дело выделено более 12 га). По 700—750 сосен и елей поставят Елабуга и Зеленодольск, вырастив их на 40—45 га каждый. Лаишево и Мамадыш привезут на елочный рынок более чем по 600 деревьев. Единственные объемы, которые не зависят от рыночных изменений, — это поставки хвойника и лапника, все эти годы их объемы находились примерно на отметке в 40—50 тонн, и собирают их в 4-5 районах РТ. В этом году лапник и хвойник поставят Елабуга (полтонны), Заинск (15 тонн), Нижнекамск (5 тонн) и Сабы (22 тонны).

Насколько упали объемы поставок и насаждений, можно судить хотя бы по сегодняшней монополии нескольких елочных районов. Для сравнения, 5 лет назад больше 1000 деревьев поставляло сразу 10 районов: в Сабах (где сегодня заготовили лишь 200 штук) заготавливали более 2 000 елей и сосен, в Мензелинске — более 2 700. На равных в заготовках, помимо вышеперечисленных, участвовали также Альметьевск (почти 2 000 пять лет назад — 550 деревьев сегодня), Зеленодольск (было 1 800, стало 700), Нурлат (1440 против 350 деревьев), Алькеевский район (1 300 против 500), Арск (1 000 против 800).

Больше половины елей и сосен выращивают около десяти районных лесхозов. Фото minleshoz.tatarstan.ru



Как щедрость казанской мэрии натолкнулась в 2017 году на отсутствие спроса

Второй этап елочного рынка — елочные базары и борьба за самые выгодные точки продаж, в частности, в Казани. Число мест продаж зависит от решения мэрии Казани, которая последние 5 лет ищет оптимальное число елочных базаров. В кризисный 2015 год елками торговали на 22 точках, в 2016 году их число резко сократилось до 13. По остальным местам продаж на торгах просто-напросто либо не было заявок (8 мест продаж), либо не было лота. Напомним, что в прошлом году казанский исполком пошел ва-банк, выставив 27 точек, возможно решив, что платежеспособность населения, наконец, выросла, и рынок оправился. В итоге, как газета «Реальное время» писала в прошлом году, по 19 местам продаж не было даже подано ни одной заявки. Из списка елочных базаров в итоге выпало сразу пять популярных точек: ул. Фучика, 72 (ни одной заявки), пересечение ул. Мусина и пр. Ямашева (заявок нет), ул. Маршала Чуйкова, 25 (нет заявок), ул. Зорге, 75 (нет заявок) и ул. Фучика, 105а (нет заявок). И это несмотря на то, что была увеличена площадь мест продаж (в 2015—2016 годах она составляла 20 кв. м по всем точкам, в 2017 году — уже 30 кв. м), а двум точкам была снижена и стоимость аренды: на ул. Фучика, 72 она снизилась более чем на 13 тыс. рублей, до 10,1 тыс. рублей, на пересечение Мусина и Ямашева стоимость аренды упала на 5,2 тыс. рублей, до 10,4 тыс. Провалились и попытки казанской мэрии расширить елочный рынок, вбросив на него сразу 14 новых точек (на ул. Залесной, Дементьева, Зорге и т. п.).

Всего в 2017 году было куплено 8 лотов, мэрия выручила 179 тыс. рублей. Для сравнения, в 2016 году продано лотов на 253,6 тыс. рублей, в 2015 году — 257,4 тыс. рублей. То есть, за 2 года выручка исполкома снизилась более чем в 1,5 раза. Не исключено, что сыграла свою роль и стоимость аренды точек, которая за 2 года выросла почти на 80% — с 12,6—16 тыс. рублей, до 22,3 тыс. рублей.

В исполкоме перетасовали «елочную колоду», убрав из нее три популярных точки, оставив девять других, на которые опять не нашлось заявок

В мэрии Казани, кажется, проанализировали неудачи прошлых лет, задумались и решили: «Мы пойдем другим путем!»

Для начала в 2018 году на аукцион выставили не только на три точки меньше, но при этом перетасовали елочную колоду, отказавшись выставлять одни точки (в том числе непроданные прошлогодние, в частности, на улицах Зорге, Сафиуллина, Фучика, Залеснй) и предложив на замену им другие. Исполком отказался в этом году предлагать для аренды одну из самых популярных казанских точек на ул. Декабристов, 179. Заметим, что «Декабристов» — самая дорогая точка елочных базаров, за ее аренду в 2016 году просили 41,3 тыс. рублей, а в 2017 году — уже 71,3 тыс. Эту дорогую точку не выставляли на аукцион и в кризисном 2015 году. Выпали из «новогоднего меню» и популярные елочные базары на Адоратского. Но зачем-то остались в меню другие девять точек елочных базаров, которые не нашли своего покупателя в прошлом году — не нашли покупателя эти места и на этот раз: пересечение Мусина и Ямашева, ул. Чуйкова, 25, ул. Фучика, 105, ул. Академика Павлова,1 и т. д.

«Декабристов» — самая дорогая точка елочных базаров, за ее аренду в 2016 году просили 41,3 тыс. рублей, а в 2017 году — уже 71,3 тыс. Фото 7kazan.prokazan.ru

Пойдя предпринимателям навстречу, Казань сбросила цены на елочные места в 2,5 раза

Мэрия, стараясь привлечь бизнес, резко снизила стоимость аренды, почти в два с лишним раза — до 10,5 тыс. рублей. Самой дорогой точкой стала когда-то третья по стоимости аренды — на ул. Чехова, 2 — 17,3 тыс. рублей. О падении спроса на елки и популярности базаров говорит, например, тот факт, что в 2016 году аренда этой точки стоила 28,3 тыс. рублей, а 3 года назад — 45,6 тыс. рублей. В последние годы одна из самых популярных и, как следствие, недешевых точек на ул. Восстания, 83 отдавалась фактически «по бросовой цене»: мэрия выставила этот лот на 28 тыс. рублей дешевле, чем в прошлом году — всего за 10,5 тыс. рублей.

На аукционе победила «дочка» исполкома Казани

В этом году несколько изменился порядок предоставления мест. Часть площадок была предоставлена в рамках проводимых в Казани ярмарок. Операторы ярмарок определялись «Конкурсом по определению оператора ярмарки на территории муниципального образования города Казани» сроком на 5 лет, победителей можно посмотреть здесь. Всего на аукцион было выставлено восемь потенциальных «ярмарочных мест» в Приволжском (2), Советском (3), Авиастроительном (1), Ново-Савиновском (1) и Кировском районе (1): от пр. Победы, 50а и ул. Фучика, 72 до ул. Батыршина, 20. Не сказать, чтобы претендентов на право проводить ярмарки было много: в среднем, на каждый лот заявлялось три участника — ИП Меджидов Г.М., ИП Аввакумов В.В. и ОАО «Московский рынок». Только на ул. Липатова, 7 заявилось ООО «Дерби». Победителя выбирали, оценивая их по нескольким категориям. В том числе учитывался опыт работы, цена, за которую оператор предоставлял в аренду места, количество бесплатных мест и проч. Главным победителем оказалось ОАО «Московский рынок», отхватив себе сразу семь точек и проиграв лишь ООО «Дерби» одну точку на ул. Липатова в Советском районе. Напомним, ОАО «Московский рынок» мэрия Казани в последние годы пытается продать (за 175—250 млн рублей.), но пока безуспешно. И сегодня он контролируется самим исполкомом столицы РТ.

Зато новинками в елочном меню стали сразу семь точек, которые исполком Казани предложил предпринимателям для елочных базаров. Любопытно, что по одной точке — на пр. Победы, 50 — борьба между потенциальными операторами ярмарок привела к тому, что и ОАО «Московский рынок» и Гафур Меджидов набрали одинаковое количество баллов (102), но Меджидов, во-первых, предложил 28 мест ярмарки раздать бесплатно. Победителем назвали «Московский рынок» лишь потому, что у него большой опыт работы. Корреспонденту «Реального времени» по телефону в исполкоме заявили, однако, что победил Меджидов, но в официальном протоколе вскрытия названо ОАО «Московский рынок». Правда, есть уточнение: при одинаковом количестве баллов победителем оказывается тот, кто заявился первым. А первым заявился как раз «Московский рынок».

Самой дорогой точкой стала когда-то третья по стоимости аренды — на ул. Чехова, 2. Фото Романа Хасаева

… и теперь будет искать арендаторов на небольшие и дешевые елочные места, пытаясь увеличить число елочных базаров в два раза

У нового порядка предоставления мест есть, впрочем, одно «но». Хотя казанская мэрия настаивает, что на всех восьми ярмарках будут елочные базары, далеко не факт, что предприниматели вообще захотят арендовать места на ярмарках. Так, на момент написания материала, на ул. Липатова, 7, где оператором выступит ООО «Дерби», пока из елочных игроков никто не заявлялся. Неизвестна и стоимость аренды: в мэрии Казани отмечают, что операторы ярмарок не вправе взвинчивать цены на елочные точки, в протоколе вскрытия ОАО «Московский рынок» видно, что компания победила, предложив наименьшую стоимость аренды другим игрокам — 200 рублей. Но одно место на ярмарке занимает площадь не более 5 кв. м, и, скорее всего, под елочные базары места будут продаваться лотами, и стоимость аренды, соответственно, может составить чуть более 1 тыс. рублей, учитывая, среднюю площадь елочных базаров, выделенных исполкомом в 30 кв. м — 1,2 тыс. рублей. То есть, пойдя по ярмарочному пути исполком, опять же, пытается предложить елочным игрокам «бросовые цены».

Таким образом, в настоящее время точно известно лишь, что в Казани будет работать шесть отдельных елочных базаров и восемь елочных базаров на шатровых ярмарочных площадках (если найдется покупатель). В прошлом году было восемь елочных базаров. В 2016 году — 13. В 2015 году — 22 точки. По сути, мэрия Казани, не найдя в прошлые годы покупателей на большинство точек, в этом году, продавая елочные места на ярмарках по недорогим ценам, тем самым пытается увеличить количество елочных базаров, доведя их число хотя бы до цифры 2016 года — то есть, увеличить прошлогоднюю цифру почти в два раза. А все потому, что, как показали последние годы, четырем-пяти участникам рынка достаточно шести-восьми точек, так как, по-видимому, больших финансовых ресурсов на аренду десятка мест у предпринимателей нет.

Елочный рынок Казани пока оказался распределен между четырьмя местными игроками

В 2015 году 22 елочных базара были распределены между шестью бизнесменами. Елабужский предприниматель Руслан Сафин, участвуя в 14 аукционах, выиграл 11 лотов, т. е. право торговать на 11 точках (включая ул. Восстания, 83). Андрею Ушакову достались три елочных базара, ООО «ФорПолимер Сервис» — три, Марии Гайнуллиной — два, ООО «Талион» — два, ООО «Семь» — один.

В 2016 году 13 елочных базаров поделили четыре игрока. Семь елочных базаров досталось казанскому ООО «Компания «РУСТИМ» (строительная компания, принадлежит некой Регине Валидовой), три точки — елабужскому ООО «Кофе лайк Волга» (скорее всего это ООО «Кофе Лайк», деятельность ресторанов, принадлежит некому Ниязу Шакирову), два места продаж были зарезервированы Масудом Мастановым (он же был крупнейшим владельцем бахчевых развалов в Казани летом 2015 года), включая две самых дорогих точки на ул. Восстания, 83 и ул. Декабристов, 179. Наконец, точку на ул. Чехова, 2 получила Ирина Небогатикова.

В 2017 году елочный рынок поделили пять игроков. Три точки, включая два крупнейших и самых дорогих лота (ул. Восстания, 83 и ул. Декабристов, 179), достались бизнесмену из Марий Эл Владимиру Николаеву (основной вид бизнеса — торговля мебелью). Два елочных базара ушли компании «РУСТИМ»). По одной точке — Масуду Мастанову, Фарруху Яруллину и Ирине Небогатиковой.

В этом году елочные базары оказались распределены между четырьмя игроками. Конечно, формально на елочный рынок пришел новый игрок, ОАО «Московский рынок», отхватив себе восемь точек, но через них исполком Казани будет пытаться «продать» елочные места другим игрокам. Таким образом, из 24 точек 8 будут переданы в аренду мэрией позднее — кому и за какую сумму, неизвестно (возможно, и никому). От марийского бизнесмена Владимира Николаева лакомый кусок на ул. Восстания, 83 за бросовую цену в 10,5 тыс. рублей ушел ООО «Удача» (принадлежит Вере Мироновой), у которой рядом расположен одноименный ТЦ. Напомним, Николаев в прошлом году выиграл два самых дорогих лота, один, таким образом, ушел «Удачи», второй же — Декабристов, 179 — даже не был выставлен на аукцион. Ирина Небогатикова сохранила за собой точку, теперь самую дорогую — на ул. Чехова, 2 (17,3 тыс. рублей). Компания «РУСТИМ» (принадлежит Регине Валидовой) сохранила за собой точку за 10,5 тыс. рублей на пересечении ул. Адоратского и пр. Ямашева (возле ТК «Имера»), вторая ее прошлогодняя точка на ул. Адоратского на аукцион выставлена не была. Три точки за общую сумму в 30,8 тыс. рублей арендовал новичок, ООО «Мегарус-М», принадлежащий Лилии Гибадуллиной — интересно, что 5 лет компания принадлежала Гафуру Меджидову. Всего казанская мэрия выручила пока 70 тыс. рублей. Напомним, в прошлом году на аренде исполком заработал 180 тыс.

Стоимость елки в казанской мэрии оценили в 300—1000 рублей — такую же цену называли и в прошлом году.

Елочные базары Казани

2015 2016 Разница в стоимости аренды в 2015 и 2016 гг. 2017 Разница в стоимости аренды в 2016 и 2017 гг. 2018 № АДРЕС, МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ, КВ. М УЧАСТНИКИ ПЛАТА ЗА ПРАВО (РУБ.) УЧАСТНИК, КОТОРОМУ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО 1 Ул. Восстания, 83 (территория, прилегающая к ООО «Удача») 20 1.ИП Сафин Руслан Рафаилович

2.ООО «Удача» 30.671,78 ИП Сафин Руслан Рафаилович нет лота в этом году 2 Ул.Декабристов, 179 20 1.ИП Мастанов Масуд Ашыр Оглы

2. БФ «ДУША КАЗАНИ»"

3. ООО «Кофе лайк волга» 41302,44 2 Ул. Чехова, 2 20 1.ИП Сафин Руслан Рафаилович

2.ООО «ФОРПОЛИМЕР СЕРВИС» 45.601,92 ООО «ФорПолимер Сервис» 3 Ул.Р.Зорге, 66 20 1.ИП Ушаков Андрей Александрович 6.844,44 ИП Ушаков Андрей Александрович 4 Ул. Ю.Фучика, 72 20 1.ООО «ТАЛИОН»

2.ИП Сафин Руслан Рафаилович

3.ООО «ФОРПОЛИМЕР СЕРВИС» 24.977,19 ООО «ФорПолимер Сервис» 5 Пересечение ул.Адоратского и пр.Ямашева (возле ТК «Имера») 20 1.ООО «ТАЛИОН»

2.ИП Сафин Руслан Рафаилович 12.270,55 ООО «ТАЛИОН» 6 Пересечение ул.Мусина и пр.Ямашева 20 1.ИП Гайнуллина Мария Валерьевна 6.916,74 ИП Гайнуллина Мария Валерьевна 7 Ул.Адоратского, 21 20 1.ООО «ТАЛИОН»

2.ИП Сафин Руслан Рафаилович 21.440,13 ИП Сафин Руслан Рафаилович