«Первый парень на деревне»: самая блеклая команда РПЛ, «Рубин» впереди всей провинции

Бердыев — безусловно, волшебник: без игры и состава команда забралась в топ-6

Обескровленный «Рубин» красиво закольцевал летне-осеннюю часть первенства Премьер-лиги. Он начал ее с победы над лидером по качеству игры «Краснодаром» и завершил победой над лидером по очкам, нанеся «Зениту» первое домашнее поражение. Эффектные начало и (промежуточный) конец — а что же в середине? Об этом размышляет известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Лето: если не красное, то розовое

Можно сколько угодно называть игру «Рубина» самой незрелищной и унылой среди всех 16 клубов российской элиты — количество ничьих (10) и забитых мячей (17) говорят сами за себя, но от фактов никуда не денешься. А они гласят, что по итогам первой части первенства, которая вместила в себя 17 туров, казанцы занимают шестую строчку, отставая, да и то совсем ненамного, от пятерки безоговорочных фаворитов. В этом квинтете все чемпионы последних лет плюс «Краснодар» — самая играющая и забивающая команда нашей элиты, прогресс которой во всех аспектах — организационном, игровом, в плане результата — заметен в каждом сезоне и является образцом для подражания.

Именно с домашнего выигрыша у «быков» стартовали подопечные Бердыева в июле и, слава богу, «проскочили» — к осени-зиме дружина Мусаева так разогналась, что является на сегодня, с учетом невнятной игры и очковых потерь «Зенита», главным претендентом на чемпионство.

А на что претендует сам «Рубин»? Мы здесь не будем касаться известной темы, связанной с необходимостью избавиться от всех дорогостоящих покупок Фахриева и его босса, по-купечески соривших деньгами на трансферном рынке. В конце концов, на старте сезона текущего состав казанцев был вполне достойным. В него входили защитники сборной России, приятно удивившей на домашнем мундиале — Гранат и Кудряшов, провалившийся на ЧМ, но от этого еще более злой на себя и амбициозный Азмун, начавший под руководством своего любимого тренера очередной ренессанс Бухаров, хорошо зарекомендовавшие себя в предыдущем сезоне арендованные Полоз, Байрамян, Цаллагов. Даже то, что «последние из могикан» великой команды — Карадениз, Рыжиков и Кузьмин — были кто с почестями, а кто по-тихому, выпровожены из клуба, не казалось неправильным шагом. Команда в июле-августе играла свежо, изобретательно, много атаковала, в том числе флангами, часто била по воротам, мало пропускала и почти не проигрывала — и это внушало оптимизм и сулило заманчивые перспективы.

Даже то, что «последние из могикан» великой команды — Карадениз, Рыжиков и Кузьмин — были кто с почестями, а кто по-тихому, выпровожены из клуба, не казалось неправильным шагом. Фото Максима Платонова



В самом деле, за исключением обидного срыва в добавленное время в Грозном, стоившего 2 очков, «Рубин», выжимая из себя максимум, шел по оптимальному графику. Единственное поражение от «Зенита» при равной игре было обусловлено длиной скамейки главного фаворита первенства и единственной ошибкой хозяев у своих ворот. Ничья с ЦСКА, тоже при абсолютно равной игре, несмотря на опять же единственную ошибку, стала достойным результатом, плюс явила болельщикам талантливых сменщиков ушедшим мастерам — вратаря и полузащитника Коноваловых. Гостевые ничьи с «Динамо» и «Ростовом» тоже смело можно было занести в актив, тем более что оба раза нашим землякам пришлось отыгрываться, чего ранее за командами Бердыева (что «Рубином», что «Ростовом») водилось редко. Так что лето действительно стало для «Рубина» если не красным, то во всяком случае «розовым» — пусть с 7 очками после шести матчей клуб и не входил в первую десятку, но от Еврозоны отставание было ценою в одну победу, а сами игра и умение цепляться за результат внушали большие надежды.

Осень: потеря игры, приобретение характера

Но как началась осень, так словно отрезало: игра пропала напрочь. Пока еще не настало время глубокого исследования причин этого явления, надо бы дождаться пространного анализа наставником команды первой части чемпионата, но мало надежд на то, что в Казани найдется свой Евгений Дзичковский, который, как тогда в Барселоне-2009, разговорит «туркменского затворника». На поверхности же причины следующие — большой перерыв на матчи сборных и череда травм, оказавшаяся роковой для и без того очень короткой скамейки.

Обратимся к цифрам. Прошло 17 туров. Все 17 матчей провел только один человек — 38-летний Цезарь Навас. Дай бог, как говорится, «нашему всему» здоровья, но видно, что оплот казанской обороны сдает, возраст не обманешь. Из-под него стали забивать. Еще хорошо, что он последовал за Бердыевым в «Ростов», иначе «старину» постигла бы судьба Рыжикова, Карадениза и Кузьмина, и тогда ключевую центральную зону обороны держали бы два фактически дебютанта — Сорокин и Уремович. Они, кстати, большие молодцы, Сорокин вообще герой-бомбардир, но нельзя пока от ребят требовать навасовской мудрости (как и нельзя, увы, приделать испанцу ноги Уремовича или голову Сорокина).

Идем дальше. Ладно, во вратарской линии все более-менее. Травмированного Джанаева адекватно заменил Коновалов, провел 14 игр, а как только подустал, обнадежил еще один «из ларца» — Бабурин.

Все 17 матчей провел только один человек — 38-летний Цезарь Навас. Фото rubin-kazan.ru

Среди защитников 15 игр провел Байрамян, наша главная «зажигалка» (жаль, что по окончании сезона вернется на Дон), но амплуа его, сами понимаете, формально — играй он «по порту приписки», некому было бы разгонять атаки. 14 матчей на счету Сорокина, 13 — Уремовича, 12 — Устинова (но это игрок скамейки, в стартовом составе он появлялся только при необходимости). А вот Гранат (11 игр) и «хрустальный» Кудряшов (9) настоящим подспорьем для команды так и не стали, несмотря на статус сборников, а также высокие по меркам нынешнего «Рубина» зарплаты.

Еще одним открытием сезона стал хавбек Игорь Коновалов. Он сыграл в 14 встречах и благодаря главным образом ему и Сорокину стали возможны удивительные камбэки — единственное положительное впечатление, которое осталось от игр «Рубина» в сентябре-октябре. Да, если в прошлом сезоне команда теряла очки в почти трети всех своих матчей, пропуская решающие голы в последнюю 10-минутку и добавленное время, то теперь рецидив этой болезни случился пока только дважды — в Грозном и дома с «Динамо», зато спасенное очко (с 0:2) в Туле, вырванная на флажке победа (2:1) дома над «Крыльями» и настоящая пощечина от Сорокина «Спартаку» — это новое и в психологии казанцев, и в командном характере.

А вот все остальные победы и ничьи были абсолютно бесцветными, вымученными, а в случае с «Енисеем» и вовсе позорными. Играя беззубо, без блеска в глазах, «Рубин» приобретал какие-то очки, но терял зрителя. К ноябрю болельщиков на трибунах «Казань Арены» совсем не осталось, да и в комфортных условиях (диван-телевизор) созерцать футбол в исполнении «Рубина» стало, как некогда сказал пародист Михаил Грушевский, «словно мучиться зубной болью».

Ноябрь — декабрь: запомнилось только последнее

Падение продолжилось в ноябре. Нет, по месту в таблице и очкам ничего страшного не произошло, но бесконечные унылые ничьи уже не вызывали ничего, кроме досады. Кадровые проблемы, конечно, продолжали сказываться — так, в полузащите больше всех (по 16 матчей) отыграли полезный и необходимый Камболов и бесполезный Могилевец, которого, возможно, держат в команде только в качестве рыжего — на фарт. С атакой вроде бы обстояло неплохо: Полоз принял участие в 15 играх (три гола), Азмун травмировался, но, к счастью, ненадолго (и здесь свою руку приложил Могилевец), а вот Бухаров 13 раз выходил на поле, преимущественно на замену, но голевое чутье так пока найти и не может. Хорошо хоть Курбан Бекиевич продолжает в уроженца Челнов верить, авось прорвет.

Если уж гуру Бердыев не смог как следует подготовиться к этой «молодой шпане», то что мог знать его ученик и начинающий тренер Семак о Сагитове, Абдуллине, Степанове, Калинине и Бабурине? Фото rubin-kazan.ru

Неприятное впечатление оставили гостевые матчи — в Уфе, Оренбурге и Каспийске. О них вообще, как в Древнем Риме о мертвых, говорить нечего — не игра, а лучшая иллюстрация бессмысленного и беспощадного осенне-зимнего российского футбола.

И вот когда команда впала в летаргический сон, она смогла так нашуметь в Санкт-Петербурге. Автор об этой игре подробно рассказывал, добавлю лишь два «алаверды». Первое: «нежданчик» на «Газпром Арене» пришелся на, мягко говоря, не лучшее время «Зенита» — в частности, косяки в обороне в предыдущем туре в Туле были у питерцев те еще. И второе. Вспомните, как два года подряд играл «Рубин» в Лиге чемпионов с «Барселоной». С командой Месси, Пуйоля, Пике и прочих грозных Бускетсов результат — победа и две достойных ничьих. Но стоило в декабре 2010-го в матче шестого тура групповой стадии разбавить Месси и Маскерано компанией юных Кркича, Хеффрена, Фонетаса и Кореи (вы их помните?), как «Рубин» проиграл. Чем не аналогия? Если уж гуру Бердыев не смог как следует подготовиться к этой «молодой шпане», то что мог знать его ученик и начинающий тренер Семак о Сагитове, Абдуллине, Степанове, Калинине и Бабурине?

Бердыев действительно волшебник

Подвожу итоги. Бердыев, без сомнения, волшебник. Его команда — без игры, без игроков, без денег подпирает вершину кроны, на которой расположились наши богатые и здоровые небожители. «Рубин» одержал меньше побед, чем идущие за ним «Ростов», «Ахмат» и «Оренбург». «Рубин» забил меньше, чем «Урал», и пропустил больше, чем «Ростов» и «Динамо». Но он выше их в таблице. И он, несмотря ни на что, не проиграл ни одному из топ-5. «Зенит» обыгран по сумме двух встреч за счет двух мячей в гостях. С ЦСКА, «Спартаком» и «Локо» три ничьих. По-моему, только волшебнику это под силу.

Вот теперь, во время зимнего перерыва, хочется пожелать Курбану Бекиевичу поймать золотую рыбку. Где-нибудь на море на сборе в Белеке. И залатать дыры в составе за счет новых «Скотти, Рони и Калисто». Горящие глаза Данила Степанова, светлая голова Егора Сорокина и героические спасения Егора Бабурина — это, конечно, здорово. Но сохранить с ними шестую позицию по итогам чемпионата? Это покруче виктории на «Ноу Камп» будет!