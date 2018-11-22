Роструд поможет строителям, не получившим зарплату за «Самара Арену», в составлении исков в суд

Сотрудники Роструда пообещали помочь строителям, не получившим деньги за возведение «Самара Арены», в составлении исков в суд. Об этом было заявлено на видеоселекторном совещании с участием представителей Роструда, министерств труда Самарской области и Татарстана, Госинспекции труда и прокуратуры, следователей, ПСО «Казань».

В Минтруде Самарской области сообщили, что по состоянию на 15 ноября погашена задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Гранд-Проект» в сумме 2,5 млн рублей. Сейчас в отношении руководителей компании проводятся следственные действия.

Кроме того, уголовное дело против ООО «СК «Татдорстрой» отменено. В конце октября в отношении компании началась процедура банкротства. В ведомстве подчеркнули, что ее работникам необходимо обращаться в суд. Помочь составить иск предлагают в самарской Госинспекции труда.

Стоит отметить, что представители компаний-должников ООО «СК «Татдорстрой» и ООО «Гранд-Проект» на совещание не явились.

Напомним, ранее рабочие, занимавшиеся возведением стадиона «Самара Арена» к ЧМ-2018, пожаловались на то, что до сих пор не получили зарплату за свой труд. Обращения к врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову были опубликованы через «Твиттер».

