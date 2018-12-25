«Судный день»: ОСК из-за снижения оборонзаказа начало штормить — верфи берут курс на «гражданку»

Тем временем Игорь Сечин спокойно строит танкеры для «Роснефти» на Востоке

Фото: Олег Тихонов

Оборот судостроительной отрасли РФ вырос за 2 года на 100 млрд рублей, однако прибыль ее главного игрока, «Объединенной судостроительной корпорации», контролирующей большинство отраслевых предприятий, рухнула в два раза. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», лишь три крупнейшие компании (все — новички рейтинга) показали в 2017 году рост прибыли; остальные предприятия штормит, вплоть до убытков и огромной кредитной задолженности. Причина — в снижении госборонзаказа, в результате чего военные верфи пытаются кооперироваться и находить себя в гражданском, в частности, рыболовном сегменте. Пока же компании ОСК страдают, пытаясь нарастить гражданскую долю, Игорь Сечин строит на восточных верфях танкеры для «Роснефти», а успешная питерская «Пелла» спасает немецкую верфь и вкладывается в постройку краболовов. Татарстан же с «Ак Барс холдингом» вовремя «уплыл» из ОСК, получив контроль над ЗПКБ и обязавшись за это вложиться в постройку гражданских судов на Зеленодольском заводе им. Горького.

Оборот судостроительной отрасли за 2 года вырос на 100 млрд рублей

В нашем прошлогоднем исследовании судостроительной отрасли ВПК России мы насчитали 134 компании, две из которых находились в стадии ликвидации, а еще по 17 отсутствовали данные по обороту за 2015 год. Два года спустя осталось всего 113 судостроительных компаний, из которых 8 не опубликовали отчетность за 2017 год. Несмотря на сокращение количества компаний, совокупный оборот «оставшихся в живых» составил по итогам 2017 года 571,1 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2016-м (510,3 млрд). В 2015 году совокупная выручка компаний судостроительной отрасли была на 100 млрд рублей меньше (470 млрд).

Согласно реестру Минпромторга РФ, в судостроительной отрасли работают три компании из Татарстана. Это, во-первых, Зеленодольский завод им. А.М. Горького, оборот которого в 2017 году вырос в 1,5 раза, составив 32,1 млрд рублей — в результате компания перебралась с восьмого места рейтинга интернет-газеты «Реальное время» на пятое. Еще 2-3 года назад выручка завода не превышала 12—12,5 млрд рублей, основной рост произошел, таким образом, лишь в прошлом году. Во-вторых, 24-е место в нашем рейтинге занимает Казанский электротехнический завод (КЭТЗ) с выручкой в 6,5 млрд рублей — компания, как и зеленодольское предприятие, нарастила за год оборот — на 81%. Наконец, за рамки рейтинга пришлось вынести Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, не опубликовавшее финансовой отчетности за 2017 год. В 2016 году Зеленодольское ПКБ получило выручку в размере 430,8 млн рублей — столько же, сколько и в 2014 году (в 2015 году оборот компаний вырос до 474,1 млн рублей), а прибыль составила всего 474 тыс. рублей.

Холдинг «Ак Барс» давно пытался «откусить» ЗПКБ от «Объединенной судостроительной корпорации»

Как ЗПКБ наконец «уплыло» из ОСК в казанские руки «Ак Барса»

Как известно, основной акционер Зеленодольского завода им. Горького — холдинг «Ак Барс» (63,1%; еще 25% принадлежит правительству РТ, остальное — у Росимущества) давно пытался «откусить» ЗПКБ от «Объединенной судостроительной корпорации», госхолдинга, подконтрольного напрямую министру промышленности Денису Мантурову. Он занимает третье место в судостроительном рейтинге «Реального времени» с оборотом в материнской компании в 44,7 млрд рублей (см. ниже). Противником «раскола» было, во-первых, внутреннее руководство самого ЗПКБ: экс-гендиректор бюро Виталий Волков полагал, что переход этого актива в руки «Ак Барса» означал бы отсечение от проектов ОСК и превращение его в «локальное КБ при заводе». По случайному совпадению, в прошлом году следователи СКР по РТ завели на Волкова уголовное дело — формально за то, что компания слабо тратилась на собственное развитие и не получала ожидаемой прибыли. Дело все-таки прекратили, но здоровье Волкова после этого пошатнулось, и штурвал ЗПКБ перешел к Евгению Жиркову. Во-вторых, противником изменений была Москва: еще в ноябре 2017 года ОСК выступала категорически против передачи бюро АО «Холдинговая компания «Ак барс». Но уже в феврале 2018 года «Ак Барс» объявил о создании своей судостроительной корпорации, в которую, помимо зеленодольского завода, должны были войти ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», ОАО «Казанский завод «Электроприбор»» и ряд других местных предприятий.

Окончательно Казань победила ближе к осени, когда Владимир Путин подписал указ о передаче 11,9% акций зеленодольского завода и 75% (минус одна акция) ЗПКБ Татарстану — 6% останется у ОСК. За этот «дар» Татарстан должен до 2023 года привлечь не менее 300 млн рублей инвестиций в развитие завода и не менее 150 млн рублей — в проектно-конструкторское бюро. Акции будут переданы до конца 2019 года — за это время власти РТ, РФ и руководство компании обязаны подписать соглашение о мероприятиях по развитию потенциала предприятий, концентрации ресурсов для проектов строительства кораблей и судов и модернизации производства за счет привлекаемых РТ инвестиций.

Второй актив — КЭТЗ, напротив, ушел фактически из-под контроля РТ: о том, что «Ростех» собирается обменять часть акций «КАМАЗа» на ряд активов ВПК, находящихся в собственности Татарстана, говорили весь год: на вопрос «Реального времени» о камазовской доле, от которой «Ростех» готов отказаться в обмен на крупные пакеты акций ряда предприятий Татарстана, Сергей Чемезов в июне предположил, что речь будет идти о 3%. В итоге «Ростех» снизил долю в уставном капитале КАМАЗа на 2,8%, отдав их Татарстану. В обмен он приобрел 38,25% акций АО «Радиоприбор», 41,06% АО «Альметьевский завод «Радиоприбор»» и 42,6% АО «Казанский электротехнический завод». Стоимость приобретаемых активов для каждой из сторон составила 2,7 млрд рублей. В отличие от ЗПКБ, КЭТЗ показывает прибыль третий год подряд, хотя в 2017 году она снизилась почти в четыре раза, составив 123,3 млн рублей.

«Ростех» снизил долю в уставном капитале КАМАЗа на 2,8%, отдав их Татарстану. Фото tatarstan.ru



Зеленодольский завод пока недозагружен, акцент будут делать на гражданские суда

Зеленодольский завод им. Горького, главный судостроительный актив РТ, который бурлаком потащит теперь за собой «Ак Барс». Несмотря на высокие обороты, на 32,1 млрд рублей выручки в 2017 году приходится 90,5 млн рублей прибыли. Себестоимость в 2017 году выросла с 12,2 до почти 30 млрд рублей. Предприятие работает как по гражданскому профилю, так и по линии гособоронзаказа. В прошлом году в рамках ГОЗ завод сдал катер спецназначения, продолжил строительство четырех малых ракетных кораблей, двух пограничных, пяти патрульных, двух кабельных судов; заложил два малых ракетных корабля. И осуществил поставку двух фрегатов «Гепард-3.9» по действующему внешнеторговому контракту. Гражданский портфель, увы, пока небольшой (компания в своей отчетности сама заявляет о «большом портфеле оборонного заказа»). К настоящему моменту завод построил высокоскоростную яхту и пытается набрать позиции на рынке крупногабаритных металлоконструкций (в 2017 году исполнены контракты в объеме 6 400 тонн). В прошлом году, сделав приоритетной нишу строительства скоростных пассажирских судов, завод завершил два таких судна проекта А145Е для инозаказчика.

Еще летом прошлого года, рапортуя о росте объемов производства завода в 50% за 3 года, гендиректор Ренат Мистахов признавался, что предприятие загружено на 50%, и загруженность эта зависит от госзаказа. Увеличивать загрузку и диверсифицировать заказы, в т. ч. переводя производство на гражданские рельсы, с мая 2018 года приходится новому гендиректору Александру Карпову. Новой задачей завода Рустам Минниханов в сентябре этого года назвал «расширение гражданского судостроения, в том числе в интересах развития туристического потенциала Татарстана». Так как республика обязалась вложить в предприятие 300 млн рублей, в теории она могла бы заказывать ему гражданские суда (стоимость одного гражданского теплохода в РФ, по разным оценкам, варьируется от 20 до 60 млн рублей). Проекты прогулочно-экскурсионных судов вместимостью 50, 150 и 250 человек зеленодольцы показали еще в марте на совещании в Миндортрансе РТ. Кроме того, с 2017 года петербургское АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» (ЦТСС — восьмое место в судостроительном рейтинге «Реального времени», см. ниже) готовит концепцию развития АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» на 15 млрд рублей — с целью увеличить долю собственного производства кораблей с 10 до 40%, отмечал Ренат Мистахов.

С 2017 года петербургское АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» готовит концепцию развития АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» на 15 млрд рублей — с целью увеличить долю собственного производства кораблей с 10 до 40%, отмечал Ренат Мистахов. Фото Олега Тихонова

Задержка сдачи «Казани» из-за санкций

Доля десяти крупнейших судостроительных компаний в обороте отрасли составляет 60%. И 15,5% из них приходится на лидера судостроительного рейтинга «Реального времени» — архангельское ПО «Северное машиностроительное предприятие», оборот которого в 2017 году вырос на 20%, составив 88,8 млрд рублей. «Севмаш» входит в ОСК. На судостроительном заводе строят атомные подводные лодки четвертого поколения — в частности, пять подлодок проекта 955 «Борей» и шесть подлодок проекта 885 «Ясень».

В числе прочего здесь построили атомную подводную лодку с именем столицы Татарстана, она должна была войти в состав ВМФ РФ уже в этом году, однако из-за санкций строительство было задержано. Сейчас «Казань» (проект «Ясень») вместе с другой подлодкой, «Князь Владимир» (проект «Борей») проходят испытания — срок сдачи первой перенесен на конец 2019 года. Еще две стратегические подлодки «Борей-А» построят на «Севмаше» к 2028 году (всего их будет 10). В настоящее время «Севмаш» ведет строительство 14 больших кораблей с атомными энергетическими установками — по данным самого предприятия, это загрузит его мощности до 2030 года.

Вложив 2 млрд в модернизацию, «Севмаш» может получить заказ на авианосцы. На «гражданку» приходится всего 5% контрактов

Чистая прибыль компании за 2016 год составила 5,7 млрд рублей, финансовые результаты за 2017 год до сих пор не опубликованы. Впрочем, если верить годовому отчету ОСК за 2017 год, оборот в Архангельской области (всего шесть предприятий, вошедших в наш рейтинг), где работают «Севмаш» и ЦС «Звездочка» (второе место в рейтинге «Реального времени»), составил 145,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 10,6 млрд рублей. При известной чистой прибыли «Звездочки» в размере почти 1 млрд рублей за 2016 год, можно предположить, что на «Севмаш» приходится как минимум более 5 млрд рублей чистой прибыли. В этом году «Севмаш» объявил тендер на реконструкцию в размере почти 2 млрд рублей. Всего же для реконструкции российских верфей может потребоваться до полутриллиона рублей, но глава ОСК Алексей Рахманов планирует привлечь лишь 91 млрд рублей.

В этом году «Севмаш» объявил тендер на реконструкцию в размере почти 2 млрд рублей. Фото korabley.net

На фоне минусовых финансовых показателей многих активов ОСК именно «Севмаш» со «Звездочкой» демонстрируют успехи. А Рахманов заговорил о возможности постройки авианосцев на мощностях «Севмаша». На самом заводе, исполняя пожелание Мантурова, ведут переговоры с «Новатэком» о строительстве завода на плавучих бетонных основаниях. Пока же доля гособоронзаказа (он сегодня практически выполнен) на «Севмаше» составляет 95%, и лишь оставшиеся 5% — контракты военно-технического сотрудничества и гражданская продукция.

Прибыль ОСК рухнула в два раза, но в корпорации надеются на совокупный оборот 2018 года под 500 млрд рублей

Напомним, ОСК, занимая третье место в судостроительном рейтинге «Реального времени» (два года назад была лишь пятой) – одна из новейших российских судостроительных структур, образованная президентским указом в 2007 году. В нее должны были войти все государственные судостроительные активы, ФГУПы после акционирования и госпакеты крупных частных предприятий. Сначала совет директоров корпорации возглавил Сергей Нарышкин, а в 2008 году председателем стал Игорь Сечин. В настоящее время совет директоров ОСК возглавляет Денис Мантуров. Ранее в госкорпорацию входили все российские верфи, однако сегодня она включает в себя Северный, Западный и Южный центры судостроения. Восточные же верфи, входящие в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, были выкуплены командой Игоря Сечина, и сегодня ДЦСС, соответственно, подконтролен «Роснефти». Три года назад Сечин получил 60 млрд рублей на создание дальневосточной верфи «Звезда», которая может получить госзаказ на строительство атомных ледоколов «Лидер» и уже получила «гражданский» заказ от «Роснефти» на строительство нефтетанкеров (см. ниже). Сечин считается главным конкурентом ОСК, так как, благодаря близости к президенту РФ Владимиру Путину, может успешно лоббировать интересы своих верфей.

Несмотря на «сечинский раскол», ОСК остается все-таки главным игроком в отрасли с персоналом свыше 80 тыс. человек. В холдинг входит порядка 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть судостроительного комплекса РФ. И именно по головной компании ОСК можно судить о непростой ситуации, сложившейся в отрасли на фоне снижения госзаказов: оборот компании в 2017 году упал на 8%, составив 44,7 млрд рублей. Впрочем, в 2015 году оборот тоже снижался (на 2%) и был при этом в два раза меньше — 22,6 млрд рублей. Чистая прибыль в 2017 году рухнула почти в три раза, составив 207,2 млн рублей. Что же касается суммированной выручки всех компаний группы ОСК по РСБУ, то в корпорации надеются выйти в 2018 году на 490 млрд рублей. Для сравнения, в 2014 году она составляла 282 млрд рублей. При том, что совокупная выручка всех компаний судостроительной отрасли ныне составляет 571,1 млрд рублей, очевидно, что большинство из них входит в структуры ОСК.

ОСК остается главным игроком в отрасли с персоналом свыше 80 тыс. человек. Фото aoosk.ru

Пока ОСК страдает из-за сокращения оборонзаказа, Сечин строит на Востоке танкеры для «Роснефти»

Главным риском в самой ОСК считают сокращение расходов бюджета Минобороны РФ — основного заказчика военного кораблестроения и судоремонта — на модернизацию флота, из-за чего планируется «диверсифицировать долгосрочный портфель гражданских заказов». Казус еще и в том, что дальневосточные верфи, «откушенные» Сечином, довольно спокойно могут выполнить указ президента РФ об увеличении доли госзаказа. Так, пилотную загрузку комплексу «Звезда» обеспечивает компания «Роснефть», заключившая эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на мощностях верфи. В настоящее время в портфеле заказов верфи — 12 танкеров класса «Афрамакс», серийное производство которых было начато дальневосточной сечинской «дочкой» в ноябре этого года.

Для исполнения решения о переходе военной судостроительной отрасли РФ на гражданский курс (об этом заявлял еще и главный ее куратор Денис Мантуров) доли от продажи гражданской и военной продукции к 2030 году должны уравняться (производство «гражданки» должно составить 150—200 млрд рублей, ГОЗ, соответственно, столько же). Отдельные наблюдатели, впрочем, отмечают уже сегодняшние сложности: так, ОСК поставила в прошлом году вдвое меньше кораблей, чем в 2016-м (восемь против четырех). По итогам 2018 года доля гражданской продукции в выручке ОСК должна составить всего 16%. До конца 2018 года в совет директоров ОСК должен войти экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, уже пообещавший вывести компанию на один уровень с «Газпромом» и «Роснефтью».

Прибыль «Звездочки» рухнула в четыре раза, верфь воюет в судах с военными

С третьего на второе место в судостроительном рейтинге переместилась «Звездочка», работающая тоже на северных верфях (в Архангельской области) и тоже входящая в ОСК, составляя, наряду с «Севмашем», ее главный актив, генерирующий основную выручку и прибыль. Обороты этого «Центра судоремонта» не растут теми же темпами, что у «Севмаша»: в 2014—2015 годах выручка компании составляла 37,8 млрд и 42,3 млрд рублей соответственно, в 2016-м она упала до 40,3 млрд рублей (при чистой прибыли в 997,6 млн рублей), а в 2017-м, увеличившись на 17%, составила 47,4 млрд рублей. Увы, но чистая прибыль в прошлом году снизилась почти в четыре раза, составив лишь 268 млн рублей. Зато, благодаря крупному гособоронзаказу, прибыль от продаж достигла 2,4 млрд рублей.

Из-за задержек в оплате «Звездочке» приходится брать кредиты, и кредиторская задолженность огромна. Фото star.ru

Проблема компании, по ее собственным данным, в том, что исполнение ГОЗа (на его долю приходится 88% выручки) сочетается с низкой рентабельностью, а из-за задержек в оплате «Звездочке» приходится брать кредиты. И кредиторская задолженность огромна — уже в 2016 году она составила 81,6 млрд рублей. В конце прошлого года пост гендиректора оставил Николай Калистратов — не исключено, что из-за коррупционного скандала и хищений в рамках ГОЗ. Новым главой стал Сергей Маричев, которому придется налаживать отношения с Минобороны РФ. Пока же обе стороны воюют в судах: в конце прошлого года «Звездочке» отказали во взыскании с военных почти 7 млрд рублей за ремонт подлодки «Подмосковье», а Минобороны уже в начале 2018 года подало иск к предприятию на 3,7 млрд рублей, а сама «Звездочка» атаковала военное ведомство иском на 2,1 млрд рублей в октябре (впоследствии отказалась от требований). Судебные войны не помешали договоренности о модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на базе «Звездочки».

Закредитованный «Рубин» получил заказ от ВМФ РФ на 12 подлодок «Лада»

Четвертым по объему выручки продолжает оставаться питерское Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», одно из ведущих предприятий в области проектирования подводных лодок, как дизель-электрических, так и атомных (отвечает в т. ч. за АПЛ проекта «Борей»), оборот которого вырос в 2017 году лишь на 1%, составив 38 млрд рублей (это, впрочем, на 10 млрд рублей больше, чем в 2015 году). Чистая прибыль сократилась с 2,6 млрд рублей до 1,7 млрд.

В настоящее время «Рубин» отвечает за разработку дизельной подлодки четвертого поколения «Лада» — ее заложили на «Адмиралтейских верфях» (шестая строчка судостроительного рейтинга «Реального времени») еще в 1997 году. В конце 2018 года стало известно, что ВМФ РФ заказал-таки не менее 12 дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада». В сентябре в Питере на воду спустили второе после «Санкт-Петербурга» судно проекта «Лада» — подлодку «Кронштадт», называемую «невидимкой». Корабль тоже закладывался давно, еще в 2005 году, и за эти годы «пережил остановки в строительстве и в финансировании». На ЦКБ МТ лежит немалая кредиторская задолженность, увеличившаяся с 2016 года почти в два раза — до 64,2 млрд рублей.

Снижение оборонзаказа ударило по «Адмиралтейским верфям» — выход ищут в рыболовецком сегменте

Со второго на шестое место спикировали питерские «Адмиралтейские верфи» — все потому, что оборот компании рухнул на 40%, составив по итогам 2017 года 27 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась с 5 до 2,7 млрд рублей. Официальная причина в том, что «по ряду заказов монтаж дорогостоящего судового оборудования завершился в 2016 году, а по другим заказам разворачивается только в 2018 году» (в 2017 году «АВ» вложили в цех дизельных подлодок более 2 млрд рублей). Неофициальная — в нехватке средств у военных на главный прибыльный продукт питерских верфей, подлодки «Варшавянка»: срок производства ее увеличили, в результате чего уменьшился и ГОЗ на 2017 год. На финансовых показателях отразилось также «снижение в 2017 году курсов иностранных валют при экспортных поставках, кроме того, в 2016 году компания завершила крупный экспортный контракт». При этом в самой компании заверили, что мощности завода загружены заказами до 2021 года.

В конце 2017 года «Адмиралтейские верфи» получили заказ на строительство шести траулеров-процессоров для «Русской рыбопромышленной компании». Фото fotokto.ru

В 2018 году «Адмиралтейские верфи» начали строить платформу для исследований Арктики (7 млрд рублей) и серию крупных рыбопромысловых судов, а также продолжили строительство ледокола ЛК-25 «Виктор Черномырдин». Отметим, что ОСК, в который тоже входят «Адмиралтейские верфи», планируя диверсифицировать долгосрочный портфель, заключила 16 новых контрактов на строительство рыболовецких и рыбопромысловых судов — в том числе на «АВ» (а также на «Северной верфи»), ключевом, по словам Рахманова, исполнителе этого проекта. В конце 2017 года «Верфи» получили заказ на строительство шести траулеров-процессоров для «Русской рыбопромышленной компании». По военной тематике «Адмиралтейские верфи» в 2018 году строили четыре дизельные подлодки (проекта 677 «Лада» и 636.3 «Варшавянка») и патрульный корабль проекта 23550. 2018 год «Верфи» планируют завершить с выручкой в 35—38 млрд рублей, что вряд ли позволит им вернуть позиции второй по величине компании в судостроительной отрасли.

В уходящем году АВ планировали подписать контракт еще на две подлодки «Лада». Но гособоронзаказ продолжал тормозить развитие предприятия: так, передача двух сторожевых кораблей проекта 23550 была сдвинута на 2023—2024 годы в связи с отсутствием финансирования. Неприятными новостями стали возбуждение уголовного дела в отношении топ-менеджеров «Адмиралтейских верфей» на 100 млн рублей при выполнении госзаказа Минобороны РФ, а также пожар в конце ноября 2018 года на ледоколе «Виктор Черномырдин», нанесший ущерб на 150 млн рублей (пострадало дорогое оборудование, которое можно купить только за рубежом).

«Северная верфь», сокращая убытки, избавилась от тысячи сотрудников

Выходить из тяжелой ситуации с сокращением ГОЗа и требованием властей РФ наращивать долю гражданской продукции (что требует огромных инвестиций со стороны предприятий, а денег у них на это нет) «Адмиралтейские верфи» будут, скорее всего, на пару с другим питерским крупным предприятием судостроительной отрасли — «Северной верфью», занявшей по итогам 2017 года в рейтинге «Реального времени» седьмое место. В отличие от своего собрата, СВ нарастили выручку на 41%: с 13,6 до 19,2 млрд рублей. Но не сказать, что хотя бы это предприятие работает стабильно: так, в 2015 году выручка тоже вырастала на 35%, с 13,5 млрд до 18,3 млрд рублей. Фактически в 2017 году «Северная верфь» откатилась к показателям 2016 года, когда предприятие оказалось в кризисе. В результате чего его возглавил новый директор Игорь Пономарев. К тому же, в отличие от «Адмиралтейских верфей», предприятие закрыло 2017 год с убытком в 1,6 млрд рублей, хотя и сократив его на 200 млн рублей. Кредиторская задолженность составила 27 млрд рублей. На ликвидность компании повлияло то, что почти 19 млрд рублей — это выручка, «исчисленная по мере готовности заказа, но не предъявленная к оплате». Если оплата пройдет в 2018 году, компания может показать прибыль.

В годовой отчетности предприятия отмечается, что в 2017 году, оптимизируя издержки, здесь сократили численность персонала с 4 040 до 3 826 человек, сегодня же там работают уже 2 946 человек. Таким образом, компания избавилась от 1 000 своих сотрудников. В пассив компании стоит отнести и то, что она не успела сдать военным три заказанных корабля: судно связи, судно тылового обеспечения и головной фрегат «Адмирал Горшков».

Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в пункт постоянной дислокации город Североморск 1 сентября 2018 года. Фото mil.ru

Хотя текущий портфель заказов и обеспечивает загрузку мощностей «Северной верфи» до 2020—2021 года, на предприятии уже заявили о планах «глубокой кооперации с «Адмиралтейскими верфями». О планах перевести северо-западные верфи на новый принцип работы в ОСК заявили в мае 2018 года. Принцип заключается в создании «распределенной верфи»: части корабля или судна создаются параллельно сразу на нескольких предприятиях, после чего соединяются в конечном пункте сборки. Такая концепция якобы должна позволить сократить компаниям инвестпрограммы на развитие гражданского производства в 3,5 раза. Но воплотить в жизнь эту концепцию в течение нескольких месяцев и даже лет вряд ли получится. У «Северной верфи», о модернизации которой на 30 млрд рублей говорили еще в 2015 году, пока действительно нет свободных средств для инвестиций. Сумму в 30 млрд рублей компании выделило большей частью государство, и только летом 2018 года (остальное вложит ОСК).

«Северная верфь» тоже пошла «удить рыбу», одновременно строя эллинг ради контракта на атомные эсминцы

Одним из завоеваний СВ стала доля гражданского производства, выросшая, по данным руководства предприятия, до 40% в 2018 году. По линии ГОЗ компания до конца этого года должна была сдать четыре корабля: «Эльбрус», «Иван Хурс», корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал Горшков». Сдала в итоге три — «Гремящего» перенесли на 2019 год. В следующем году ВМФ РФ передадут также судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Что касается «гражданки», то «Северная верфь» заключила контракт на строительство серии из шести рыбопромысловых судов для рыбопромышленного холдинга «Норебо». Строительство первого траулера началось в ноябре 2018 года. Кроме того, верфь продолжает реализовывать проект эллинга — судостроительного комплекса на собственной территории для строительства крупнотоннажных кораблей (что позволит в два раза увеличить производственные мощности), но он отстает от графика из-за подрядчика ОАО «Метрострой». Сдать его планируют летом 2019 год. Стоимость только первого этапа — 6,3 млрд рублей, а всего проекта модернизации — 26 млрд рублей. Строительство эллинга позволит «Северной верфи» получить заказ Минобороны на постройку атомных эсминцев проекта 23560 «Лидер», не имеющего отношения к атомным ледоколам «Лидер» (проект 10510), которые будут строить сечинские дальневосточные структуры.

Успешный ЦТСС, создавая проекты российским и зарубежным заказчикам, все же проиграл Ротенбергу яхтенную марину

Сразу три компании — новички судостроительного рейтинга «Реального времени». Все они расположены на Северо-Западе: это питерский «Центр технологии судостроения и судоремонта», «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»» и питерский же концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор». Каждое из трех предприятий существенно увеличило оборот. Так, «Центр технологии судостроения и судоремонта» (тот самый, что готовит для зеленодольцев концепцию развития судостроительного завода на 15 млрд рублей) еще 3-4 года назад показывал выручку, не превышающую 4,5—4,7 млрд рублей, однако уже в 2016 году его оборот составил 6,5 млрд рублей. Но по-настоящему взрывной рост компания показала именно в 2017 году — выручка ЦТСС выросла в два с лишним с раза, составив 14 млрд рублей. Главное же в том, что ЦТСС — одна из самых прибыльных компаний топ-10: в 2017 году ее чистая прибыль выросла в 2,5 раза, с 722,8 млн рублей до 1,8 млрд. Последний раз компания была убыточной в далеком 2011 году.

ЦТСС — одна из самых прибыльных компаний топ-10. Фото sstc.spb.ru

Поднявшийся с 23-го на 8-е место в рейтинге «Реального времени» ЦТСС считается сегодня ведущим технологическим центром судостроения России и имеет статус «Государственного научного центра РФ», проводя фундаментальные и поисковые исследования в области создания современных технологий для судостроения и машиностроения. Он включает в себя научно-исследовательские лаборатории, конструкторские и проектные подразделения по созданию и модернизации судостроительных верфей, судоремонтных заводов, гидротехнических сооружений и машиностроительных производств, обеспечению берегового базирования морской техники и проч. Помимо модернизации зеленодольского завода, ЦТСС разработал проект перевооружения «Балтийского завода» на 12,5 млрд рублей (пока у завода нет, впрочем, на это денег) и проект модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске. А недавно, в ноябре 2018 года, ЦТСС проиграл тендер на создание проекта яхтенной марины в Балаклаве (строительство обойдется в 7 млрд рублей) — структуре Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж», подрядчику Крымского моста (несмотря на то, что ЦТСС предложил выполнить работы за 332 млн рублей, а «СГМ» — за 339 млн). Любопытно, что в тендере участвовал и «Казанский Гипронииавиапром» с заявкой всего на 254,5 млн рублей. Формально победу Ротенберга объяснили тем, что «учитывалась не только цена контракта, но и квалификация участников, опыт выполнения сопоставимых работ».

ЦТСС работает не только для ОСК, так, еще в прошлом году центр подписал с Гаити, Суринамом и Парагваем соглашение о проектировании двух верфей и одного порта на сумму почти $5 млн.

«Пелла»: 100-миллиардный контракт на ракетные корабли, будущие краболовы и спасение старейшей немецкой верфи

На девятое место с 24-го в рейтинге «Реального времени» поднялся «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», увеличивший свой оборот в 2017 году в три с лишним раза, до 13,7 млрд рублей. Еще 3 года назад выручка «Пеллы» тоже не превышала 4,6—5 млрд рублей. Главным успехом компании стал первый положительный финансовый результат с 2013 года — чистая прибыль составила 240,1 млн рублей при убытке в 2016 году в 625,6 млн рублей. «Пелла» массово строит буксиры, в 2012 году началось строительство серии рыбопромысловых судов. В 2013 году здесь построили патрульный катер «Раптор». В 2015-м на «Пелле» заложили два первых в серии малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» — «Ураган» и «Тайфун», основным вооружением которых являются крылатые ракеты «Калибр». Годом позже ВМФ подписал соглашение с «Пеллой» о постройке 18 малых ракетных кораблей «Каракурт» стоимостью 5-6 млрд рублей каждый до 2022 года (то есть всего контракт можно оценить на 90—100 млрд рублей), первый «Каракурт» должен быть передан в конце 2018 года.

«Пелла», не входящая в структуры ОСК, попавшей под санкции, не подконтрольна и «Роснефти» — 60% акций принадлежит миллиардеру Герберту Цатурову, с 2010 года вложившему в модернизацию верфи 3,5 млрд рублей (окупить инвестиции планирует до 2022 года). Долгие годы отказываясь от дивидендов, Цатуров смог нарастить портфель заказов до 70 млрд рублей. А в прошлом году рискнул подписать соглашение со Сбербанком и Приморским краем о возведении в Приморье компакт–верфи за 5 млрд рублей, чтобы затем строить на ней рыбопромысловые суда для нужд тихоокеанских заказчиков, в том числе и краболовы. На «Пелле» строили в 2018 году и шесть траулеров для двух мурманских рыбопромысловых компаний. Гамбургская «дочка» «Пеллы» получила в этом году заказ на строительство двух паромов. Немецкая газета Die Welt в 2018 году даже опубликовала материал о том, как питерская компания «спасла старейшую верфь Германии», несмотря на санкции, выкупив обанкротившуюся Sietas за 6,5 млн евро, вложив в ее модернизацию еще 25 млн евро и затем обеспечив ее заказами.

На «Пелле» строили в 2018 году шесть траулеров для двух мурманских рыбопромысловых компаний. Фото pellaship.ru

Как «Пелла» с «Ак Барсом» успели «обставить» ОСК в Крыму — до санкций и перехода активов в «Ростех»

Любопытны в этой связи действия «Пеллы» и Цатурова в Крыму, где у компании в 2015 году появилась «дочка» — феодосийский судостроительный завод «Море», в который компания вложила полмиллиарда рублей, передав ему часть заказов от Минобороны РФ. И уже в 2016 году на «Море» заложили строительство корабля проекта «Каракурт» — таким образом, «Пелла» стала первой компанией, разместившей оборонный заказ после присоединения Крыма к РФ. Возможным это стало именно потому, что, в отличие от ОСК, «Пелла» не находилась под санкциями.

Интересно, что в ОСК не входит, а значит, и не находится под санкциями, и холдинг «Ак Барс», неформально управляющий керченским судозаводом «Залив» (не показывает финотчетности с 2015 года, когда убыток составил 147 млн рублей). В самой ОСК именно «Пеллу» и актив «Ак Барс холдинга» «Зеленодольский завод им. Горького» называют основными конкурентами на отечественном рынке малотоннажного кораблестроения. Правда, и в случае «Моря», и в случае «Залива» речь шла, как выяснилось позднее, лишь об аренде мощностей. В итоге «Море» в 2018 году начали передавать в концерн «Калашников» (подконтролен «Ростеху» Сергея Чемезова). А «Керченский завод «Залив» в этом же году вошел в санкционный список ЕС из-за строительства Керченского моста. Велика вероятность, что и «Залив» в итоге уйдет в руки Чемезова. Тем более что санкционная боль «Ак Барс холдингу», скорее всего, не нужна.

«Керченский завод «Залив» вошел в санкционный список ЕС из-за строительства Керченского моста. Фото kerchinfo.com

«Гидропробор» под руководством племянника Патрушева начал продвигать на мировой рынок морское подводное оружие

Наконец, более чем успешным можно назвать деятельность АО «Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», увеличившего еще в 2015 году свой оборот в четыре раза, до 8 млрд рублей, а к 2017 году нарастившего его до 12,8 млрд рублей. Занимая десятое место в нашем рейтинге, концерн уже третий год показывает прибыль, а в 2017 году чистая прибыль впервые превысила 1 млрд рублей. «Гидроприбор», оставаясь, как и ЦТСС, «Государственным научным центром РФ» и являясь «единственным в России разработчиком и изготовителем номенклатуры новейших систем вооружения и военной техники с использованием механизмов импортозамещения», с 2015 года входит в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) и считается одним из старейших российских разработчиков вооружения для ВМФ.

Руководит «Гидроприбором» племянник секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Владимир, в связи с чем в 2018 году заговорили о том, что семья Патрушевых намеревается взять под контроль и всю корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» — главным образом, из-за уголовного дела об использовании контрафактных боеприпасов в КТРВ, свидетелем по которому проходит нынешний ее руководитель Евгений Обносов. Пока суд да дело, в 2018 году «Гидроприбор» совместно с «Рособоронэкспортом» начал кампанию по активному продвижению отечественного подводного оружия на мировой рынок. Ассортимент включает в себя торпедные, минные, противоминные и противодиверсионные комплексы, средства защиты кораблей от подводного оружия. На продажу выставлены электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2, предназначенная для поражения надводных и подводных кораблей, неподвижных целей, компактные торпеды калибра 324 мм и морская шельфовая мина МШМ «Шельф».

Рейтинг предприятий судостроительной промышленности, 2018 год

№ Предприятие 2017 2016 Изменение 1 Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», г. Северодвинск, Архангельская область 88.787.064 74.274.353 20% 2 Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область 47.363.000 40.434.677 17% 3 Объединенная судостроительная корпорация, г. Санкт-Петербург 44.757.550 48.612.553 -8% 4 Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», г. Санкт-Петербург 38.071.754 37.618.484 1% 5 Зеленодольский завод имени А.М. Горького, г. Зеленодольск, Республика Татарстан 32.135.151 12.689.615 153% 6 Адмиралтейские верфи, г. Санкт-Петербург 27.084.248 44.925.856 -40% 7 Судостроительный завод «Северная верфь», г. Санкт-Петербург 19.177.352 13.600.558 41% 8 Центр технологии судостроения и судоремонта, г. Санкт-Петербург 13.910.420 6.458.232 115% 9 Ленинградский судостроительный завод «Пелла», г. Отрадное, Ленинградская область 13.700.917 4.327.095 217%