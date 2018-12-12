Без Быкова и Захаркина, но со Знарком. Пять тренеров для «Салавата Юлаева»

Победа над «Йокеритом» отсрочила отставку Николая Цулыгина?

«Салават Юлаев» остается самой непредсказуемой командой КХЛ. Уфимцы продолжают показывать нестабильные результаты: то проводят седьмой матч в сезоне без забитых шайб в Москве, то в Хельсинки обыгрывают крепкий «Йокерит». Руководство клуба уже заявило, что до декабрьской паузы на игры сборных никаких изменений на тренерском мостике ждать не стоит. После нее же будет принято решение (в любом случае непростое) о дальнейшей судьбе Николая Цулыгина. «Реальное время» уже разбиралось, что нужно сделать нынешнему главному тренеру «юлаевцев», чтобы не потерять свое место и оправдать доверие руководства. Настало время поговорить о том, кто может возглавить уфимский клуб, если терпение боссов все-таки лопнет и Цулыгину придется экстренно искать замену.

Петерис Скудра (без работы)



Вариант, который напрашивается сам собой. Уфимцам в большинстве матчей не хватает дисциплины на льду. Чувствуется, что не все ладно и за пределами площадки — Цулыгину определенно недостает опыта держать команду «в кулаке». Идеальной кандидатурой для решения этих проблем видится назначение 45-летнего латвийского специалиста. Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в одном из выпусков своего ежедневного хоккейного дайджеста даже предлагал руководству «Салавата» номер телефона Петериса. На что получил ответ, что номер этот генеральному директору «юлаевцев» и так известен.

Фото hctorpedo.ru



Скудра оставил довольно противоречивое впечатление о себе за время пятилетней работы в нижегородском «Торпедо» (он был главным тренером команды с 2013 по 2018 год, а с прошедшего лета находится в поисках нового клуба). С одной стороны, команда всегда выходила в плей-офф, с другой — дальше первого раунда ей удалось пройти лишь раз. Отличительной особенностью нижегородского коллектива при латыше стало то, что состав его каждое лето менялся больше чем наполовину. А самого Скудру прекрасно характеризует тот факт, что последние два года на самом видном месте в его рабочем кабинете висела фотография его драки с бывшим тренером «Нефтехимика» Евгением Попихиным, которая случилась на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде в 2016 году. Да, Петерис вспыльчив, груб, все время твердит о дисциплине, часто повышает голос на своих подопечных во время матчей — но именно такой тренер нужен многим игрокам СЮ в этом сезоне.

Олег Знарок (консультант молодежной сборной России)



Пока специалист такого уровня не начнет работать с одной из команд КХЛ, его кандидатура регулярно будет всплывать в подобных рейтингах. Через это уже много лет проходит Вячеслав Быков, которого некоторые СМИ видят в аэропорту то Астаны, то Магнитогорска, и делают поспешные выводы о скором назначении. Быков, отдавший два года Уфе, не раз говорил, что работать главным тренером готов только со своим многолетним помощником Игорем Захаркиным. А последний, в свою очередь, не очень красиво покидал столицу Башкортостана в позапрошлом сезоне. Плюс оба этих специалиста сейчас трудятся на благо «Ак Барса» в его хоккейной системе, поэтому говорить о них в контексте «Салавата Юлаева» неуместно. А вот Знарок — вполне подходящая кандидатура для уфимского клуба здесь и сейчас.

Фото vesti.ru

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, который уже давно встречается с дочерью Знарка Алисой, недавно рассказывал, что Олег Валерьевич очень хочет вернуться к активной тренерской деятельности. Его неожиданный уход из СКА и сборной России прошедшей весной связывают исключительно с конфликтом с Романом Ротенбергом. В декабре Знарка так же неожиданно назначили консультантом молодежной сборной России. Он не просто присутствует на тренировках команды Валерия Брагина, а активно «рулит» процессом и много общается с молодыми хоккеистами. До начала января, пока не закончится молодежный чемпионат мира, работы у Олега Валерьевича будет хватать, а вот после него возможность приехать и навести порядок в «Салавате Юлаеве» совсем уж утопией не представляется. Да, Уфа — «очень специфичное место для хоккейных специалистов», как говорил бывший менеджер «юлаевцев» Леонид Вайсфельд, но в приостановившейся активной карьере Знарка это место может стать настоящим прорывом. Его богатый опыт и методы работы, безусловно, помогут уфимцам войти в плей-офф максимально уверенными в себе.

Анвар Гатиятулин (входит в тренерский штаб СКА и сборной России)

Еще один представитель челябинской тренерской школы проявлял себя постепенно. Анвар Рафаилович с 2010 года прошел путь от тренера СДЮСШОР «Трактора» до тренера-финалиста Восточной конференции Кубка Гагарина. Его «Трактор» хоть и проиграл «Ак Барсу» разгромно по счету в серии, но по факту в каждом из матчей была настоящая борьба. Понятно, что после такого успешного сезона клубы-олигархи начали смотреть на тренера под другим углом. В родном Челябинске ему не смогли сделать достойного предложения, и он со спокойной душой вошел в тренерский штаб Ильи Воробьева как в питерском СКА, так и в сборной России.

Фото hctraktor.org

Именно работу Гатиятулина на прошедшем ноябрьском этапе Евротура особенно отмечали специалисты: оборона российской сборной выглядела впечатляюще, а как раз за нее в штабе национальной команды отвечает этот тренер. Оборона нынешнего «Салавата Юлаева» тоже особых нареканий не вызывает, но опыт и наработки Гатиятулина в минувшем плей-офф могли бы дать уфимскому клубу многое. Анвар Рафаилович из тех тренеров, за которых игроки бьются. У него довольно демократичный стиль управления за пределами льда плюс он отлично работает с молодежью. На первый взгляд, Гатиятулин находится прямо сейчас на своем месте, но очевидно, что после двух с половиной лет работы главным амбиции и желание тренировать самостоятельно у этого специалиста остались.

Руслан Сулейманов (главный тренер нефтекамского «Тороса»)

Далеко не самая очевидная кандидатура, на первый взгляд, но одна из самых очевидных для тех, кто следит не только за «Салаватом», но и за всей системой башкирского хоккея в целом.

Фото hctoros.ru

«Сулей» — так уфимские болельщики прозвали Сулейманова в девяностые. Он хоть и не был выдающимся игроком из-за своих небольших габаритов, но на льду всегда проявлял характер, и фаны его очень любили. По окончании игровой карьеры занялся бизнесом, открыл свой ресторан, но тяга к хоккею все равно перевесила, и он стал тренировать. Получилось довольно успешно: дважды подряд приводил юношей ХК «Салават Юлаев» 1994 года рождения к золотым медалям чемпионата России, затем дважды становился чемпионом Высшей лиги с «Торосом» из Нефтекамска, фарм-клубом уфимцев. Пару лет назад имел хороший шанс возглавить основную команду, но в итоге был отправлен тренировать команду МХЛ «Толпар». В тогдашнем руководстве «юлаевцев» у Сулейманова было много противников из-за его характера — мягким и сговорчивым тренера не назовешь. Но, опять же, именно такой тренерский типаж и нужен сейчас Уфе. Специалисту 52 года, он подпортил свое резюме не лучшей работой в ВХЛ в «Южном Урале», а сейчас снова довольно успешно тренирует «Торос» — нефтекамская команда входит в пятерку лучших клубов лиги.

Если назначение этого тренера в «Салават Юлаев» все-таки состоится, то как минимум одна проблема возникнет у СМИ на послематчевых пресс-конференциях. Отчество Сулейманова — Мухаметханафович. С первого раза выговорить получится не у каждого.

Владимир Юрзинов-младший (без работы)

Уже тренировал «Салават Юлаев» в 2012 — 2015 годах, но был уволен, так как проиграл и публичную, и кабинетную войну тогдашнему генеральному менеджеру уфимцев, Олегу Гроссу. В 2014-м «юлаевцы» под руководством Владимира Владимировича стали третьими по итогам плей-офф и вторыми по итогам чемпионата России (так как в финале играл пражский «Лев»). При Юрзинове команда в любом составе очень симпатично выглядела в атаке. А это именно то, чего не хватает нынешнему тренерскому штабу — наладить атакующий хоккей с таким-то уровнем исполнителей.

Фото hcgreen.ru

Но кандидатура Юрзинова-младшего наименее очевидна из-за его неудачной работы в «Сибири» в этом году. Не было практически никаких предпосылок к тому, чтобы новосибирцы так плохо начали нынешний чемпионат и побили антирекорд КХЛ (12 поражений на старте сезона). Руководство полностью доверяло тренеру, правда, последний имел к нему вопросы по составу — менеджмент сибиряков в межсезонье поработал не так успешно, как в предыдущие годы. Поговаривают, что Владимир Владимирович и в Новосибирске, и в Уфе просил себе расширенные полномочия — он хотел отвечать не только за тренерскую работу, но и за селекционную. С «Сибирью» получилось расстаться в итоге полюбовно, а в «Салавате» случился вышеупомянутый конфликт, который не сыграет в пользу специалиста при возможном рассмотрении его персоны нынешним уфимским руководством.