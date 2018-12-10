Разбудить Умарка, атаку и самого себя. Что нужно сделать Цулыгину, чтобы доработать до конца сезона

«Салават» опять проиграл

В воскресенье «Салават Юлаев» уступил в Москве ЦСКА (0:3), который уверенно возглавляет турнирную таблицу КХЛ и имеет серию из 18 побед подряд. Николая Цулыгина переиграл Игорь Никитин, который в свое время довольно быстро прошел путь от «неопытного» и «подающего надежды» до одного из ведущих специалистов лиги. Этого нельзя пока сказать о Николае Леонидовиче, который проводит свой дебютный сезон, постоянно балансируя на грани отставки. О том, что нужно сделать Цулыгину, чтобы точно доработать в Уфе до конца сезона, — в материале «Реального времени».



Разобраться с беспомощностью нападения

«Салават Юлаев» всю предыдущую десятилетку ассоциировался в КХЛ исключительно с атакующим хоккеем. Еще во времена второго чемпионства клуба в 2011 году, когда команду возглавляли Вячеслав Быков и Игорь Захаркин, а в атаке блистал Александр Радулов, хоккей уфимцев называли «бразильским». Многие матчи действительно проходили тогда под лозунгом «вы забьете нам сколько сможете, мы вам — сколько захотим». На трибунах болельщики вывешивали бразильские флаги, а матчи с участием «юлаевцев» нередко заканчивались с крупным счетом. В последующие годы команда от такого хоккея постепенно уходила, но стиль уфимского клуба все равно оставался узнаваем. При любом тренере «Салават» продолжал играть результативные и крайне веселые матчи.

В этом сезоне команда Цулыгина тоже начинала крайне весело, одержав несколько запоминающихся волевых побед. Но потом как отрезало. Какой «Салават» при этом тренере настоящий — тот, что на старте «регулярки» громил СКА в гостях, или тот, который позже побил собственный антирекорд КХЛ по продолжительности игрового времени без голов? В любом случае, понятно, что даже в тех безголевых играх никаких глобальных вопросов к игре защитников не было. Большинство пропущенных шайб в той серии залетало после ошибок вратаря Юхи Метсолы, который в целом проводит пока что уверенный сезон.

Так что по игре в обороне «юлаевцы» закономерно идут вторыми на Востоке (меньше пропустил только лидер конференции «Автомобилист»). Нет каких-то проблем и в игре в неравных составах. А вот по заброшенным шайбам уфимцы занимают лишь 12-е место в лиге. Выше даже «Барыс», «Спартак» и «Торпедо». При сопоставлении бюджета клуба и зарплат нападающих с их результативностью у спонсоров наверняка возникают вопросы. Девять шайб в Братиславе и Риге не должны сбивать с толку. В Москве в матче с ЦСКА снова был ноль, и это уже седьмая игра «юлаевцев» без забитых шайб в сезоне. Цулыгину придется очень много поработать с нападающими в декабрьский перерыв.

В нынешней затяжной семиматчевой серии Умарк стал чуть активнее и более похожим на себя привычного



Найти подход к Умарку

В составе «Салавата Юлаева» играет, возможно, самый техничный игрок всей КХЛ. Ну уж главный выдумщик точно. Однако в этом сезоне Линус Умарк не похож на самого себя. Он по-прежнему активен в атаке, к нему нет вопросов в плане набора результативных передач, однако его привычные фокусы с шайбой гораздо чаще приводят к пропущенным, а не забитым голам. А забивал он последний раз и вовсе в сентябре.

Несколько игр швед пропустил по личным причинам. В руководстве клуба говорят о какой-то проблеме с родственниками Умарка, ему даже давали мини-отпуск для решения этих вопросов. В нынешней затяжной семиматчевой серии Умарк стал чуть активнее и более похожим на себя привычного. Но все равно, «изюминка» из его игры куда-то пропала. Цулыгин должен понимать, что у него в составе есть хоккеист, который способен в одиночку решать исход не только матчей, но и целых серий плей-офф.

Когда-то Быков и Захаркин были максимально демократичны в Уфе, но при этом умели найти подход практически к любому игроку. За это их особенно ценила команда, она готова была биться лично за этих двоих. Представить себе, что нынешний Умарк будет биться за Цулыгина или за курай на форме клуба, практически невозможно. С Линусом нужен серьезный разговор, который должен привести к пониманию его роли в команде всеми сторонами. Именно от настройки тонкой душевной организации шведа будет во многом зависеть и судьба самого нынешнего главного тренера «Салавата».

Куда пропадает на льду практически в каждой смене Никита Филатов?



Понять, что случилось со всеми подающими надежды

Нынешний состав «Салавата Юлаева» отличается от предыдущих прежде всего тем, что он не ориентирован на то, что было важно раньше. Первые три сезона КХЛ у уфимцев было крайне много звезд. Позже было заявлено изменение политики клуба в пользу увеличения количества собственных воспитанников. Сейчас уфимская команда представляет собой вполне сбалансированный коллектив, который на бумаге был способен бороться даже за Кубок Гагарина. Но реальность оказалась суровее — не все хоккеисты, на которых делалась ставка в межсезонье, проявляют себя в Уфе.

Основина уже обменяли в «Ак Барс». По-прежнему большие вопросы к Хартикайнену, Ткачеву и Кугрышеву. Не до конца понятно, чего ждут от вызванного из «Тороса» Дубровского. Куда пропадает на льду практически в каждой смене Никита Филатов? Отметим, что какой-то закономерности в слабой игре всех вышеперечисленных нет, у каждого своя причина. Кому-то не подходят партнеры по игровому стилю, у кого-то есть проблемы с характером, а кто-то, возможно, и просто не тянет нынешний уровень амбиций «Салавата Юлаева». Разбираться со всем этим должен будет в первую очередь главный тренер.



Не повторить ключевых ошибок Вестерлунда и Захаркина

— Мы разумные люди и рассматриваем все варианты развития событий. Но пока Цулыгина никто не отстраняет, — говорил генеральный директор уфимского клуба Тагир Ибрагимов после игры с омским «Авангардом» в Балашихе YouTube-каналу «Спорт-Экспресса». — Понимаем, что тренер молодой. Он работает, развивается. Команда его поддерживает. Руководство республики тоже поддерживает. Шансы работать дальше у него есть. И они очень приличные. Нужно поправить игру.

В последние годы игровой кризис у тренеров уфимского клуба неизменно приходится на середину регулярного чемпионата. Каким-то чудом 2 года назад избежал отставки Игорь Захаркин, который при этом вовсю воевал с тогдашним генеральным менеджером уфимцев Леонидом Вайсфельдом. Получил в нужный момент поддержку от руководства в прошлом сезоне Эркка Вестерлунд. Но и Игорь Владимирович, и финн с хитрым прищуром в итоге ничего не добивались в ключевых матчах сезона и закономерно вылетали с командой из плей-офф.

Вестерлунд по окончании сезона говорил о том, что продолжит тренировать в Уфе только в случае повышения зарплаты, так как столица Башкортостана оказалась для него слишком специфичным местом работы



О том, что Цулыгина будет ждать игровой кризис в ноябре-декабре, ему надо было догадаться еще летом, проанализировав опыт предшественников. Было ли это сделано, пока остается загадкой, но если Николай Леонидович хочет доработать до конца сезона, ему нужно убедить руководство, что его нынешняя игровая модель окажется более дееспособной в матчах на вылет. Очевидно, что Захаркин слишком увлекся кабинетными войнами, а Вестерлунд по окончании сезона говорил о том, что продолжит тренировать в Уфе только в случае повышения зарплаты, так как столица Башкортостана оказалась для него слишком специфичным местом работы. Цулыгину сейчас нужно думать и говорить только о хоккее при любых раскладах и не повторять ошибок предшественников, отвлекаясь на что-либо вне игры. Даже на разговоры о возможной отставке, которые идут с первого дня его назначения.

Быть более решительным: от общения со СМИ — до позиции по трансферам

Наконец, главная причина в самом Цулыгине. Ее можно было не называть в первой половине сезона, когда тренер имел право допускать любые ошибки в силу неопытности и дебюта в роли главного в КХЛ. Но сейчас уже пора забыть все эти разговоры об отсутствии опыта, о перспективности, о нехватке времени, чтобы проявить себя, и так далее.

В конце концов, тот же Игорь Никитин из ЦСКА в свой дебютный тренерский сезон в КХЛ (2008—2009) не просто обыграл, а буквально уничтожил звездный «Салават Юлаев» Михалева в плей-офф. Каким-то чудом от его «рук» в следующем круге не вылетел «Ак Барс» — казанцев спасли Антон Курьянов, проигравший решающее вбрасывание, и Илья Никулин, забивший один из самых важных голов в своей карьере. Казанский клуб той весной в итоге стал первым чемпионом КХЛ, а Никитину доверили роль полноценного главного тренера в Омске. Пора уже и Цулыгину окончательно избавляться от статуса «переводчика» при Вестерлунде и на тех же пресс-конференциях отвечать на вопросы журналистов более уверенно, а не извиняться трижды за вечер перед болельщиками или грустно смотреть в одну точку, подбирая слова.

Важно также то, как тренер в сложной ситуации выстроит взаимоотношения с менеджментом клуба в селекционном вопросе. Уже меньше трех недель остается до закрытия трансферного окна, и Николаю Леонидовичу нужно четко указать на тех, кого он не видит в составе своей команды (а не говорить расплывчато «будем принимать меры»). После подписания Бурмистрова вряд ли стоит ожидать новых громких трансферов, а вот расставаться этой зимой есть с кем. Слово Цулыгина должно быть в этом вопросе ключевым, если он видит себя тренером «Салавата Юлаева», который готов биться за Кубок Гагарина.