Премьер-министр Башкирии встретился с генконсулом Турции в Казани
Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов встретился с генконсулом Турции в Казани Ахметом Садыком Доганом.
Стороны обсудили существующие экономические, культурные и гуманитарные связи между Башкирией и Турцией, а также перспективные направления их развития. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся развития взаимоотношений в сфере туризма и образования. Так, Марданов предложил использовать мощности УГНТУ для подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли Турции, пишет пресс-служба Госкомитета РФ по внешнеэкономическим связям.
Кроме того, сегодня в ходе пребывания генконсула Турции в Казани также состоялся ряд других встреч, в том числе с верховным муфтием Талгатом Таджуддином.
Как сообщил «Реальному времени» Ахмет Садык Доган, на завтра в Уфе запланирован ряд мероприятий.
Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов в ближайшее время покинет свой пост.ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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