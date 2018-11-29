Премьер-министр Башкирии встретился с генконсулом Турции в Казани

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов встретился с генконсулом Турции в Казани Ахметом Садыком Доганом.

Стороны обсудили существующие экономические, культурные и гуманитарные связи между Башкирией и Турцией, а также перспективные направления их развития. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся развития взаимоотношений в сфере туризма и образования. Так, Марданов предложил использовать мощности УГНТУ для подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли Турции, пишет пресс-служба Госкомитета РФ по внешнеэкономическим связям.

Кроме того, сегодня в ходе пребывания генконсула Турции в Казани также состоялся ряд других встреч, в том числе с верховным муфтием Талгатом Таджуддином.

Как сообщил «Реальному времени» Ахмет Садык Доган, на завтра в Уфе запланирован ряд мероприятий.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов в ближайшее время покинет свой пост.