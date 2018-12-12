Лучшим клиентам АО «Татэнергосбыт» присвоен статус «Энергопартнер года»

Фото: Ринат Назметдинов

Компания «Татэнергосбыт» подвела итоги IX ежегодного конкурса «Энергопартнер года». Лучшие клиенты были приглашены на торжественную церемонию награждения, которая состоялась в «Казанской Ривьере». О том, кто был удостоен гордого звания, — в репортаже «Реального времени».

39 тысяч юридических лиц, 140 претендентов на победу

В преддверии своего профессионального праздника энергетики Татарстана подвели итоги конкурса «Энергопартнер года», который был основан компанией «Татэнергосбыт» девять лет назад. Он на беззаявительной основе проводится ежегодно среди всех клиентов АО «Татэнергосбыт» — на сегодня это 39 тысяч юридических лиц. Главные критерии отбора — соблюдение договорных обязательств и программ по энергосбережению, платежная дисциплина, применение электронного документооборота.

Торжественную церемонию награждения открыл первый заместитель директора АО «Татэнергосбыт» по закупкам и продажам энергии и мощности Марат Валиев. Он поздравил собравшихся с приближающимся Днем энергетика и пожелал им финансового благополучия и процветания:



«Приглашать наших клиентов в канун Дня энергетика для церемонии награждения «Энергопартнер года» стало нашей доброй традицией. Вот уже девятый год мы выбираем лучших потребителей электроэнергии среди юридических лиц Республики Татарстан. Вы являетесь для нас не просто клиентами, а полноценными партнерами, помогаете решать главную задачу — стабильно обеспечивать электроэнергией население, организации, промышленные предприятия.

Победа в этом конкурсе — еще одно доказательство финансовой устойчивости и стабильности вашего предприятия. Хочу пожелать вашим коллективам и вам дальнейших успехов, финансового благополучия и процветания. Со своей стороны хочу заверить, что мы готовы и впредь решать самые сложные задачи в нашей совместной повседневной работе. Поздравляю всех с праздником Днем энергетика и с наступающим Новым годом».

К словам поздравления и напутствия Валиева присоединились руководители и представители филиалов АО «Татэнергосбыт»: Юлия Артемьева (заместитель начальника Альметьевского отделения), Альберт Касымов (Бугульминское отделение), Ленар Калимуллов (Буинское отделение), Василий Кайнов (Елабужское отделение), Роберт Юсупов (Казанское отделение), Василий Красильников (Камское отделение), Рустем Габидуллин (Набережночелнинское отделение), Айрат Саляхутдинов (Приволжское отделение), Марат Идрисов (Чистопольское отделение).

Победители и лауреаты

По итогам этого года гордого звания и почетного статуса «Энергопартнер» были удостоены семь победителей и 15 лауреатов из 140 номинированных предприятий.

Лучших награждали в номинациях «Крупные промышленные предприятия», «Промышленные предприятия», «Предприятия сельского хозяйства», «Предприятия малого и среднего бизнеса», «Бюджетные организации», «Крупные исполнители коммунальных услуг», «Исполнители коммунальных услуг».

В номинации «Крупные промышленные предприятия» победу одержало АО «Международный аэропорт «Казань». Степень лауреатов присвоена ООО «Корстон-Казань», АО «ТАТПРОФ» и МУП «ГЭТ».

В номинации «Промышленные предприятия» победителем стало ООО «Экомилк», а лауреатами — ООО «КАН АВТО-3» и ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус».

Победителем среди предприятий сельского хозяйства был назван ООО «ТК «Майский», лауреатами — ООО «Агрофирма «Азнакай» и С/Х ООО «им. М. Джалиля».

В номинации «Предприятия малого и среднего бизнеса» лучшим стал ИП Шайхутдинов Дамир Асгатович. Дипломами лауреатов наградили ИП Шапорева Романа Васильевича и ООО «Торговый дом «Золотая нива».

В номинации «Бюджетные организации» победило ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат», лауреатами названы МБУ ДО «ДЮСШ «Факел» и ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая».

В номинации «Крупные исполнители коммунальных услуг» победа досталась ООО УК «Сервис-Гарант», степень лауреатов получили ООО «Производственно-коммерческая фирма «Жилкомсервис» и ООО «УК «Территория комфорта».

В номинации «Исполнители коммунальных услуг» победителем названо ООО «Управляющая компания», лауреатами — ООО УК «Жилищник 2» и ОАО «Киятское МПП ЖКХ».

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