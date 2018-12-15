«Это сын нашего учителя Эрбакана»: в Турции появился преемник Эрдогана?

Движение «Милли Гёрюш» и новая «Партия благоденствия», созданная бывшим премьером и потомком халифа

Недавно Турцию ошеломила новость: в стране создается «Партия благоденствия» (Refah Partisi). Причем инициатором выступает Фатих Эрбакан — сын бывшего турецкого премьер-министра Неджметтина Эрбакана. А его соратником стал Абдулхамид Кайихан Османоглу, потомок султана Абдул-Хамида II. Пикантности добавляет факт, что 20 лет назад в Турции уже действовала партия с таким же наименованием, но потом ее запретили. Некоторые питают надежду, что новая политическая сила в будущем сможет составить конкуренцию правящей «Партии справедливости и развития», а Эрбакан-младший сменит президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако гендиректор Международного института развития научного сотрудничества (Москва) Ариф Асалыоглу находит несколько препятствий на этом пути. Турецкий политолог в колонке «Реального времени» рассказывает, что это за новая-старая политическая сила и вспоминает вехи движения «Национальный взгляд», из которого образовались несколько партий.

Предтечи консервативно-религиозной силы

Политическое движение «Милли Гёрюш» («Национальный взгляд»), возглавляемое в 1969 году Неджметтином Эрбаканом, начиналось как «Движение независимых». Его сторонниками стали консервативные и религиозные слои общества Турции, В последующем оно стало организованной политической силой «Партия национального устройства».

«Милли Гёрюш» придерживалось идеи, что Турция сможет развиваться с опорой на собственные национальные ценности и экономический потенциал. Заручившись силой, предоставленной историей, оно сможет идти более быстрыми шагами. Партия была представлена в парламенте 4 раза в период 1974—1978 годов. Объединившись с другой партией, она оказалась там и в 5-й раз (1996—1997 годы) с большим количеством депутатов. Во время ее правления они попытались совершить прорыв в тяжелой промышленности.

Движение «Милли Гёрюш» нацелилось на создание Нового справедливого мира путем создания Организации исламского экономического сотрудничества и Организации исламского военного союза, объединив вокруг себя все мусульманские страны мира. Закрытая «Партия национального устройства» (1971) продолжает свою оппозиционную деятельность через «Партию счастья», созданную после «Партии национального спасения», «Партии благоденствия» и «Партии добродетели». Новаторское крыло в лице Бюлента Арынча, Абдуллаха Гюля и Реджепа Тайипа Эрдогана, заявивших, что они отделяются от этой группы, вновь объединилось под эгидой «Партии справедливости и развития» (ПСР). Единственным продолжателем дела «Милли Гёрюш» в настоящее время считается «Партия счастья».

Политическое движение «Милли Гёрюш» («Национальный взгляд»), возглавляемое в 1969 году Неджметтином Эрбаканом, начиналось как «Движение независимых». Фото erbakanvakfi.org.tr



«Спешим порадовать исламский мир и все человечество благой вестью»

Однако сын создателя и незабываемого лидера «Милли Гёрюш» Неджметтина Эрбакана Фатих Эрбакан на прошедшем Дне республики и дне рождения своего отца 29 октября заявил о создании им новой политической партии, опубликовав совместное сообщение.

Отметив, что датой создания партии является 23 ноября, Фатих Эрбакан поделился в своем «Твиттере» следующим сообщением: «Итак, мы начинаем. С пониманием того, что «весна не начинается с первым цветком, но каждая весна начинается с цветка», в день рождения покойного профессора Неджметтина Эрбакана, «цветка, с которого началась весна», деятельность которого стартовала в 1969 году во имя спасения всего человечества, и в то же время в день начала нового воскрешения нашей нации — 29 октября, мы спешим порадовать исламский мир и все человечество благой вестью. Мы направились в путь, чтобы движение «Милли Гёрюш» пережило новую весну, во имя спасения и спокойствия нашего народа и семи миллиардов других людей. Слава Аллаху… 23 ноября 2018 года, в пятницу, мы создаем нашу партию, чтобы по праву представлять видение движения «Милли Гёрюш», являющего собой естественное продолжение истории, веры и духа нашего народа, с целью создания Новой Великой Турции и Нового мира. Поздравляем все человечество с великим начинанием — нашим благословенным шествием, которое вселит надежду всем притесненным и угнетенным, во имя мира, которым правит не грубая сила, а где царит верховенство закона».

Было озвучено название созданной партии — «Партия благоденствия» — самая сильная в прошлом политическая партия движения «Милли Гёрюш». К слову, «Партия благоденствия» была закрыта Конституционным судом Турции в январе 1998 года.

После этих заявлений незамедлительно последовала реакция внутри страны. Председатель «Партии счастья» Темель Карамоллаоглу в связи с созданием «снова «Партии благоденствия», заявил: «В нашей повестке дня нет разногласий по поводу создания новой партии. Да благословит Аллах. Это сын нашего учителя Эрбакана, мы его тоже любим, однако подобная инициатива, если бы был жив учитель Эрбакан, полагаю, была бы обречена на провал. Они приняли решение, и пойдут по этому пути. Примеры этого есть в демократических странах».

Темель Карамоллаоглу в связи с созданием «снова «Партии благоденствия», заявил: «В нашей повестке дня нет разногласий по поводу создания новой партии». Фото Yıldız Yazıcıoğlu / commons.wikimedia.org



Есть несколько «но»:

Представитель газеты Sözcü (Анкара) Сайгы Озтюрк отметил, что вновь созданная сыном бывшего премьер-министра Неджметтина Эрбакана Фатихом Эрбаканом «Партия благоденствия» может быть в конечном итоге закрыта. «Никто не настроен враждебно к покойному Неджметтину Эрбакану или против его семьи. Однако требовать соблюдения конституции и законов, прилагать усилия в этом направлении — это прежде всего обязанность юристов. В результате, один юрист подал заявление о закрытии партии в Республиканскую прокуратуру при Верховном суде». Напомнив, что «в Конституции и Законе о политических партиях отмечается, что закрытые Конституционным судом политические партии не могут быть созданы под другими названиями», Озтюрк продолжил свою речь следующими словами: «В Конституции и Законе о политических партиях отмечается, что нельзя использовать таким же образом либо схожим образом, способным ввести в заблуждение, название, эмблему, скрытый смысл, значок, а также иные подобные знаки закрытых Конституционным судом политических партий. Создаваемые политические партии не могут заявить, что являются продолжением закрытых Конституционным судом политических партий, и не могут выступать с подобными заявлениями. «Партия благоденствия» была закрыта Конституционным судом в 1998 году из-за ее несоответствия принципу светской республики. Заявления о нарушении прав по причине вынесенного решения о закрытии были отклонены в 2001 году 3-м отделом Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Возражения по данному решению были также отклонены в 2003 году Главным управлением ЕСПЧ. Обращает на себя внимание также тот факт, что решение о закрытии «Партии благоденствия», среди других заявлений, поданных в ЕСПЧ о закрытии политических партий в Турции, является единственным решением о закрытии политических партий в Турции, одобренных ЕСПЧ».

Подобное восприятие «Партии благоденствия» отложилось и в общественном сознании. Понятно, что такое наименование партии Фатиха Эрбакана используется для привлечения различных слоев населения — приверженцев движения «Милли Гёрюш», обладающего определенным потенциалом в Турции. Однако существуют и другие моменты, способные поставить «Партию благоденствия» и Фатиха Эрбакана в весьма затруднительное положение. Сколько голосов способно набрать в Турции движение «Милли Гёрюш»? Кроме того, итак уже есть партия, представляющая движение «Милли Гёрюш».

Другой момент — новая партия, созданная Мерал Акшенер («Хорошая партия»), обращается к той же самой аудитории избирателей. Самой главной трудностью является то, что пока на политической арене Турции представлена ПСР во главе с Тайипом Эрдоганом, другая политическая организация вряд ли найдет себе место под политическим солнцем. Если «Партия благоденствия» сможет получить какую-то поддержку и начнет развиваться, она будет вынуждена стать сторонницей Эрдогана, как, например, ПНД и ее председатель Девлет Бахчели. Другим барьером является то, что Фатих Эрбакан, 1979 года рождения, является политическим новичком. Вся его карьера в большой политике сводится к тому, что он был членом Главного совета правления «Партии счастья» и главным советником председателя партии.

Самой главной трудностью является то, что пока на политической арене Турции представлена ПСР во главе с Тайипом Эрдоганом, другая политическая организация вряд ли найдет себе место под политическим солнцем. Фото tccb.gov.tr



В конечном результате, существуют жесткие преграды, которые предстоит преодолеть «Партии благоденствия». Однако если лидер партии сможет собрать вокруг себя сильную команду, способную воспользоваться удобным случаем, то он имеет все шансы поднять паруса по направлению в будущее…