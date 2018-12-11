«У нас за Туполева было отдано больше голосов, чем, например, в Шереметьево»

В Татарстане рассказали, почему в конкурсе имен для аэропортов авиаконструктор по популярности уступил Тукаю

Фото: Максим Платонов

В Общественной палате РТ подвели итоги конкурса «Великие имена России». Председатель палаты Анатолий Фомин рассказал, как шли к этой победе в Татарстане, вспомнил об административном ресурсе, который подключили в Лаишевском районе, призывая голосовать за конкретных кандидатов, и пояснил неожиданный вылет из гонки Андрея Туполева. Последнее, по его словам, является «метаморфозами» кампании. Подробности — в материале «Реального времени».

«Метаморфозы могли быть»

После официального объявления победителей конкурса «Великие имена России» в общественной палате РТ подвели свои итоги работы по проекту. Напомним, международному аэропорту Казань присвоили имя Габдуллы Тукая, а аэропорту Бегишево — Николая Лемаева. Первый набрал 55% голосов, или 69 644, второй — 47% голосов, или 32 515. До последнего в этой гонке имен лидировал Андрей Туполев, который в итоге занял второе место с 31% — 40 736 голосов. Выдающийся конструктор долгое время был на первом месте, но в последний момент уступил Тукаю.

— Например, Муса Джалиль получил очень много голосов по соцопросам. Но такие метаморфозы, изменение лидера могли быть. Какие-то отдельные группы голосуют в соцсетях, кто-то — через анкеты. У нас за Туполева было отдано больше голосов, чем, например, в Шереметьево. Но у нас Тукай обогнал Туполева за счет соцопросов, — попробовал ответить на вопрос «Реального времени» Фомин.

Несмотря на стремительное развитие конкурса, многочисленные объявления о его этапах, информации о том, как именно воздушные узлы должны будут применить результаты голосования, пока нет.

«У нас Тукай обогнал Туполева за счет соцопросов», — попробовал ответить на вопрос «Реального времени» Фомин. Фото Максима Платонова



— Думаю, что должно быть постановление правительства РФ о порядке оформления, должна быть унификация. И мэрия городов должна решать этот вопрос. Сроки пока не определены, — размыто ответил Фомин о том, как и в какие сроки аэропорты начнут вносить изменения.

Пока понятно лишь то, что сохраняется географическое название, например аэропорт Бегишево (эта часть сохраняется) им. Николая Лемаева.

Дальнейшее расследование в Лаишевском районе не нужно

Голосование не обошлось без эксцессов. Исполком Лаишевского района решил составить письмо для руководителей предприятий, которым предписывалось, за кого нужно голосовать, при этом подразумевалась обязательная отчетность. Скандал быстро разгорелся в СМИ, во время конкурса председатель общественной палаты РТ направил главе Лаишевского района обращение с просьбой разобраться в случившемся и принять меры. Через два дня уже появился ответ на это обращение от главы района Михаила Афанасьева: «Согласен с Вами о недопустимости администрирования в рамках общественного голосования и тем, что это может подорвать доверие к проекту. Данное письмо, к сожалению, представляет собой самостоятельную инициативу заместителя Руководителя Исполнительного комитета В.Э. Тябина. Данное письмо аннулировано, какого-либо принуждения и тем более отчетности по проекту не допускается».

Анатолий Фомин считает, что никаких дополнительных мер эта ситуация больше не требует.

— Да, мы в общественной палате среагировали на это письмо, направили обращение руководству района, сделаны выводы о недопустимости принуждать к голосованию. Дополнительно разбираться необходимости нет, они признали вину, дальнейшее расследование ни к чему, раз люди признали вину. Они и не настаивают, что поступили правильно. Перестарались, — резюмировал «Реальному времени» председатель общественной палаты РТ.

Он заметил, что это единственный в республике подобный случай с принуждением голосовать за конкретных кандидатов. «Говорили, вроде, еще об одном, но конкретное дело не доходило», — добавил Фомин.

Скандал быстро разгорелся в СМИ, во время конкурса председатель общественной палаты РТ направил главе Лаишевского района обращение с просьбой разобраться в случившемся и принять меры. Фото laishevskyi.ru



«Каждый человек может агитировать»

На брифинге возникли мнения, что подобная инициатива в Лаишевском районе может быть связана с позицией Рустама Минниханова, который публично высказал мнение, за кого стоит отдать голоса. Подобных примеров в других регионах вспомнить не смогли.

— Каждый гражданин может высказывать мнение и агитировать. Мнения деятелей культуры, искусства, ученых тоже были учтены, мнение каждого влияет. Авторитет любого человека пропорционально отражается на том количестве голосов, который получил тот или иной кандидат, как мне представляется, — уклончиво высказался Анатолий Фомин.

И более конкретно ответил, почему было решено исключить имена политиков из голосования.

— Хорошо, что их исключили. Если бы их имена принимали участие в голосовании, то было бы расслоение общества, по оценке личности. Все же по-разному воспринимают тех или иных персон, — заметил Фомин.

Напомним, в качестве вариантов на конкурс нельзя было предлагать имена политиков и государственных деятелей за последние 100 лет.