В Татарстане аэропорты получат имена Тукая и Лемаева
В конкурсе на название аэропорта Казани победило имя Габдуллы Тукая, аэропорт Бегишево назовут именем Николая Лемаева. Результаты опубликованы на сайте проекта «Великие имена России».
«Шереметьево» получит имя Александра Пушкина, «Домодедово» назовут в честь Михаила Ломоносова.
Аэропорт в Нижнем Новгороде назовут именем Валерия Чкалова, в Самаре — Сергея Королева, в Уфе — Мустая Карима, в Чебоксарах — Андрияна Николаева.
Напомним, конкурс стартовал 11 октября, в нем участвовали 47 аэропортов России. Позднее стало известно, что часть аэропортов ПФО не будет переименована и сохранит прежние названия.
В Перми уже проходило голосование по выбору названия для аэропорта. Большинством голосов было выбрано название «Большое Савино». Аналогичная ситуация в Саратове — в мае аэропорту было официально присвоено имя Юрия Гагарина.Общество Татарстан
комментарии