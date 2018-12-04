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В Татарстане аэропорты получат имена Тукая и Лемаева

19:59, 04.12.2018 2
В Татарстане аэропорты получат имена Тукая и Лемаева
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В конкурсе на название аэропорта Казани победило имя Габдуллы Тукая, аэропорт Бегишево назовут именем Николая Лемаева. Результаты опубликованы на сайте проекта «Великие имена России».

«Шереметьево» получит имя Александра Пушкина, «Домодедово» назовут в честь Михаила Ломоносова.

Аэропорт в Нижнем Новгороде назовут именем Валерия Чкалова, в Самаре — Сергея Королева, в Уфе — Мустая Карима, в Чебоксарах — Андрияна Николаева.

Напомним, конкурс стартовал 11 октября, в нем участвовали 47 аэропортов России. Позднее стало известно, что часть аэропортов ПФО не будет переименована и сохранит прежние названия.

В Перми уже проходило голосование по выбору названия для аэропорта. Большинством голосов было выбрано название «Большое Савино». Аналогичная ситуация в Саратове — в мае аэропорту было официально присвоено имя Юрия Гагарина.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20:24
    о чем шумят? В Польше памятники снесли...
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  • Анонимно 21:26
    Сколько раз этим именем не назови, все равно читать его, к сожалению, многие не будут, в том числе и татары...
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