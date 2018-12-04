В Татарстане аэропорты получат имена Тукая и Лемаева

В конкурсе на название аэропорта Казани победило имя Габдуллы Тукая, аэропорт Бегишево назовут именем Николая Лемаева. Результаты опубликованы на сайте проекта «Великие имена России».



«Шереметьево» получит имя Александра Пушкина, «Домодедово» назовут в честь Михаила Ломоносова.

Аэропорт в Нижнем Новгороде назовут именем Валерия Чкалова, в Самаре — Сергея Королева, в Уфе — Мустая Карима, в Чебоксарах — Андрияна Николаева.

Напомним, конкурс стартовал 11 октября, в нем участвовали 47 аэропортов России. Позднее стало известно, что часть аэропортов ПФО не будет переименована и сохранит прежние названия.

В Перми уже проходило голосование по выбору названия для аэропорта. Большинством голосов было выбрано название «Большое Савино». Аналогичная ситуация в Саратове — в мае аэропорту было официально присвоено имя Юрия Гагарина.