Алина Загитова в Ванкувере не сломалась, но дальше будет еще сложнее

Рика Кихира поставила «татарскую принцессу» в положение Евгении Медведевой

Накануне в канадском Ванкувере завершился финал Гран-при, на котором Алина Загитова сделала все, чтобы победить, но осталась на втором месте, пропустив вперед себя японку Рики Кихиру. Новый опыт для «татарской принцессы», второе место как хороший результат и «домашнее» для японок судейство перед ЧМ-2018, которое пройдет в Стране восходящего солнца, — в материале «Реального времени».

С надеждой на ошибки Кихиры

После короткой программы стало очевидно, что Алина Загитова в этом сезоне оказалась в положении Евгении Медведевой. Если в прошлом году «татарская принцесса» каталась с позиции силы, то есть понимая, что при идеальном прокате ее никто не обойдет по сложности программы, то с появлением во взрослых соревнованиях Рики Кихиры все поменялось: теперь Алине нужны ошибки главной соперницы.

4,5 балла отставания Загитовой от Кихиры по итогам короткой программы, казалось бы, не пропасть, но только если речь идет не о лидерах мирового женского фигурного катания. «Алина – молодец, не допустила ни одной ошибки, — говорила после короткой программы экс-чемпионка мира Мария Бутырская. — На сегодня это, может быть, не было на ура. Была, наверное, какая-то зажатость, самое главное было выполнить чисто элементы, и с этим Алина справилась. Все чисто и красиво, но зажатость Алины передалась судьям. Если Кихира откатает чисто произвольную программу, то отыграть 4,5 балла будет очень тяжело. Но она ведь тоже человек, в предыдущем этапе Гран-при она не делала два тройных акселя, поэтому будет борьба».

Еще подробнее с технической точки зрения ситуацию разобрала другая российская фигуристка Алена Леонова. «Догнать Кихиру будет очень сложно – у японки в произвольной программе заявлены два тройных акселя, а не один, как сегодня. Если она исполнит их, а также не допустит ошибок при выполнении других элементов, то станет недосягаемой", — сказал Леонова «Спорт-Экспрессу».

Апогей противостояния Кихиры и Загитовой, придется, скорее всего, на ЧМ-2018. А потом на первые роли выйдут новые героини. Фото vk.com/eteritutberidze



Юниорки готовы подвинуть всех

Но если сравнивать соперничества Кихира — Загитова и Загитова — Медведева, то последней было куда сложнее, поскольку она весь прошлый сезон тренировалась бок о бок с главной и более успешной конкуренткой. И после каждого занятия не могла не понимать, что Алина уходит вперед. Не будем пока оценивать целесообразность перехода именно к Брайану Орсеру, но сам уход от Этери Тутберидзе был предопределен — другого пути у Евгении не было. Сам уход был обставлен Медведевой не очень красиво, но это уже тема для отдельного разговора.

Если спортивные тенденции текущего сезона в женском катании сохранятся, то вскоре о прошлогоднем противостоянии будут говорить только фанаты фигуристок — на первый план выходит битва Кихиры и Загитовой. Но при этом вряд ли с долгосрочной перспективой. Следующая зимняя Олимпиада пройдет только через три года, а фигурное катание молодеет с каждым сезоном. Так что апогей противостояния Кихиры и Загитовой, придется, скорее всего, на ЧМ-2018. А потом на первые роли выйдут новые героини. От России — это, безусловно, Косторная и Трусова из группы Тутберидзе, которые заняли первые два места в короткой программе юниорского финала Гран-при Ванкувера.



Загитова сделала все, но этого оказалось мало

Вчера, в отличие от короткой программы, Алина Загитова вышла на лед перед Кихирой, а между ними свою огненную программу откатала Елизавета Туктамышева. И ей очень шел образ. Настолько, что публика всю вторую половину программы аплодировала в такт музыке.

Что касается элементов, то россиянка все выполнила четко, кроме стартового акселя в 3,5 оборота. Забегая вперед отметим, что отставание Туктамышевой от Загитовой после произвольной программы выросло более чем на 11 баллов. Напомним, что по результатам короткой программы Елизавета отставала на семь.

Загитова же выступила явно сильнее, чем в короткой программе, откатав практически идеально, смазав немного лишь каскад лутц-тулуп. Судьи оценили прокат фигуристки по достоинству — в 233,122 балла.

Но этого все-таки оказалось мало. Даже несмотря на падение Кихиры при выполнении первого же тройного акселя. После этого японка собралась и «отпрыгала»-таки свою сложнейшую программу. Эта сложность, вкупе с лояльностью судейского корпуса, сделали свое дело. Правда, оценки ожидались близкими, но у судей было иное мнение, и отрыв по итогам произвольной программы увеличился с 4,5 баллов до семи.

ЧМ пройдет в Японии, а значит, Кихиру будут «тащить». Гран-при был репетицией

В целом, Алина не сломалась и явно прибавила по сравнению с короткой программой. А что касается судейства, то не стоит забывать, что главный старт сезона — ЧМ — пройдет в Японии, и надо быть готовыми к тому, что Кихиру будут «тащить», что давно стало нормой в фигурном катании и никого уже не возмущает. Финал Гран-при был генеральной репетицией мирового первенства.

Так что второе место на Гран-при и серебро ЧМ в этом сезоне станет для Загитовой более чем хорошим результатом. Она по-прежнему в топе, причем без паузы на год, которая была свойственна олимпийским чемпионкам прошлых дает. Она не пропустила даже Гран-при — на это способны только Алина, да, пожалуй, японский «одиночник» Юдзуру Ханю. А в целом мир фигурного катания банально устал от российских чемпионок и это тоже стоит держать в уме.

Кихире еще предстоит бороться со взрослением

Нельзя забывать и росте организма, ведь Загитовой всего 16 лет. По разным данным, с момента триумфа в Пхенчхане россиянка выросла на 6-10 сантиметров. А это означает изменение центра тяжести, рост костей и изменение всех связок. Посему от Алины в этом сезоне требуется чисто исполнять свои программы — усиливать их ради победы над Кихирой никто не будет. Тренерский штаб Тутберидзе заинтересован в здоровой спортсменке. А вот после перестройки организма сложность программ Загитовой наверняка увеличится.

Тем более что и Кихира не железная. Чисто визуально ее фигура по-прежнему подростковая, а значит, те же сложности ее тоже «догонят». Как она этим справится, покажет время. Алина Загитова справляется с честью.

Артур Халилуллов