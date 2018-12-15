«Среди девелоперов есть иллюзия, что качественное благоустройство — это всегда дорого»

Колонка эксперта о целенаправленном уничтожении городской среды через благоустройство

По мнению эксперта в области рациональной архитектуры (в условиях ограниченных бюджетов и ресурсов) Никиты Маликова, существует три вида целенаправленного уничтожения городской среды через благоустройство: благоустройство чиновника, маркетолога и инженера. В колонке, написанной по просьбе «Реального времени», автор решил рассказать о последнем — благоустройстве инженера-проектировщика.

Благоустройство инженера-проектировщика

Нередко благоустройство бывает очень похожим на оружие массового поражения. Тот случай, когда чистое поле с пьяным трактористом Михалычем, возлюбившем местную путану Веру, выглядело намного живописнее, чем появившиеся на нем двор или парк. В поле хотя бы было больше любви. Даже душа была.

Я различаю три вида целенаправленного уничтожения городской среды через благоустройство:

благоустройство чиновника;

благоустройство маркетолога;

благоустройство инженера.

В этой колонке поговорим о последнем — благоустройстве инженера.

«Главное, чтобы по нормам прошли»

Не знаю с чего вдруг генпланисты, которые рисуют пожарные проезды, решили, что они ландшафтные архитекторы. Но как эффектно у этих инженеров выходит тютелька в тютельку рисовать детские площадки, чтобы они прошли по нормам. Вот надо в проекте, к примеру, по расчету 89,5 кв. м на детскую площадку — и будет вам квадратик площадью ровно 89,5 «квадрата», символизирующий загон для детей. И ни капельки больше, ведь излишки отдаются парковке. С парковкой все просто — она должна занимать все доступное пространство двора, а все площадки должны быть в центре парковки и нигде больше. Чем больше в чертежах черного цвета, символизирующего асфальт на генплане, тем ближе инженеры к 40 девственницам… Стоп, может я путаю их с кем-то другим?

Кружок, квадратик и палочка, символизирующая тропинку, — это главные рабочие приемы <...> Примерно 70% всех проектов благоустройства выглядят именно так



Зоны СЭС будут проходить аккурат по границе детской площадки, и, если ты попробуешь подвинуть что-то хотя бы на 10 сантиметров, то все полетит к черту и взорвется, а волной накроет всех. Ведь нельзя ничего трогать: «У нас нормы, и мы только прошли экспертизу». Общаться с такими людьми очень тяжело. Во-первых, летом после обеда их не найти. Дача поглощает таких людей. Возможно привычка сутками ковыряться в навозе переросла в зависимость и теперь даже на работе вместо качественного проекта благоустройства они рисуют удобрение? Во-вторых, у этих людей есть рифма на любой профессиональный термин. Зонирование — хренирование. Дренаж — хренаж. Многлетники — хренолетники. До сих пор не понял, как у них так ловко получается.



С минимальным вложением сил и творчества

Таких проектов благоустройства очень много. Кружок, квадратик и палочка, символизирующая тропинку, — это главные рабочие приемы. На фото вверху представитель такого проекта. И да, хоть он выглядит как концентрат всего дерьма, что только могло произойти со двором, не стоит обольщаться. Примерно 70% всех проектов благоустройства выглядят именно так.

Но виноваты в этом не только и не столько инженеры-проектировщики, которые берут на себя ответственность за благоустройство. Часто девелопер пытается сэкономить на проекте, от чего в профессиональных кругах он сразу попадает в категорию «ой, дурак». Это равносильно сборке мебели из «Икеи», имея при себе только первые две страницы инструкции (запчасти вы при этом сами набираете со склада).

Инженеры в попытке выжить в сложившихся тяжелых условиях готовы взять любую работу, да еще и значительно понизив рыночную стоимость. Когда две крайности встречаются — жадная и голодная — начинается тихий ужас. В итоге выходит, что стоимость проекта демпингуют, а инженеры берут на себя всю творческую составляющую проекта без привлечения нужных кадров. Как следствие, инженер рисует свое видение благоустройства, опираясь лишь на внутреннее чутье и невероятную боязнь нарушить хотя бы одну строительную норму. А это значит — рисует с минимальным вложением сил и творчества.

Качественное благоустройство — всегда дорого. Да, это дороже, чем просто закатать все в асфальт. Но сделать проект за адекватные деньги вполне возможно



Среди девелоперов есть иллюзия, что качественное благоустройство — это всегда дорого. Да, это дороже, чем просто закатать все в асфальт. Но сделать проект за адекватные деньги вполне возможно. Нужно расставлять приоритеты. Хороший двор сильно повышает привлекательность для потенциальных покупателей. Правильно подобранные материалы снижают эксплуатационные расходы. Также качественный двор позволяет раскрутить маховик положительного пиара через сарафанное радио. Но для этого нужно делать сложный и долгий проект благоустройства, который будет учитывать экономику, просчитывать потоки движения людей и их эмоции, принципы эксплуатации и еще много умных слов.