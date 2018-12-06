«Мусульманский мир переживает непростые времена». Минниханов наставлял ректоров исламских вузов

Как хазраты по стойке смирно приветствовали Минниханова, а Рафику Мухаметшину не хватало места на груди для наград

В Татарстане в эти дни отмечают 20-летие Российского исламского института. В рамках юбилея в Казани проходит заседание Совета по исламскому образованию. Кузницу религиозных кадров пришли поздравить президент РТ Рустам Минниханов, кремлевские чиновники, ректоры религиозных и светских вузов, дипломаты. На торжествах побывал и корреспондент «Реального времени».

К 20-летию института

Пленарное заседание Совета по исламскому образованию проходит в эти дни в Казани. Оно приурочено к 20-летию Российского исламского института. Накануне в Болгарской исламской академии открылся VI Международный форум преподавателей мусульманских образовательных организаций. В рамках юбилея в столице Татарстана проходит и XI Всероссийская олимпиада по арабскому языку и исламским наукам. Также в городе стартовал Фестиваль мусульманской культуры.

Сегодняшнее мероприятие уже проходило в стенах РИИ. Надо отметить, что руководство вуза подготовилось к празднованию основательно. К круглой дате здесь сделали хороший ремонт, открыли музей. Студенты организовали выставку культур народов России и СНГ. Делегатам форума раздавали кожаные портфели с программой.

Уже перед входом в здание гостей встречали сотрудники Росгвардии, которые каждого пришедшего просили пройти через рамку металлодетектора. Рядом же представители из охраны президента Татарстана проверяли документы и содержимое сумок. Все ожидали прибытия Рустама Минниханова. Также в программе были заявлены дипломаты из арабских стран и Турции. Поэтому неудивительно, почему такое внимание уделено вопросу безопасности.

Минниханов, приехавший за несколько минут до начала, осмотрел экспозиции музея и выставок, пообщался с руководством института и шакирдами. Когда он зашел в конференц-зал, присутствующие, среди которых были ректоры вузов, иностранные дипломаты, чиновники, ведущие религиозные деятели России, встали, поприветствовав почетного гостя. После того, как глава республики устроился в первом ряду, все сели.

Начался форум по традиции с чтения Корана. Пожелание-дуа провел татарстанский муфтий Камиль Самигуллин.

Минниханов, приехавший за несколько минут до начала, осмотрел экспозиции музея и выставок, пообщался с руководством института и шакирдами



«Мы будем и впредь оказывать вам всестороннюю поддержку»

Первым за трибуну пригласили президента Татарстана. Рустам Нургалиевич, по-мусульмански поздоровавшись с собравшимися («Ассаляму алейкум»), первым делом поздравил профессорско-преподавательский состав и студентов с 20-летием вуза.

— Мусульманские высшие учебные заведения, созданные в 1990-е годы, ставили целью подготовку квалифицированных специалистов по исламской теологии, истории и культуре ислама. Сегодня можно с уверенностью сказать, что институт в целом справился с этой задачей: успешно прошел этап становления и стал ведущим отечественным исламским учебным заведением, — подчеркнул президент РТ.

По его словам, РИИ помог сформировать новое поколение духовных лидеров и мусульманской интеллигенции и стал методическим центром для исламских учебных заведений. Выпускники института работают муфтиями, учеными, имамами и преподавателями в российских мечетях и медресе. Также руководитель республики отметил сотрудничество вуза с Казанской православной духовной семинарией, что показывает «добрососедский характер мирного взаимодействия в Татарстане представителей различных национальностей и вероисповеданий».

— К сожалению, сегодня мусульманский мир переживает непростые времена, — сменил тональность Минниханов. — Целые регионы охвачены хаосом, провоцируемым экстремистскими организациями, прикрывающимися исламом. В некоторых странах западного мира наблюдается рост исламофобии. Для успешного противодействия этим вызовам в первую очередь необходимо развивать науку и культуру, нашу собственную богословскую школу, опираясь на историко-культурные традиции предков.

По словам Минниханова, РИИ помог сформировать новое поколение духовных лидеров и мусульманской интеллигенции и стал методическим центром для исламских учебных заведений



Также он напомнил, что сегодня стоит задача сформировать конкурентоспособную отечественную богословскую школу, и в этом заинтересовано государство. Так, при поддержке президента РФ открылась Болгарская исламская академия. Российский исламский институт должен стать важным звеном для формирования абитуриентской базы академии.

— Мы будем и впредь оказывать вам всестороннюю поддержку, — пообещал президент.

Также он дал свои рекомендации руководству РИИ. Так, институту следует активизировать партнерские отношения с зарубежными вузами и научно-образовательными центрами (Турции, Египта, Иордании, Марокко). Также нужно дальше развивать научный потенциал института — центры исламской экономики и финансов, арабской каллиграфии и восточных искусств, кафедры татарского языка и национальной культуры. Требуется усилить работу по развитию научно-просветительской и издательской деятельности, которой «надо придать системный характер».

Завершая выступление, Рустам Минниханов отметил заслуги ректора РИИ и БИА Рафика Мухаметшина, который внес свой вклад в развитие системы отечественного мусульманского религиозного образования. Президент позвал виновника торжества на сцену и прикрепил на лацкан пиджака госнаграду РТ — медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награда от Минниханова нашла и другого героя — руководителя департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента России по внутренней политике Евгения Еремина, который получил медаль РТ «За доблестный труд».

— Служу Российской Федерации и Республике Татарстан! — отрапортовал кремлевский чиновник.

Через некоторое время Минниханов попрощался с делегатами. Присутствующие снова вытянулись по струнке, и когда президент вышел за дверь, снова сели.

Президент позвал виновника торжества на сцену и прикрепил на лацкан пиджака госнаграду РТ



«Ему надо расширять грудь, как Брежневу»

Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин привел слова пророка Мухаммада: «Знания следует получать даже тогда, если придется их получать в далеком Китае».

— По воле Аллаха у нас появилась возможность не уезжать из страны, чтобы получить знания об исламе или выучить Коран, — заявил Камиль хазрат. — До революции у нас было напечатано 30 тысяч трудов, это не считая Кавказа. Первый печатный Коран был напечатан у нас в России, в Санкт-Петербурге, а потом в Казани.

Он поддержал тезис предыдущего спикера о том, что Российский исламский институт является стратегически важным звеном в развитии системы мусульманского религиозного образования Татарстана.

— Здесь используется вековой опыт и традиции отечественного и мирового исламского духовного наследия, внедряют в учебный процесс инновационные технологии, поэтому он по праву является ведущей площадкой, обеспечивающей Россию достойными богословскими кадрами. Выпускники РИИ занимают ответственные должности и добросовестно трудятся на благо развития уммы и ислама в нашей республике, — выступил глава ДУМ РТ.

Он признался, что специально затягивает свое выступление, потому что ждет Мухаметшина, который вышел проводить президента РТ. Муфтий добавил, что благодаря работе Рафика Мухаметшовича сегодня завершено формирование четырехступенчатой системы религиозного образования. Когда ректор вернулся, Самигуллин вручил ему медаль ДУМ РТ «За вклад в развитие мусульманской уммы Татарстана».

— Ему надо расширять грудь, как Брежневу, — пошутил Камиль хазрат, прикрепляя значок Мухаметшину. — Медалей у него очень много. Не хватает места для наград.

«Этот институт — тот фундамент, на котором выстраивается система исламского образования всей России», — сказал владыка



Вакцина против чумы терроризма

Другим почетным гостем стал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков).

— Этот институт — тот фундамент, на котором выстраивается система исламского образования всей России, — сказал владыка. — Он доказал свою практическую дееспособность, полезность и способность к возрождению на самом высоком уровне. Это прародитель новой Болгарской академии: здесь заложены истоки, отсюда вышли идеи.

Он вновь произнес свой тезис, который повторял уже ранее в Болгаре (Спасский район РТ) и на других площадках: Татарстан — уникальная лаборатория по устройству мирного межконфессионального и межэтнического сосуществования. Республика, по его мнению, показала систему ценностей взаимоуважения в различных религиозных группах. Терроризм он назвал последствием ложных идей. Исламский институт дает вакцину против этой чумы.

После теплых слов в адрес Мухаметшина и его коллег митрополит не поскупился на похвалу для первых лиц республики. Руководство Татарстана, по его мнению, понимает проблемы не только экономики и политики, но нравственно-духовного характера.

Заседание Совета по исламскому образованию продолжилось в мечети «Аль-Марджани». Все мероприятия в рамках юбилея РИИ завершатся завтра, в пятницу.