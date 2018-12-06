Минниханов поздравил с юбилеем Российский исламский институт

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с юбилеем профессорско-преподавательский состав и студентов Российского исламского института (РИИ) в Казани.

«Вуз способствует формированию мусульманской интеллигенции, является высшим методическим центром для религиозных кадров страны. Немало выпускников работают муфтиями и имамами в мечетях», — приводит слова Минниханова корреспондент «Реального времени».

Президент РТ отметил заслуги ректора РИИ Рафика Мухаметшина, который внес вклад в развитие исламского образования, и вручил ему награду — медаль за заслуги. Начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления администрации президента РФ по внутренней политике Владимир Еремин получил из рук президента медаль «За доблестный труд».

Минниханов также пообещал оказывать образовательному учреждению дальнейшую поддержку.

Ранее сообщалось, что Рафик Мухаметшин избран ректором Болгарской исламской академии.