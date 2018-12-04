«Я могу выиграть «Золотой мяч» в 2019-м, а ты ЧМ — нет». Почему ночная церемония разозлила Гризманна

Награда досталась Модричу, а Месси и Роналду даже не приехали в Париж

Фото: Максим Платонов

Ночью в Париже состоялась особенная церемония вручения «Золотого мяча» — впервые за 11 лет (!) его получил не Месси и не Роналду. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает, почему победа Модрича — это никакое не завершение эпохи двух легенд.

Противостояние двух легенд

Вручение «Золотого мяча» уже давно превратилось в негласное противостояние двух легенд. Несколько лет назад фанаты Роналду даже предлагали официально переименовать его в «Золотой Месси» и отдать мяч Лео на вечное хранение. Но в последние годы инициативу перехватил Криштиану, и после очередной победы «Реала» в Лиге чемпионов все указывало на то, что португалец обойдет аргентинца (сейчас у обоих по пять высших индивидуальных наград).

Так бы оно, скорее всего, и было, если бы не величайший чемпионат мира в истории. И закрепить лигочемпионскую победу в составе сборной Португалии Роналду не сумел. Криштиану провел посредственный ЧМ — равно как и Лео Месси. Футбольный мир перевернулся именно после нашего мундиаля, именно тогда стало понятно: «Золотой мяч» получит кто-то другой.

«Могут ли другие футболисты бороться за «Золотой мяч»? Я чувствую, что мы живем в эпоху отсутствия уважения к другим игрокам, даже в свете того, насколько гениальны Месси и Роналду. То, что делают аргентинец и португалец, — удивительно. Но я чувствую, что в начале сезона мы просто говорим, что награду получит тот, кто будет лучшим из них двоих. Если уж такие футболисты, как Андрес Иньеста или Хави никогда не выигрывали «Золотой мяч», то никто не сможет этого сделать. Месси и Роналду как бы не люди. Да, они проводят отличные сезоны, но посмотрите уже на других футболистов, таких как Модрич в этом году или Рибери. Франк мог получить награду несколько лет назад, но так и не получил», — верно заметил экс-хавбек «Тоттенхэма» Джермейн Дженас. Разумеется, англичанин во время церемонии болел за Харри Кейна, но лучший бомбардир ЧМ-2018 довольствовался лишь 10-м местом.

Лука Модрич провел совершенно феноменальный сезон, став идеальным «пауком» в центре поля. Загвоздка в том, что он — не нападающий, в отличие от его конкурентов Гризманна и Мбаппе. Фото instagram.com/lukamodric10



Кто слил инфу о победе Модрича?

Но если не Роналду и Месси, то кто? Лука Модрич провел совершенно феноменальный сезон, став идеальным «пауком» в центре поля. Загвоздка в том, что он — не нападающий, в отличие от его конкурентов Гризманна и Мбаппе. В современном мире «попсового» футбола это часто играет ключевую роль. Туман рассеялся лишь за несколько часов до начала церемонии: какой-то журналист слил в интернет результаты голосования. Некоторые поспешили заявить, что это фейк; об этом заявил даже Дани Алвеш, который похвастался своим отфотошопленным «Золотым мячом». Вот только бразилец полгода пропустил из-за разрыва связок, и, разумеется, никто ему не поверил.

В условиях, когда все уже знали итоговые результаты, определяющим стало качество церемонии, которая прошла в парижском Гран-Пале. Ведущий церемонии Давид Жинола сразу заговорил по-французски, и его дружно поддержал зал. После пресных речей о необходимости развития футбола и поздравлений Франции и «Реала» с победами в крупнейших турнирах 2018 года пришло время номинации «Копа Трофи» — приз главному молодому таланту. В номинацию вошли и выстреливший защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд, и Доннарумма с Пулишичем, и малоизвестный 17-летний нападающий «Сантоса» Рикардо, но предсказуемо победил Килиан Мбаппе. «Эта награда делает меня только голоднее. Моя следующая цель — поднять над головой абсолютно все трофеи», — приводит слова Мбаппе «Твиттер» Bleacher Report.

В номинацию вошли и выстреливший защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд, и Доннарумма с Пулишичем, и малоизвестный 17-летний нападающий «Сантоса» Рикардо, но предсказуемо победил Килиан Мбаппе. Фото Максима Платонова

Французы показывали больше своих, чем претендентов на ЗМ

Французом был не только ведущий, но и режиссер трансляции. Он регулярно выхватывал крупным планом Дидье Дешама и Килиана Мбаппе, а также Лорана Блана и почему-то Биксанта Лизаразю. Последнего показывали едва ли не чаще, чем сидевших вместе Гризманна и Модрича — двух главных претендентов на «Золотой мяч». После победы в трех (!) престижных турнирах, включая ЧМ-2018, в качестве фаворита многими рассматривался именно Гризманн. Это был его год — и все это отмечали.

«Я искренне надеюсь, что следующим победителем «Золотого мяча» станет Антуан Гризманн. Потому что я не знаю, что еще он должен сделать, чтобы получить эту награду. Он выиграл Лигу Европы и сыграл важную роль в финале против «Марселя». Также он выиграл чемпионат мира и был лучшим игроком финала. А потом еще и Суперкубок Европы! Антуан — командный игрок, его достижения выходят за рамки голов и голевых передач. Я смотрю на его год и думаю, что он более чем заслуживает эту награду», — заявил капитан «Атлетико» Диего Годин. В Суперкубке, напомним, состоялось очное противостояние Гризманна и Модрича, и Антуан его уверенно выиграл — 4:2.

Однако у команды Гризманна весьма «отрицательный» пиар. В умах болельщиков и голосовавших журналистов «Атлетико» — скупая и циничная команда, быстро забивающая гол и играющая на удержание минимального счета. Играй Антуан за «Реал», шансов на выигрыш «Золотого мяча» у него были бы заметно больше. Ведь, несмотря на осенние провалы, «Реал» продолжает ассоциироваться с футбольным клубным эталоном. И именно кристальная репутация «Реала» вкупе с мощным осенним пиаром Модрича, помогла самому Луке выиграть приз. Гризманн же уступил не только хорвату, но и Криштиану Роналду.

Вдвойне обидно за Гризманна еще и потому, что все его конкуренты хоть что-то выиграли и были довольны. Модрич — главную награду, Мбаппе — приз молодому таланту, Дешам — звание лучшего тренера. Фото Максима Платонова

Месси и КриРо на церемонию не приехали, а Гризманн остался без наград

Роналду и Месси на церемонию не приехали. Если Лео предпочел не давать никаких комментариев по этому поводу, то за Роналду высказался его двоюродный брат Нуну Вивейруш. «Знаете, что сделал Криштиану, когда мы вернулись ночью в Манчестер после финала Лиги чемпионов-2008? Он пошел тренироваться. Он отправился на тренировку, будучи чемпионом, победителем главного турнира Европы в возрасте двадцати трех лет — в этом весь он, настоящий сын Мадейры». Первым делом, первым делом тренировки. Ну а золотые мячики? Их у него и так пять.

Вдвойне обидно за Гризманна еще и потому, что все его конкуренты хоть что-то выиграли и были довольны. Модрич — главную награду, Мбаппе — приз молодому таланту, Дешам — звание лучшего тренера. И только Антуан ушел с пустыми руками. «Нет, я не разочарован. Я очень горд попасть на подиум и быть чемпионом мира. Рассчитываю, что в будущем на месте Луки будет кто-то их моих партнеров по клубу или сборной». Несмотря на напускной политес, Гризманн все же позволил себе шпильку в адрес Модрича. «Лучше быть чемпионом мира, чем обладателем «Золотого мяча». Этот приз я могу выиграть и в следующем году, а ты ЧМ — уже нет, чисто физически», — сказал Антуан хорвату во время церемонии.

Итак, у «Золотого мяча» впервые с 2007 года — новый обладатель! Не совсем бесспорный. И этот факт сильно заведет Месси, Роналду и Гризманна. Если все пойдет по плану и спортивная злость этой тройки сохранится, в 2019 году она начнет играть в поистине монструозный футбол. Говорить об окончании эпохи Лео и Рона преждевременно. 2018-й — не более чем год передышки.