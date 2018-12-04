«У нас живут горожане, но со всеми преимуществами загородной жизни»

Весеннее пробуждение: в казанском поселке «Примавера» стартовали продажи домов

Фото: предоставлено компанией «Примавера»

Весна и образ жизни

Второе рождение переживает городской коттеджный поселок «Примавера». 1 декабря там стартовали продажи домов. Отметим, что «Примаверу» нельзя назвать новостроем, первые жильцы появились несколько лет назад, сейчас в поселке заселено 29 домов из 151. На какое-то время продажи остановили — весенний паводок выявил дефекты в гидроизоляции подвалов нескольких домов. В мае 2018 года новый застройщик начал модернизацию, и теперь все претензии сняты, говорит Павел Кострикин, опытный менеджер в сфере капитального строительства и девелопмента, которого пригласили для «реанимации» поселка.

Получилось довольно символично: «примавера» в переводе с итальянского — «весна», и можно сказать, что сейчас у городского коттеджного поселка весеннее пробуждение. Дома в высочайшей степени готовности — ключи можно получить в день покупки и сразу же начать отделку. Сейчас, по словам Кострикина, главная задача — запустить в поселке полноценную общественную жизнь.



— Здесь есть очень большое здание, предусмотренное под детский сад, мы этот объект хотим перепрофилировать под клубный дом — с детсадом, фитнес-зоной, библиотекой, где люди смогут посидеть у камина, встретиться с деловыми партнерами. Общественная жизнь необходима городскому жителю. Мы акцентируем внимание на том, что у нас живут горожане, но со всеми преимуществами загородной жизни, — говорит Кострикин.



Комфорт, безопасность и экология

Кроме респектабельных соседей жители поселка получают комфорт — к каждому дому подведены коммуникации: газ, артезианская вода (в «Примавере» собственный водозаборный узел), канализация, электричество, ТВ, телефон, интернет. Работает собственная управляющая компания, чтобы избавить собственников от проблем, которые обычно преследуют владельцев частных домов. Не придется на пару с соседями по улице думать, как почистить дорогу от снега или заменить лампу в уличном фонаре.



— Мы создаем абсолютный комфорт для вас. Надо будет поменять лампочки — поменяем, постричь газон — пострижем, в футбол поиграть — поиграем в футбол, — говорит Константин Игонин, руководитель управляющей компании «Примавера».



Про футбол — не шутка, на территории поселка есть футбольное поле, на котором жители устраивают баталии с мячом, и многофункциональная спортивная площадка.



Вторая составляющая образа жизни в «Примавере» — безопасность. Периметр поселка огорожен, въезд через шлагбаум, контроль осуществляет частное охранное предприятие, круглосуточно ведется видеонаблюдение. В ближайшее время камеры планируют подключить к детской игровой площадке с точками доступа в каждом доме. Родителям не придется волноваться, чем занят ребенок на улице.



Третья составляющая образа жизни, на которой акцентируют внимание в «Примавере», — экология. Поселок находится в черте города (15 минут езды до аэропорта и до центра города), но в тоже время в окружении леса.



— Все спрашивают: не слишком ли шумно от дороги? Мы видели результаты исследований, но прежде чем начать продавать дома, я купил прибор, замерил уровень шума — нормативы не нарушаются, — говорит Павел Кострикин.

Единый архитектурный стиль и необыкновенный простор

В день старта продаж для всех гостей провели экскурсию по территории и домам. Всего восемь проектов коттеджей и таунхаусов площадью от 153 кв. м до 383 кв. м, с участками от 4 до 16 соток.

Первое, что замечали потенциальные покупатели, оценивая территорию поселка, — широкие асфальтированные дороги, по которым без труда разъедутся три автомобиля. Второе — озеленение. Во дворе каждого дома посажены крупномерные сосны, так что на Новый год их уже можно украшать. И третье, но, пожалуй, самое главное — необыкновенный простор благодаря тому, что здесь нет глухих заборов и выдерживается архитектурное единообразие. Аккуратные домики, как с картинки, выполнены в итальянском стиле, и названия у них соответствующие — «Тоскана», «Сицилия», «Палермо».



— Современный человек не может и не должен жить в закрытом пространстве — это несвойственно городскому жителю, поэтому здесь нет заборов, а безопасность обеспечена другими средствами. И комьюнити, которое здесь будет складываться, — будет открытым — говорит Павел Кострикин.

Камин для уюта, окна для света, терраса для воздуха

Первое, на что гости обращали внимание, заходя в дома, — качественная предчистовая отделка. Кстати, для удобства новоселов и экономии есть готовые дизайн-проекты, которыми могут воспользоваться жильцы «Примаверы».

Особую радость доставляют огромные окна, выходящие на все стороны света, и трехметровые потолки как на первом, так и на втором этаже. Внизу полноценный цокольный этаж, где можно разместить сауну, тренажерный зал и бассейн. У каждого дома одна или несколько просторных террас. Еще одно удобство — гараж с автоматическими воротами и отдельный вход в котельную, ключи от которого можно отдать в управляющую компанию — если жильцы уезжают далеко и надолго, сотрудники УК будут следить за работой котла. Ну и приятное дополнение — в каждом доме есть шахта для камина.



Из минусов, которые, впрочем, являются и плюсами, можно отметить необходимость согласования любых изменений в облике дома или участка с управляющей компанией. Но с другой стороны, жители «Примаверы» могут быть уверены, что у них за окном не вырастет высокий забор или парник, а чуткий утренний сон не потревожат соседские петухи и курицы.

Специальное предложение от банка и очаг в подарок

Партнером поселка выступает ПАО банк «Зенит», с ним подписано соглашение о сотрудничестве в области ипотеки.

— Мы готовы предложить особые условия и кредит до 25 млн рублей, — рассказал гостям на презентации поселка руководитель операционного управления банка Рамиль Мусин.

В день старта продаж появился первый покупатель, им на правах директора компании-застройщика стал Павел Кострикин. Он приобрел для себя таунхаус.

После официальной части все гости направились на площадку, где поучаствовали в мастер-классе по приготовлению блюд на очаге Ofyr, кстати, первые 10 новоселов «Примаверы» получат такой очаг в подарок. Все подробности можно узнать на сайте http://www.primavera-kazan.ru/ и по телефону +8 (843) 5 280 280.

Городской коттеджный поселок «Примавера» находится на 11-м км Оренбургского тракта, по дороге из центра Казани в аэропорт. Прямо напротив расположен знаменитый символ города — пилон в виде буквы «М».





Партнерский материал