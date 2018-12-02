«Yзгәреш җиле — 3»: шоу должно продолжаться

В оперном театре в Казани прошли концерты третьего сезона фестиваля татарской песни

Фото: Ринат Назметдинов

Два дня при аншлагах в зале ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля проходили концерты третьего сезона фестиваля татарской песни «Yзгәреш җиле». Двадцать один исполнитель, а среди них были участники и предыдущих сезонов, и новые, американская группа, поющая на татарском, новая постановочная команда — вот что собой представляет фестиваль песни этого года. Подробности в материале «Реального времени».

Театр песни

В этом году постановкой концертов «Yзгәреш җиле» занималась московская компания Q Stage Production. В ее активе несколько крупных и успешных проектов, в том числе «Евровидение» 2009 года, открытие и закрытие Паралимпийских игр в Сочи, культурная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Так что в уровне креатива и художественном вкусе постановщиков шоу сомневаться не приходится.

Для третьего сезона фестиваля татарской песни была создана новая сценография — сцена представляла собой два уровня: на возвышении расположился симфоджазовый оркестр под управлением Станислава Курбацкого, усиленный музыкантами оркестра оперного театра, на уровне самой сцены шло непосредственно действие. Картинка на сцене постоянно менялась, пожалуй, такого уровня видеоинсталляций и эффектов в Казани не было ни на одном шоу.

Пожалуй, такого уровня видеоинсталляций и эффектов в Казани не было ни на одном шоу



На сцене шел дождь, падал снег, багровый закат заливал сцену, трогательно крутилась мельница. Лучи прожекторов пронизывали зал. Таинственные шары отливали лунным светом, и расцветала сакура. И это то немногое, что видела публика. Все это весьма органично сочеталось с исполняемыми песнями, и оказалось, что татарская песня вполне органично может существовать во вполне изысканной и современной «упаковке».



Одна из сильных сторон шоу нынешнего года — это его покоряющая театральность. Ни один из номеров не повторял другой, каждая песня была подобно трех-, четырехминутному спектаклю. Где все было продумано до мелочей — от новой аранжировки до костюма и выступления хореографической группы под руководством Сергея Мандрика.

Прелестная девушка в беретике, как это носили в послевоенную пору, ждала друга-солдата — такой предстала трогательная Айгуль Гардисламова, исполнившая песню «Мой солдат» Сары Садыковой. Артур Исламов («Таинственные глаза» Рустема Яхина) мечтал о встрече с загадочной незнакомкой, похожей на Грету Гарбо. И это была встреча лирического героя, которая обернулась печальной невстречей — мечта растаяла. Три подружки — Зарина Вильданова, Лилиана Газизова, Румия Ниязова — летним вечером вышли на прогулку («Казанские вечера» Сары Садыковой), и мы, кажется, ощущали и запахи летнего вечера, и прохладный ветерок с Волги.

Наконец-то в третьем сезоне на сцене появилась и Венера Ганеева, бессменный коуч проекта. Не просто любимая, а уже ставшая культовой оперная певица, которая прекрасно выступает и на эстраде, давно уже нужна была «Yзгәреш җиле» не только как педагог, но и как исполнительница. Ее партнером стал американец Тай Стивенс, с которым Ганеева подготовила смешной номер — татарскую народную песню «Пойдем, милый, на родник». И сколько в этом забавном вокальном диалоге было и юмора, и изящества!

Наконец-то в третьем сезоне на сцене появилась и Венера Ганеева, бессменный коуч проекта. Ее партнером стал американец Тай Стивенс



Третий сезон показал, что татарская песня может быть интересной и для зарубежных исполнителей — одним из самых знаковых номеров стало выступление американской группы Accent, в первом отделении прозвучала татарская народная песня «Гусиные крылья», а во втором — группа вместе с царственной Алиной Шарипжановой исполнила трогательные «Аллюки» на стихи Габдуллы Тукая. Обе песни прозвучали как-то задушевно и бережно, что и требуется при исполнении произведений, особо значимых для народа.

Ну а Шарипжанова и ученик Венеры Ганеевой Ильнар Миранов, еще раз подтвердили свою большую перспективность как певцов, равно как и Эльза и Артур Исламовы. Впрочем, в этом проекте нет вокалистов, о которых можно было бы сказать, что они работают не с полной отдачей.

Музыка души

Напомним, что проект «Yзгәреш җиле» был инициирован несколько лет назад президентом РТ Рустамом Миннихановым, который озаботился, мягко говоря, не очень высоким уровнем татарской эстрады. Продюсирование «Yзгәреш җиле» было поручено директору оперного театра Рауфалю Мухаметзянову, который смог создать креативную команду постановщиков, пригласив на должность музыкального руководителя трубача и педагога Вадима Эйленкрига.

Основа «Yзгәреш җиле» — музыка, очищенная от необязательных напластований, новые аранжировки, выполненные интеллигентно, раскрывающие внутреннюю суть песен, дающие возможность певцам продемонстрировать действительно певческие способности. Это уважительное отношение к автору, к первоисточнику и одновременно его современное осмысление. В буклете, выпущенном к фестивалю, приводятся слова Рауфаля Мухаметзянова о том, что за три сезона было аранжировано более 140 песен, более ста из них уже прозвучали на концертах. «Это огромный пласт сочинений, которые получили второе рождение, новую жизнь. В проекте не раз звучали вещи экспериментального характера — это важная часть поиска современной идентичности татарской песни», — справедливо полагает генеральный продюсер фестиваля «Yзгәреш җиле».

Основа «Yзгәреш җиле» — музыка, очищенная от необязательных напластований, новые аранжировки, выполненные интеллигентно, раскрывающие внутреннюю суть песен, дающие возможность певцам продемонстрировать действительно певческие способности



Более трех часов публика в зале оперного театра устраивала овации певцам и кричала «браво». Азартно аплодировал из своей ложи и президент Татарстана Рустам Минниханов, благодаря участию которого наконец-то на татарской эстраде подул «Ветер перемен». Рядом с ним на концерте находились министр культуры РТ Ирада Аюпова, вице-премьер Лейла Фазлеева и Рауфаль Мухаметзянов. В финале на сцену вынесли огромную корзину цветов от главы республики.

Кажется, не стоит сомневаться в том, что и музыкантам, а творческий рост участников проекта несомненен, и публике нужен четвертый сезон «Yзгәреш җиле». Шоу должно продолжаться.

1 / 32 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов