Карты Банка «Аверс»: бескомиссионное снятие наличных и другие привилегии

Фото: Ринат Назметдинов

Оплата товаров и услуг посредством банковских карт завоевывает все большую популярность. Эксперты считают, что по итогам 2018 года доля расходов россиян по картам в общих расходах на приобретение товаров и услуг приблизится к 50%. В 2017 году эта цифра увеличилась до 39% против всего 4% в 2008 году, то есть за 10 лет доля расчетов по картам выросла в 10 раз. В Татарстане на сегодняшний день в обороте находится почти 7 млн карт. За первое полугодие 2018 года жители республики выполнили операции по банковским картам на сумму 740 млрд 590 млн рублей. Как правильно выбрать «пластик» и какие привилегии можно получить по картам Банка «Аверс» — ответы на эти вопросы в материале.



Повсеместный переход на «пластик»

Не секрет, что развитие рынка банковских карт это прежде всего развитие инфраструктуры безналичного расчета. Можно сказать, что на сегодняшний день эта инфраструктура в России практически сформирована. Сегодня безналичную оплату принимают порядка 1,6 млн торговых точек по всей стране, которые суммарно охватывают 95% всех расходов граждан. Банковская карта активно вытесняет хождение наличных средств, так за полтора года количество чеков в кафе и ресторанах, оплаченных картой, выросло с 30% до 43%. Эксперты объясняют это переходом на онлайн-кассы, а также хорошими бонусами от банков — расплачиваясь картой, покупатели получают кэшбэк и скидки.

Тренд на безналичную оплату задает Москва — в столице только 11% покупателей оплачивают покупки наличными, остальные 89% респондентов перестали использовать бумажные деньги вовсе или чередуют их с безналичными методами оплаты. К такому выводу пришли эксперты Департамента информационных технологий Москвы и «Яндекс.Денег». По результатам этого же опроса, практически все, кто платит безналично, делают это с банковских карт (94% респондентов), в том числе 40% — с помощью мобильного банка, 32% — через интернет-банк, 16% — электронными деньгами.

Выбор безналичной оплаты безусловно объясняется удобством, ведь большинство из нас получает на карту заработную плату, пенсию или стипендию. Банковская карта позволяет вообще отказаться от бумажных денег, т.к. банковская карта становится выгодной альтернативой кошельку, ведь одним из важных факторов выбора безналичной оплаты являются предоставляемые покупателю скидки или кешбэк.

Как выбрать банковскую карту

Важным критерием при выборе банковской карты являются преимущества, которые каждый банк предлагает своим клиентам — держателям карт. Банк «Аверс» обслуживает банковские карты платежных систем «МИР», Visa Incorporated и Masterсard Worldwide, а также выпускает банковские карты международных платежных систем Masterсard Worldwide и Visa Incorporated. Среди них каждый может подобрать карту, в зависимости от потребностей. Для повседневных расчетов удобно пользоваться такими картами как VISA Classic и Masterсard Standard. Тем, кто рассматривает более статусный вариант, стоит обратить внимание на MasterCard Gold/VISA Gold. Они предоставляют владельцам скидки и специальные предложения, приоритетное обслуживание и круглосуточную поддержку. Кроме этого, Банк предлагает карты Masterсard Platinum и VISA Platinum – это карты высшего уровня с особыми привилегиями. Ее владельцы могут не только получить скидки и специальные предложения, но и рассчитывать на расширенную гарантию и защиту от покупок.

Стоимость выпуска карты международных систем Masterсard Worldwide и Visa Incorporated варьируется от 500 до 4 500 рублей, в зависимости от категории. Годовое обслуживание бесплатно, при этом каждый месяц банк начисляет 0,5% от суммы остатка на счете.

Для всех держателей карт Банка «Аверс» доступна услуга бескомиссионного снятия наличных в банкомате любого банка. На территории России можно воспользоваться любым ближайшим банкоматом и снять денежные средства без лишних трат.

У карт Банка «Аверс» платежных систем MasterСard и Visa нет ограничений при совершении операций за границей. Держатели карт могут как оплачивать покупки, так и снимать наличные. При этом, чтобы в режиме реального времени отслеживать состояние счета, Банк «Аверс» предлагает услугу SMS-оповещения – она позволяет получать SMS о сумме операции и об остатке средств на счете. Стоимость услуги в месяц составляет 59 руб.

Дистанционные банковские сервисы для держателей карт

Банк «Аверс» предлагает своим клиентам современный и удобный способ управления денежными средствами — систему дистанционного банковского обслуживания. Дистанционные сервисы обеспечивают круглосуточный доступ к счетам и картам, работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, предоставляя возможность активно пользоваться банковскими услугами с минимальными временными затратами без посещения офиса Банка. Клиент в «Аверс ONLINE» может погашать кредиты, совершать платежи, переводы с карты на карту, оплату услуг мобильной связи, Интернета и ТВ, а также коммунальных услуг. Помимо финансовых услуг в мобильном приложении «Аверс ONLINE» реализованы возможность экстренной блокировки карты в случае утери или кражи и управление лимитами, а также доступен сервис поиска ближайшего отделения, банкомата и терминала Банка с оценкой расстояния до выбранного объекта по адресу и метро.

Более подробную информацию о пластиковых картах Банка можно получить на сайте, в офисахБанка и по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.

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