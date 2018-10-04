В Сети опубликовали видео ДТП с автобусом в Казани

В Сети опубликовали видео с места ДТП с автобусом в Казани. Автобус маршрута №37 выехал на красный свет, протащил иномарку и врезался в ограждение около КФУ.

Ранее Мэрия Казани сообщила об отстранении водителя автобуса от работы на время следственных действий. Пострадавшим пассажирам окажут помощь по страховому случаю, перевозчик также окажет помощь пострадавшему водителю Audi, он получил в аварии серьезные травмы.